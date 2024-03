Antes de votar es indispensable conocer, para después elegir, a quien creas que puede dar todo por la República Mexicana

Es importante mencionar que cuando se elige a un señor que es votado como presidente, cuando recibe el nombramiento, hace una juramento el cual menciona que va a respetar a las instituciones, a la Constitución y a las leyes que de ella emanan, y si no fuera así, que el pueblo me lo reclame.

Aquí lo importante de poner en claro es que este señor es un inconstitucionalista, ya que no ha cumplido con la Constitución, no ha cumplido con la protección a las instituciones y porque es un hombre que solo vive con el bla, bla, bla, lo que demuestra que no está cumpliendo con sus deberes, al igual que el mismo caso de sus secretarios, por ejemplo; el de la niña que tiene en Gobernación, quien no conoce los artículos de la Constitución, o como el de la persona que tiene en Hacienda, a quien le han permitido tomar cualquier cantidad de dinero, que le pertenece al pueblo mexicano, para seguir destruyendo los presupuestos programados para todas las instituciones.

Y seguimos viendo como no respeta a los estados, ni a las leyes, ya que se había mencionado que era necesario detener la obra del Tren Maya, pero que este señor ha hecho caso omiso en ello, y sigue utilizado las máquinas más modernas, siguen haciendo hoyos y siguen destruyendo todo el ecosistema, todas estas acciones han sido una violación a las leyes y el dinero que se ha desviado le pertenece a los mexicanos, no es ni de él, ni para él, ni para sus caprichos.

Las gentes que han estado dándole mano larga en la utilización del dinero, para otros asuntos que no estaban programados, ni los de fideicomisos, ni los de presupuestos, esas cantidades se están desviando y eso significaría un robo a la nación porque le pertenece al pueblo.

Así como tampoco hemos visto que haya un reporte, que era el 3 de 3, de todos los funcionarios públicos, donde declaraban sus bienes y sus ingresos, ni tampoco de los socios de sus hijos y de sus hijos, todos tienen el deber de declarar y pagar impuestos, pero hasta el momento no hemos visto una declaración de los hijos, esto demuestra que hay una asociación delictuosa entre las gentes de la Secretaria de Hacienda, al no dar cumplimiento a este requisito indispensable que se le pide a cualquier ciudadano que reciba ingresos y más cuando se habla de la construcción de grandes obras, parecería que a todos los “amigos” y “socios”, están dándole el mismo trato que le dan a la familia de este señor, que no se les olvide que no están exentos de pagar impuestos.

Con esto claramente estamos viendo como una anarquía se ha convertido en una monarquía, ya que ni los diputados, quienes tienen la obligación de respetar y defender los derechos y las garantías individuales de los ciudadanos, ni nadie, están tomando las medidas necesarias para detener todas las malas acciones y solo están dedicados a complacer a un señor que ya se va, esto demuestra que estas gentes, no tienen formación académica y su experiencia en administrar es inexistente, y eso, es lo que ha hecho que el país caiga en una situación desastrosa, ya que todos los plurinominales solo han demostrado ser una bola de sanguijuelas y de parásitos, que no han hecho más que tratar de complacer los caprichos y deseos de un señor, el cual, se tiene que entender claramente, es solo un servidor público.

Por ello, cuando se le da la oportunidad, por el resultado de las elecciones que le dieron la certidumbre de poder estar gracias al sistema democrático, está en funciones, es decir, está contratado por el pueblo, lamentablemente él no lo ha entendido porque no está respetando nada ni a nadie, y esto es lo que no podemos permitir.

Queremos conocer que es lo que tenían y que es lo que ahora tienen todos los que han estado trabajando con el actual gobierno, sean funcionarios, socios o amigos, que hayan intervenido en algún servicio, lo importante es que todos estos asuntos se aclaren.

Debido a la situación en la que estamos viviendo, nos permitimos comentar algunos de los versos de Sófocles (496 a.C.- 406 a.C), quien fuera un destacado poeta trágico de la Antigua Gracia, cuyo contenido resulta muy oportuno recordar:

*“La verdad puede más que la razón”.

*“Común es cometer errores. Pero cuando se ha errado, no es falta voluntad, ni brío, tratar de corregir el error y no obstinarse en él. La obstinación es el otro nombre de la estupidez”. (Con información de Xavier Molina, Psicólogo Social)

Y es necesario comentar que, sin lugar a dudas, apoyamos en todos los sentidos, todas las tesis demostradas que está presentando Xóchitl y su grupo, ya que son una realidad necesaria para poder rescatar a la república, a la democracia, al Estado de derecho y sobre todo a la Suprema Corte de Justicia y a la Constitución.

