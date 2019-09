“Casi me agarro a golpes con el de las maletas”: Angelique Boyer en Cozumel

Redacción/SIPSE

COZUMEL, Q. Roo.- Con mucha picardía Angelique Boyer y Sebastián Rulli compartieron el percance que vivieron en Cozumel al tomar por error una maleta que no era la suya; y a pesar de que se lo tomaron con mucho sentido del humor, denunciaron la poca seguridad que hay en los ferrys entre quienes entregan el equipaje.

“Casi me agarro a golpes con el de las maletas”, dijo la actriz cuando su novio contaba cómo fue el proceso para retirar sus pertenencias.

“Nos pidieron un ticket cuando te recogen la maleta, le ponen un sticker… lo único que hizo el señor fue recoger el ticket para que no le reclamaran que no estaba haciendo su trabajo, pero no checó que no era el número”, dijo el histrión argentino.