Angelo Diep se inspira en la Bruja Sabrina para su nuevo sencillo "Spellman"

Cancún.- Angelo Diep, uno de los talentos más representativos de la comunidad LGBT retoma la promoción de su nuevo sencillo “Spellman”, la cual se vio afectada por la contingencia sanitaria por coronavirus.

En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, el chico de los tacones, comparte de qué va este nuevo tema y como el bailar usando zapatillas ha sido todo un reto y un llamado a la empatía.

“El lanzamiento de Spellman coincidió con esta pandemia y pensamos que por lo mismo no tendría la misma fuerza que el anterior que fue Domination pero la verdad es que el público lo ha recibido de manera súper padre, ya tiene muchas visitas y esta canción es un tributo a la serie de Sabrina, me encanta todo lo místico, a muchos les ha sorprendido por la producción y además porque Sebastián Adame, el hijo de Alfredo quiso hacer su debut musical y salir del closet en mi video, para mí es un honor y algo que me tiene súper contento”, expresó el buen Angelo, quien reveló también que prepara una serie para Netflix en la que hablará un poco de su vida y de la lucha que permanece en la comunidad LGBT por sus derechos.

“Para mi es hermoso ser representante de esta comunidad en mi país y en otros países, he estado en prides de Chicago, San Francisco, Madrid donde compartí escenario con Gloria Trevi, la comunidad es muy amorosa y creo que algo bueno que ha hecho el Covid-19 es unirnos como seres humanos, como hermanos, al final del día la preferencia ya no es prioridad, tenemos que ser humildes y unirnos sin importar banderas para tratar de aplanar la curva, pero también la curva de la discriminación”.

Rompiendo esquemas

Angelo Diep ha cautivado por su destreza de bailar en tacones, algo que ya forma parte de su estilo.

“El que yo use tacones fue para mí un reto, es toda una disciplina y lo que quiero decir al bailar con tacones es que todos podemos dominar nuestros miedos y mentalmente estoy dominando los estereotipos”.

Entre sus planes al regreso de la nueva normalidad está retomar la promoción de su sencillo y algunos nuevas ideas.

“Uno de mis planes es llevar mi tour Spellman por Europa, espero que a finales de año pueda comenzar y si no, estaré preparando una pastorela al lado de los Wapayasos, con quienes ya grabé el tema ‘Quien Pompó’ de Chico Ché, el video quedó padrísimo. Estoy trabajando en un nuevo sencillo con Daniela la bebechita de Enamorándonos y Michael G, tengo muchas ganas de hacer algo más grande con Spellman, tengo ganas de hacer un cover de Cher, algo de Mamma Mia y algo urbano, así que estos días de confinamiento me ayudarán a aterrizar todas mis ideas para ofrecer a mis fans algo nuevo”.