Le enviamos un saludo a ella y a todo su equipo, deseándoles toda clase de éxitos y que recuerden que la bondad da a luz a la bondad, tal como decía Sófocles.

Elecciones 2024: Xóchitl Gálvez pide a empresarios hacer labor de convencimiento a su favor (Por Lilia González y Rolando Ramos)

Ante la Coparmex, Xóchitl Gálvez, candidata presidencial por la coalición Fuerza y Corazón por México pidió a los empresarios dejar de ser “timoratos” y “ponerse las pilas” para hacer campaña en su favor y labor de convencimiento entre los empleados para luchar por la democracia el próximo 2 de junio, o “a México se lo lleva el carajo”, lanzó.

Aunque aclaró que no le preocupan las encuestas que dan la preferencia a la candidata del partido en el poder, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez expresó que para cambiar el país, crear un estado de derecho atractivo para las inversiones, tener seguridad pública, salud, empleo y educación para los mexicanos existen dos caminos: “claudicamos o luchamos… autoritarismo o democracia”.

Al asistir a los Diálogos por la Democracia, evento organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la candidata de la alianza PAN, PRI y PRD convocó a los empresarios del país a ser parte del cambio y dejar a un lado los miedos al autoritarismo. “Sepárense dos meses de sus empresas y pónganse a hacer campaña, convenzan a sus empleados, convenzan a la gente de la comunidad, no hay mañana. O autoritarismo o democracia, o combustóleo o energías limpias; o educación para el trabajo o la asistencia de por vida”, aseveró.

En el marco de las Juntas Nacionales de la Coparmex, Gálvez lanzó: “yo los invito a luchar, yo los invito a ponerse las pilas… Yo me estoy jugando todo, me pude haber quedado en mi zona de confort como empresaria, hacer dinero, estar tranquila y decidí dar la pelea por ustedes, por sus hijos, por su familia, así es que ¡los necesito!”.

Al firmar el Acuerdo por un México con desarrollo inclusivo con la Coparmex, Xóchitl Gálvez se comprometió con el gremio empresarial a que la prioridad de su gobierno será la seguridad, regresar al ejército a sus cuarteles y trabajar con las policías. “Tener un México sin miedo”, estableció.

Elecciones 2024: Xóchitl Gálvez propone estrategia de 10 puntos para atender la crisis de agua en México (El Economista)

La candidata a la Presidencia de México por la alianza Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, reiteró su compromiso que, de ganar las elecciones del próximo 2 de junio, buscará garantizar el acceso al agua y que esto sea considerado un tema de seguridad nacional.

En el marco del Día Mundial del Agua, la exsenadora presentó su estrategia para atender a la problemática del abasto de agua en todo el país.

Destacó en conferencia de prensa la necesidad de impulsar la inversión en proyectos de infraestructura y gasto público, así como tecnificar el campo para producir más alimentos con menos agua.

Propone también trabajar para que el tratamiento de agua sea del 100% en la industria, además de fomentar la captura de agua pluvial y adaptar tecnología moderna para detectar las tomas, clandestinas, de este líquido y los pozos ilegales.

También planteó reactivar la inversión pública y privada para modernizar los sistemas de agua y fortalecer sistemas ecológicos para preservar ecosistemas de bosques y selvas del territorio mexicano.

Durante su conferencia de este viernes, la candidata presidencial calificó de mediocres los resultados de seguridad que su contrincante, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum ha destacado en su campaña.

Xóchitl Gálvez advirtió que los delitos del fuero común van en aumento en la capital del país.

Critica el programa de repatriación de venezolanos

Luego de que el gobierno federal anunció un programa especial para apoyar la repatriación de venezolanos que llegan a México, la aspirante presidencial opositora lamentó que se brinde ese apoyo a extranjeros, cuando en México hay personas que también lo necesitan.

"La verdad de las cosas es que apoyar al régimen de Maduro (presidente de Venezuela) me parece inaceptable", dijo la candidata.

La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, dio a conocer el jueves 21 de marzo el convenio llamado "Vuelta a la patria", firmado con el presidente Nicolás Maduro, con el objetivo de facilitar el regreso de venezolanos a su país.

Xóchitl Gálvez promete a transportistas aplicar toda la fuerza del Estado contra bandas criminales (Por Rolando Ramos)

Durante un encuentro con integrantes de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), la candidata del PAN, PRI y PRD a la Presidencia de la República aseguró que de ganar las próximas elecciones, terminará la inseguridad en las carreteras.

Xóchitl Gálvez Ruiz, prometió que "toda la inteligencia de las fuerzas armadas" estará enfocada "a perseguir" a las “bandas de criminales que tienen total control de las autopistas y de las carreteras’’ en México.

