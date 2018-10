Una escapada de Angélica Vale por ‘Mentiras’

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La talentosa y multifacética Angélica Vale se dijo emocionada de regresar a la ciudad, pues participará en la puesta en escena “Mentiras”, que se presentará el próximo 20 de octubre en el Teatro de Cancún. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, nos platica que esta visita es sólo una escapada que se da para interpretar a Dulce en esta puesta, pues ahora se dedica de lleno a ser mamá y planea producir sus propios proyectos para estar más cerca de sus hijos.

“Estoy feliz de regresar a mi Cancún bello y amado, tengo como un año y medio que no voy, la vez pasada estuve en una convención con Telemundo y me fui para allá con mis hijos, la pasamos fabuloso y hasta liberamos tortuguitas en la playa. Ahora, me doy una escapada porque les va a tocar una primicia, acabo de debutar en la Ciudad de México con el personaje de Dulce, hice una sola función y allá daré mi segunda y tercera función en Mentiras como la segunda esposa de Emmanuel, ya me habían visto como Daniela y quise que me vieran con un nuevo personaje, así que es un estreno y pido perdón desde ahorita por si la riego en alguna parte”, expresó Angélica, quien se dedica de lleno a ser mamá.

“Soy mamá de tiempo completo, estuve haciendo la telenovela “Mañana será otro día” a principios de año y no sabes lo que me reclamaron mis hijos, el niño se puso muy chipil y Angélica parecía adolescente conmigo, todo lo que decía estaba mal, hasta que un día me dijo –mamá me abandonaste-, y dije no lo vuelvo a hacer, no sabes el trabajo que me costó dejarlos en Los Ángeles, Angélica está aprendiendo a escribir, a leer, ya empezó con las matemáticas, son cosas más complicadas en la escuela y mis hijos sí me necesitan, al rato les voy a valer gorro y me van a decir ya vete, pero ahorita es una edad difícil en la que me necesitan, antes los podía llevar conmigo, ahora ya no tanto, entonces les prometí que iba a estar más en casa, les estoy cumpliendo, lo estoy haciendo, cada vez que puedo los llevo a todos lados pero ya no puedo irme”.

Piensa en producir

“Vivo en Los Ángeles con mi familia y estoy tratando de hacer cosas más locales, estoy pensando en proyectos yo sola, ahora que el mundo de la tecnología está a nuestros pies nos da la oportunidad a productores independientes de empezar, entonces igual chicle y pega, trabajar en el horario en que ellos están en la escuela y no fallarles nunca porque no sabes cómo lo resintieron. Siempre he tenido ganas de producir, de estar detrás de cámaras pero nunca he hecho nada para mí, creo que ya llegó el momento, el mundo pide cosas diferentes, la misma gente que me sigue me piden live y cosas así, aún estoy pensando en cómo le voy a llegar, pero que me dé tiempo de estar tiempo en casa, ya veré cual es el siguiente paso. A las telenovelas por ahora no regreso se lo prometí a Angélica, al menos que George Clooney me pidiera hacer una telenovela con él, tal vez, (ríe) pero no, creo que ni por Clonney lo haría”, detalló la talentosa Angélica Vale.

Agradece a Televisa y a Mentiras seguir vigente

La fea más bella fue uno de los personajes que catapultó la fama e imagen de Angélica Rivera, personaje que le ha dado muchas satisfacciones y algo muy importante, mantiene su nombre en boca de las nuevas generaciones.

“Llevo ocho años fuera de mi país, la verdad debo de agradecerle a Televisa que repita tanto La Fea más Bella porque sigo vigente en México por eso, es impresionante, la fea fue en 2006, hay niños que no habían ni nacido pero me quieren por ver esta telenovela, es un regalo de Dios porque el cariño de los niños es algo que no puedo pagar con nada, pero gracias también a Mentiras, porque no he dejado de estar presente en mi país y esos son garbanzos de a libra, nadie imaginó que esta obra duraría tanto y que se haya convertido en lo que es y que los artistas no nos cansemos de hacerla”, dijo.

Mentiras, es parte de su vida

“Es una obra que no es difícil encontrarle algo nuevo, ninguna ha durado 10 años en México con tanto éxito, hay que estar agradecidos con la vida que gracias a Mentiras puedo volver a México, voy de gira, sigo en el teatro presente en mi país, son muchas razones por las que amo esta obra, hasta embarazada la hice, de mis dos hijos, ahí los presenté, son muchas cosas por las que amo Mentiras, por eso sigo ahí y como dijo don Teofilito, y seguiré. Es una obra tan noble, tan agradecida, a la gente le fascina, yo cuando la vi por primera vez me quise subir al escenario al siguiente día, yo vivía en Miami, nunca he vivido en México y ya llevo ocho años en la compañía como invitada, no soy parte del elenco base que la mantiene viva todos los fines de semana pero gracias a ella he tenido la oportunidad de regresar a mi México. Soy chilanga, chilanga cien por ciento e ir a mi México lindo y querido me gusta muchísimo pero ir a Cancún me tiene muy emocionada, el poder ver el mar, no sabes lo que yo adoro este lugar, los recuerdos maravillosos desde que iba con mi abuela, con mi mamá y ahora hago recuerdos con mis hijos, tengo recuerdos de toda mi vida, grandes amigos y me emociona poder ir a saludarlos”, finalizó la bella actriz.