Antes de morir, Leo Dan desea grabar todos sus temas inéditos

Cancún.- El cantante y compositor argentino Leo Dan promociona su más reciente material discográfico “Celebrando a una estrella segunda parte”, reavivando sus más grandes éxitos al lado de voces como Carlos Cuevas, Dr. Shenka, Bronco y Pandora.

En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, el ícono de la canción latinoamericana comparte los detalles de este nuevo disco y reveló que al finalizar esta contingencia pretende sacar nuevos temas que ha escrito y quiere dejar grabados con su voz antes de su partida, además de sus planes por mudarse a vivir a Cancún.

También te puede interesar: Jorge Aravena deja México; busca crecimiento actoral en el extranjero

“Estoy haciendo canciones, trato de no engordar, de no estornudar para que la gente no se asuste y tomando las cosas con buen humor. Creo que este descanso sirve para hacer cosas diferentes, desarrollar nuevas ideas, una nueva forma de vida y además damos el espacio que necesitan a los animales, dejamos respirar nuestros mares, todo tiene que ser productivo dentro de las pérdidas que estamos teniendo en el trabajo, afectuosamente al no poder dar un beso, pero debemos ser pacientes y dejar volar nuestra imaginación a favor de todos”, detalló el querido Leo Dan, quien agradece este nuevo disco al lado de grandes estrellas, que son sus grandes amigos.

“Tengo más o menos unas 150 canciones que he compuesto y quiero grabar, me gustaría darlas a conocer con mi voz, sobre todo las nuevas que son divinas, antes de que me vaya con Dios”.

“Este álbum es para mí otra bendición que Dios me ha dado con tanta gente linda y exitosa, me ha dado unos amigos que han hecho un proyecto maravilloso, ellos han dado su vida, su alma y su talento en este disco. Creo que al escucharlo se van a inmunizar más para luchar contra este virus. Sonora Santanera, Río Roma, Beto Zapata, a la gente le gusta esa onda de baladita, por ejemplo al escuchar a Lupe Esparza, de Bronco, provoca tal sentimiento que me hace soñar y me hizo acordar cuando yo era borracho y hasta dan ganas de volver al trago”, puntualizó el cantante, quien revive 16 de sus éxitos en este nuevo disco que ya se encuentra en tiendas de discos y plataformas digitales.

Cancún lo atrae

Enamorado de sus playas y la tranquilidad, Leo Dan decidió rentar una casita cerca de Lupita D’Alessio para vivir por al menos un año en este destino.

“Tengo muchas ganas de ir a vivir un tiempo largo en Cancún, estoy planeando alquilar una casita por allá donde vive mi amiga Lupita D’Alessio, mi familia y yo conocimos Cancún cuando apenas había un negocio pequeño de aparatos musicales y dos hoteles, no había nada más y ahora lo que ha crecido es impresionante. Ahora que pase todo esto, estaremos por allá un tiempo”.