"Es increíble la impunidad con la que se atraviesa una camioneta, le disparan a tu conductor, hace que se frene para bajarle la mercancía y en ocasiones inclusive quitarle la vida. Ahí, necesitamos la inteligencia, la capacidad del Estado para atender la inseguridad. Voy a actuar con toda la fuerza y la capacidad del Estado, quiero que lo sepan", afirmó la ex senadora durante el Foro "Mujeres Transformando México", organizado por la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar).

Gálvez reconoció, sin embargo, que “contener y reducir a las organizaciones criminales’’ es "algo complicado".

"Me han dicho que no lo diga porque pone en riesgo mi seguridad, pero yo se los digo claramente y por eso le dije a los empresarios, pues, que yo aquí me estoy jugando todo por ustedes, por sus hijos, por el país, por la patria, porque yo me resisto a dejarle este país en llamas a mis hijos y a los hijos de ustedes. Así es que sí vamos a enfrentar a los grupos criminales con la ley en la mano".

La aspirante presidencial aseguró a los afiliados a la Canacar que "van a contar conmigo", pero que les pedía ayudarla para ganar la elección del próximo 2 de junio.

El cimiento de la Suprema Corte Lic. Alberto Woolrich Ortiz

Página compleja en el libro de historia de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación es lo que acontece en ésta Cuarta Transformación de la República. Empero, nuestro Supremo Tribunal no se cimentó con extravíos, ocurrencias o deseos de destrucción. La casa de justicia del pueblo mexicano, en cualquier tiempo, es el soporte y ejemplo sobresaliente de contribución para gestar un verdadero Estado de Derecho.

La historiografía de nuestro máximo Recinto de Justicia a lo largo de sexenios; desde que entró en vigor la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hasta Andrés Manuel López Obrador, es realmente interesante, intrincada y, por demás variada. Sexenios de fácil y difícil sobrevivencia precedidas en algunos tiempos por obstáculos que afectaron su dignidad, en especial durante el neoliberalismo, donde nacieron conflictos y efervescencias motivadas por la corrupción de un tristemente célebre ministro.

Tampoco podemos asentar tajantemente, que ciertos sumisos al poder como Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, hayan actuado indiscutiblemente en defensa de su anhelada independencia y autonomía, las cuales se conocieron en otras generaciones. No, simplemente, la historia de la máxima Casa Profesional de la Justicia registra que, en algunos años, sus togas fueron muy cortas de dignidad, consiguiendo penosamente la tilde de corrupción.

Por todo lo anterior, si se mira y estudia en su conjunto la historia de nuestro máximo recinto de justicia a lo largo de los sexenios, se podrá afirmar que pocas veces la justicia ostentó principios de dignidad e independencia tan ásperos y difíciles como en el neoliberalismo y en ésta Cuarta Transformación de la Nación.

Es cierto empero que esos sexenios desgarradores constituyeron ciertamente el desquiciamiento del Estado de Derecho. De ese dolor, de esa pérdida de dignidad y corrupción de unos, aparece un camino que se desea y puede ser realizable. Su depuración, atacando de fondo el fenómeno de corrupción.

Parece que es una ley de la naturaleza que el dolor se anteponga a la vida y que ésta resulte más preciada y amada como grande haya sido el sacrificio.

Así en el conjunto de nuestra historia jurídica de los recordados o malogrados sexenios, se puede apreciar que las luchas para obtener la dignidad de sus togas debieran de ser eficaces, para lograr y evitar el fenómeno de corrupción y obtener la independencia que en verdad merece la justicia de la República.

Una serie de acontecimientos nos lo explican sin necesidad de hacer planteamientos de mucha hondura. La corrupción de algunas togas, con especial mención a aquella perteneciente a un cártel inmobiliario, la sumisión a fuerzas ideológicas y políticas que se oponen al respeto irrestricto de la aplicación de la ley y algunas otras causas más permitirán esa confronta e investigación que como resultado dará que resplandezca el Estado de Derecho.

Un especial sentido de reverencia a la ley, de respeto por el marco de derecho, sea que se le entienda sólo como producto de la voluntad soberana y legítima del pueblo, sea que se le perciba como una exigencia natural de la abogacía independiente de la Nación o, en la majestad que conlleva a la justicia lograran que se fortalezca el cimiento de esa Suprema Corte que conlleve a una autonomía alejada del Poder Ejecutivo.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

Xóchitl Gálvez ‘exprimirá la última gota’ del nearshoring: ¿Qué plantea para subir la inversión?

Ildefonso Guajardo, coordinador de Asuntos Internacionales en la campaña de Xóchitl Gálvez, quien busca la Presidencia desde el lado de la oposición, dejó en claro que México debe definir sus alianzas estratégicas con países clave, especialmente con su principal socio comercial, Estados Unidos.

“Si no vemos enfrente de nosotros que tenemos al principal socio comercial que es EU, que es parte de la evolución hacia el futuro, pues estamos perdiendo el tiempo”, dijo durante su participación en el foro “México in the global spotlight: Nearshoring and the 2024 elections”, organizado por Baker McKenzie y Atlantic Council.

¿Cómo puede Xóchitl Gálvez potenciar el nearshoring?

Para potenciar el nearshoring, Guajardo enfatizó que la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, tiene pilares fundamentales en su agenda, en los que destacó fortalecer las alianzas estratégicas, el Estado de derecho y el cumplimiento de las obligaciones en los tratados comerciales.

“Hoy estamos en una situación terrible porque el cruce de las elecciones que se da cada 12 años en EU y México tiene agarrado de un alfiler el acuerdo energético que es fundamental para el desarrollo de los sectores productivos”, aseguró Guajardo, quien habló en representación de Gálvez.

Además, señaló que Canadá no está cumpliendo su acuerdo en el sector lácteo, y México no ha presionado para que se cumpla el panel ganado en el sector automotriz debido a acuerdos bilaterales con influencia en acuerdos políticos.

“Pero lo que paga es la credibilidad y la fortaleza del acuerdo hacia adelante”, advirtió Guajardo.

Carta dirigida a los candidatos de la Jefatura de Gobierno (no saben debatir, pero no importa) Carlos Alazraki

Estimados candidatos: Este domingo que pasó, vi su debate, lo vi por Atypical Te Ve.

Para mi agradable sorpresa, mi canal de televisión tuvo la mayor audiencia entres los doce canales y redes que los transmitieron. La lealtad de la familia Atypical, es mi mayor alegría.

Somos una gran familia con un poco más de 2.5 millones de suscriptores en México, Estados Unidos y Europa, y en todas nuestras redes, seguimos creciendo en programación y creciendo en auditorio.

Todos los 54 seres humanos que colaboramos en Atypical Te Ve, ya sea el gran talento de nuestras figuras, nuestro excelente equipo de producción, que ya transmite con cámaras de quinta generación, nuestro incansables equipo de oficina y nuestro equipo de edición post-producción y redes sociales, estamos muy, pero muy felices, y estamos felices, gracias a ustedes.

Bueno, después de este pequeño anuncio, regreso al tema de la carta semanal.

Vi a tres candidatos con personalidades muy diferentes, ni una mejor que la otra, simplemente diferentes.

Vi un comportamiento idéntico de los tres, como que no ensayaron mucho y apuntaron lo que iban a decir para que no se les vaya a olvidar.

Los tres se veían muy chistosos, empezaban viéndonos y a los 15 segundos bajaban la vista para leer, y a los 20 segundos después, dejaban de leer y nos volvían a ver a los ojos, estuvo muy divertido.

En el contenido de cada candidato, se veían claramente cuál iba a ser su estrategia.

Clara, tratar de mad… a Santiago, Santiago le contestó cada vez, y la pobre señora Brugada tenía que hacer gárgaras en la garganta para no atragantarse.

El joven Salomón, se equivocó de ciudad, el contenido de su participación cabria perfecto en un debate en Oslo, Estocolmo, París o Houston, pero jamás en un debate en la Ciudad de México.

Y el colmo, su chiste de las palomitas, fue la mam… más grande del “dizque” debate.

En fin, amigos, la pase muy bien en su debate, no dijeron nada, pero sí estuvieron muy divertidos.

Y para terminar aquí les dejó mi clasificación del ganador:

Primero y segundo lugar; Santiago Taboada, por mucho, el más simpático e inteligente.

Cuarto lugar; Salomón Chertorivski, equis.

Onceavo y doceavo lugar; Clara Brugada, ni cómo ayudarla.

Por último, no saben cómo se me hacen lentos los días para ver el debate de Xóchitl y Titina, el próximo 7 de abril, la mad… que Xóchitl le va a poner a Titina, será inolvidable, ya lo verán.

Y para terminar, un aviso; el próximo jueves, por vacaciones, no habrá carta.

Feliz fin de semana.

Xóchitl Gálvez Ruiz: Condena las leyes antiinmigrantes en Texas (Por Rolando Ramos)

La candidata del PAN, PRI y PRD a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz, condenó desde San Luis Potosí la Ley SB4 de Texas por considerarla “racista”.

“La Suprema Corte había dicho que el gobierno de Texas podría aplicar una ley que permitiría que detuviera a cualquier persona en la calle, simplemente por parecer latino; tendría que, en ese momento, demostrar su situación migratoria por su aspecto físico”, afirmó desde la Monumental Plaza de Toros Fermín Rivera.

Por la mañana, en entrevista en la Ciudad de México tras participar en el Foro “Mujeres Transformando México”, organizado por la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), sugirió que el gobierno de México suba “el volumen de protesta”, y que el presidente Andrés Manuel López Obrador asuma “un posicionamiento de esos que suele tener con la oposición; pues que se le ponga así”.

“Me parece que hay que endurecer la pierna porque pues no se vale el trato que les están dando a los migrantes”, insistió.

En el evento prometió que de ser presidenta “toda la inteligencia de las fuerzas armadas” estará enfocada “a perseguir” a las “bandas de criminales que tienen total control de las autopistas y de las carreteras” en México.

“Es increíble la impunidad con la que se atraviesa una camioneta, le disparan a tu conductor, hace que se frene para bajarle la mercancía y en ocasiones inclusive quitarle la vida”.

Necios por el voto popular Lic. Alberto Woolrich Ortiz

Andrés Manuel López Obrador y su Cuarta Transformación de la Nación de manera extravagante e incoherente pretenden el que se designen Ministros de la Suprema Corte de Justicia mediante el voto popular. Según ese incorrecto pensar, todas esas designaciones a futuro próximo serán de libre elección mediante el sufragio de su pueblo sabio y supuestamente ilustrado.

Esas togas de impartición de justicia que intentarán actuar de acuerdo a los pensamientos ilógicos o anormales y los que apartados de la razón, deberán seguir el pensar de quien actúe como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Vaya irracional manera de gobernar.

Al respecto, si aún viviera Quinto Horacio Flaco, con seguridad repetiría con perfección absoluta: “Praetulerim delirius inersique videri, dum mea delectent mala me vel denique fallant quam sapere”, lo cual traducido a castizo lenguaje quiere decir: “Prefiero pasar por necio y estúpido con tal de que mis faltas me den placeres e ilusiones, que ser sabio”.

Además, el primer Magistrado de la nación, con su enfermizo e insalubre propósito de operar filtros y controles en el Poder Judicial Federal, previamente a ese sufragio popular, con toda seguridad exigirá una declaración de “idoneidad” a los aspirantes a ser ministros, para que ellos cumplan con las ocurrencias y caprichos de la gobernanza de su Cuarta Transformación de la Nación.

Como se ha escrito, la exasperada pretensión de control hacia el Poder Judicial Federal y el fortalecimiento de sus “ocurrencias” dejarían a esas togas reducidas a actuar de manera pulcra, docta e independiente, a cambio, redactarían resoluciones poco más que ilegales y anticonstitucionales. En general dejarían de ser imparciales y rectas, adhiriéndose en todo lo posible a contaminaciones políticas y/o delictivas.

Para el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) esto es precisamente lo deseable para gobernar a sus anchas. Que esas togas de dignidad (algunas) no dicten sentencias que afecten a la delincuencia política y puedan con ello, ser sumisas e indignas.

Esas pretensiones de Andrés Manuel López Obrador y su Cuarta Transformación de la República, jamás deberán de llegar a ser una realidad un desiderátum. Si el Poder Ejecutivo Federal rechaza las opiniones de togas libres e independientes, sino confía en ese Poder Judicial Federal, si no se atrevió a ordenar una investigación para detectar las togas de insalubridad y corrupción que afectan la Soberanía Nacional, las cosas jurídicas y políticas seguirán afectando por desgracia a nuestra República.

Ello nadie lo entiende, ni quiere entender.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México.

¿Vuelve el Seguro Popular? La estrategia de Salud de Xóchitl Gálvez que involucra clínicas privadas

Xóchitl Gálvez, candidata a la Presidencia por la alianza opositora Va por México, habló sobre cómo sería su sistema de salud y la necesidad de que la gente escuche su mensaje, lo que además servirá para acercarse en las encuestas a la aspirante líder, Claudia Sheinbaum, de Morena y aliados.

En repetidas ocasiones, Gálvez ha retomado la idea de que vuelva a implementarse el Seguro Popular, que funcionaba hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto y que fue eliminado con la entrada al poder del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además, anunció recientemente que parte de sus propuestas en materia de salud es la creación de un sistema en el que los hospitales y farmacias tanto públicas como privadas estén a disposición de la ciudadanía con calidad en cuanto al servicio médico y de medicamentos.

En torno a la posibilidad del regreso del Seguro Popular, una medida que han impulsado representantes de partidos de oposición como PRI, PAN y PRD, estos son algunos de los aspectos que destacó Gálvez:

¿Volverá el Seguro Popular?

Xóchitl Gálvez dijo que necesita más espacio en televisión y en radio para que conozcan sus iniciativas, mismas que son en beneficio de la población, según ella.

El Seguro Popular sí volvería, aunque con modificaciones y una de sus iniciativas en materia de salud son la creación de la tarjeta “Mi Salud”, que funcionará para que los ciudadanos puedan ser beneficiarios del “nuevo seguro popular”, como dijo en entrevista con Radio Fórmula.

Dicha tarjeta permitirá a los ciudadanos atenderse en la clínica que deseen, además de acceso garantizado a medicamentos.

Esta serie de medidas serían diferentes al antiguo Seguro Popular, pues propone más alcance y que en prácticamente todos los hospitales y clínicas del país las y los mexicanos pudieran atenderse, algo que no ocurría anteriormente, pues solo algunos hospitales privados estaban en el convenio.

Gálvez propone un sistema de consultas médicas a distancia, lo que permitirá ahorrar tiempo, dinero, así como optimizar la atención y prevenir enfermedades o casos graves.

Se busca la digitalización de expedientes médicos y recetas, que permitan establecer un sistema en el que las medicinas lleguen lo antes posible a ti, así como la asignación de un médico familiar que atienda la salud de las familias y ayude a prevenir enfermedades.

En cuanto a la salud mental, se contempla que los servicios de atención psicológica y psiquiátrica sean gratuitos, además de reconstruir el fondo de gastos catastróficos para enfermedades costosas como el cáncer, y que ningún paciente se quede sin acceso a quimioterapias.

Sobre los trabajadores de Salud, Xóchitl Gálvez propone un aumento al salario permanente para que no sean afectados por temas como la inflación y el alza de precios.

Putin ya está en México (Raymundo Riva Palacio)

Quizá para Vladímir Putin, el daño a Estados Unidos y su desestabilización, pasa por hacer primero lo mismo en México, como pieza desechable de su ecuación.

En octubre del año pasado, Margarita Simonián, la redactora en jefe del canal de televisión RT y eterna integrante de la lista de las 20 mujeres más influyentes en Rusia, anunció el inicio de transmisiones del canal de la televisión rusa en el sistema de Metrobús de la Ciudad de México, “donde ahora los pasajeros pueden familiarizarse con las noticias mientras esperan su autobús”. La publicidad se extendió al Metro y a espectaculares en varias partes del país, lo que visibilizó la preocupación que expresó en marzo de 2023 el general Glen VanHerck, jefe del Comando Norte de Estados Unidos, durante una audiencia en el Senado, donde reveló que México tenía el mayor número de espías rusos en el mundo.

No hubo reacción del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero despertó el interés de Dolia Estévez, decana de los corresponsales mexicanos en Washington, que un mes después de la afirmación de VanHerck publicó que en cuestión de semanas el número de diplomáticos rusos en México había crecido a 49. En mayo encontró que la Embajada de Rusia había acreditado a 36 nuevos diplomáticos, con lo que llegaron a 85; un aumento en meses de 60 por ciento.

El número de diplomáticos rusos en México no tiene precedente, incluso en los años de la Guerra Fría, cuando Moscú y sus, entonces, satélites de Europa del Este realizaban una intensa actividad de inteligencia y espionaje en la Ciudad de México, que en los 60, 70 y 80 estaba convertida en la nueva Casablanca. Estados Unidos tenía la embajada más grande, después de Viena, la puerta de entrada de Occidente al mundo comunista en aquella época, para contrarrestar el espionaje de sus enemigos, y desarrolló dos operaciones de contrainteligencia, el Proyecto Verona de la Inteligencia Militar que monitoreaba comunicaciones, y el Cointelpro, realizado por el FBI, que infiltró al Partido Comunista, sindicatos y medios, entre otras instituciones.

La presencia rusa, que se puede argumentar fue cuando menos avalada por el presidente Vladímir Putin, oficial de la KGB durante 16 años, forma parte de un esquema de desinformación a través de RT –siglas de Russia Today–, y desde 2009 es una pieza fundamental para 500 millones de hispanoparlantes consumidores de información de la maquinaria de propaganda del Kremlin, cuyas transmisiones han sido bloqueadas y prohibidas en Estados Unidos, Canadá, Australia y la Unión Europea.

Un estudio del Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo en la Universidad de Oxford, reveló cómo RT y la agencia de noticias Sputnik incrementaron su presencia en América Latina tras la invasión a Ucrania, agregando a su equipo de diseminadores a un grupo de influencers de la región. Vladímir Rouvinski, profesor asociado de la Universidad Icesi de Colombia, señaló que esos medios han erosionado la democracia liberal en el hemisferio, y “aumentan la polarización porque nunca hablan del consenso”.

En la nueva edición de la Guerra Fría, México está tan atrapado como cuando aún existía el Muro de Berlín, pero a diferencia de aquellos tiempos cuando optó por la alianza con Washington, todas las señales ahora son que el presidente escogió la trinchera de Moscú, como dejó ver el domingo pasado, The Hill, el periódico más leído en el Capitolio, en un largo reportaje donde observó que los medios y mensajes rusos estaban creciendo en México, subrayando la presencia de RT en el transporte público de la Ciudad de México. “Desde que comenzó nuestra publicidad, nuestra audiencia creció inmensamente”, dijo el embajador ruso en México, Nikolay Sofinskiy a Ignacio Rodríguez, apodado El Chapucero, uno de los primeros influencers reclutados por el equipo de propaganda de López Obrador, para diseminar los mensajes del presidente y fustigar a sus críticos.

El impacto potencial que la presencia de la maquinaria de propaganda rusa pueda tener en la sociedad mexicana no es posible evaluarlo todavía, pero ha entrado en la mente de los mexicanos de una manera culturalmente fácil –como fue el apoyo a los nazis en los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial–, por el muy bien fundamentado antimperialismo norteamericano.

Hemos percibido la penetración rusa como importante y relevante, pero de alguna manera limitada hasta este fin de semana, cuando Javier Tejado publicó en SDP Noticias, un monumental hallazgo. Al analizar los datos del INE sobre la cobertura de medios televisivos de la campaña presidencial, encontró que quien más espacio le ha dado fue el Canal 13, que no es Televisión Azteca, a la que conocimos con ese nombre por mucho tiempo, ni tenía nada que ver con su propietario Ricardo Salinas Pliego.

Tejado encontró que las frecuencias de Canal 13 están asignadas a la empresa Telsusa Televisión México, propiedad de Ángel Remigio González, mexicano y naturalizado guatemalteco, que tiene un imperio de medios electrónicos en América Central. El Fantasma, como lo apodan, tiene una empresa en Miami que maneja Guillermo Cañedo White, con 35 estaciones de televisión, 114 frecuencias de radio y dos cadenas de cine, expuso Tejado.

La gran sorpresa, admitió el columnista, fue encontrar un documento oficial del Instituto Federal de Telecomunicaciones fechado hace poco más de cuatro meses, donde da cuenta de que todas las 15 concesionarias de Telsusa que cubren Campeche, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Veracruz tenían autorizada la multiprogramación a favor de RT. El financiamiento de Canal 13 le ayuda a su expansión, que es la única explicación que encontró Tejado a la intensidad y amplitud de la cobertura presidencial con el tamiz acostumbrado de “manipulación mediática y guerra informativa”.

Hay dos escenarios como hipótesis de trabajo en esta novedosa versión de la Guerra Fría, donde por un lado es el fortalecimiento del régimen actual para reforzar el respaldo a Putin, llenando la mente de los mexicanos con desinformación, exacerbando sus contradicciones y acelerando la polarización, y por la otra, en esta nueva lucha que no es ideológica –los dos son capitalistas– sino por el poder absoluto, donde quizá para Putin, el daño a Estados Unidos y su desestabilización, pasa por hacer primero lo mismo en México, como pieza desechable de su ecuación.

TeneBrozo: Dos pistas (la tercera se la regalaron a Venezuela)

Pista número Uno: A ver, Andrés, Andrés Manuel, te hablo, oye Andrés, ya nomás te faltan seis meses en el cargo y no quiero que te me vayas, cab…, sin contestarme unas dudas que ando rumiando.

Ya, ya sé, que eres el presidente, que no te perteneces, que cargas la investidura y cargas todas las cruces del pueblo santo y bueno, pero, quiero aprovechar lo que acaba de decir que el odio no es lo tuyo, y mira, tampoco es lo mío.

Que tu espíritu no carga rencores, mira, tampoco el mío.

Y que por eso eres feliz, feliz, feliz, mira, igualito que yo.

Así que aprovechando ese flujo reciproco de salud mental te preguntó: Oye Andrés ¿qué pasó con los corruptos que señalaste en la construcción del aeropuerto de Texcoco? ¿Quiénes son, ca…? ¿Dónde están las denuncias? ¿Cuánta lana se chin…?

Oye, oye Andrés, ¿Quiénes son los bandidazos en el negocio de compras y distribución de las medicinas que tanto mentabas? ¿Cuáles son las empresas, gu..? ¿Los empresarios? ¿Los montos? ¿Cuánto se robaron? ¿Dónde están las denuncias?

Oye Andrés ¿quién va a responder por la extinción del Seguro Popular? ¿La ocurrencia criminal del Insabi? Y ¿La imposibilidad de ser como Dinamarca, gracias a la farsa de la farmaciototota y a la incapacidad del IMSS Bienestar?

Oye Andrés, de los fideicomisos que te agenciaste, gu…, ¿cuántos de los corruptos que acusaste de trincarse esa lana, están en la cárcel?

Oye Andrés, nos puedes informar si la Fiscalía General de la República ya tiene en curso de investigación, acerca de la red de negocios llamado “El Clan”, donde gracias a audios, videos y documentos, nos hemos enterado de que personas muuuy allegadas a tu corazón, promueven y facilitan contratos multimillonarios, entre las instituciones del estado y sus afectos, sus amigotes, con toda impunidad, con descaro, con irresponsabilidad, alevosía y ventaja.

Ya mira, ni siquiera te voy a preguntar por los sobres de Pío y de Martinazo, ni de los negocios de Felipa, no me vayan a demandar por daño moral, vale ma….

Oye Andrés, ¿que nos puedes decir de los responsables directos del fraude histórico en Segalmex? ¿Están tras las rejas todos los que participaron en esa escandalosa estafa de 20 mil millones de varos?

Oye Andrés, ¿no es verdad que sigue en su puesto, como el mero, mero del Instituto Nacional de Migración, tu leal amigo Garduño, después de que todos vimos cómo 40 migrantes murieron de asfixia en la Central de Ciudad Juárez?

Oye, oye Andrés, ¿Quién va a pagar por todas las vidas que se han perdido en tu sexenio, gracias al fracaso de tu estrategia de seguridad? ¿A quiénes se les reparten los abrazos, oye? Y ¿Quiénes reciben los balazos, oye? Oye, ¿Quién va a responder por las ejecuciones, las extorsiones, las torturas, las desapariciones’, que no podrás reducir por decreto.

Oye, oye Andrés, ¿Quién va a dar la cara por la traición de Ayotzinapa? El pase de lista ya no quedó en 43, ya van 44, y la verdad histórica de Peña, es la verdad histórica tuya, y todo para beneplácito de los mismos beneficiarios.

Oye Andrés, ¿Quién nos va a reponer el tiempo que perdimos como República, por el atentado contra el INE y la democracia? la misma democracia que te llevó al poder, la misma democracia por la que pudiste llenar de extras el Congreso para quitar contra pesos y rodearte de generales.

La misma democracia con la que pudiste colocar a tus regentes con título de gobernadores.

La misma democracia que sí existió para empoderarte y que hoy quieres llamar Obradocracia para no soltar la “chichi” que nutre a tu obesa vanidad y a tu secta, digo, te lo digo derecho primo hermano, porque nadie te lo va a decir, estás que te dije, no son mentiras sinceras Andrés, ¡son hechos consumados!

Esto, este desma… ya no es cosa de ideologías, no, no se trata de derechas, no se trata de izquierdas, ni de los pu… privilegios, ni de las cortesanas componendas, lo sabes bien.

No solo has sido un pésimo presidente Andrés, eres una enfermedad, ¡eres una enfermedad de esas que no tienen remedio!, y óyelo bien primo hermano “¡México, no quiere morirse de ti!”, “¡México, va a vivir!” ¡Órale!

Pista número Dos:

Mis niños, hoy más que nunca valoremos la chingada libertad de poder hacer y decir lo que queremos sin tener que estar preocupados si le caemos mal a alguien.

Esta reflexión viene acompañada de un chingo de verdades incómodas que me voy a permitir compartir con ustedes.

Ya todos sabemos que el próximo 2 de junio tendremos que elegir entre dos opciones, sí, dije dos, no mencioné el tercero, aunque se enoje Dante, porqué él mismo sabe que esa candidatura, hasta hoy, es una mala copa.

Hoy vemos como Xóchitl es criticada por decir que Tijuana es feo comparado con Cancún, bueno, políticamente incorrecto, pero verdad.

Escuchamos como les dice a los empresarios que no sean “cul…” que la apoyen.

Le exige a los partidos que la acompañen, que le den mayor apoyo, les dice a los priistas que la abandonaron que son unos corruptos.

Dice que los militares no sirven para cuidar aduanas.

Acusa el pacto entre el gobierno y los narcos.

Denuncian la corrupción en El Tren Maya, en Dos Boca, en Segalmenx, en Pemex, etc., etc..

Y por el otro lado, le preguntan a la científica ¿Qué opina del ecocidio provocado por El Tren Maya?

“Es la obra ferroviaria más importante del mundo”.

Le preguntan a la doctora ¿Qué opina del tema de salud?

Y nos dice “que con ella veremos los frutos de la estrategia de salud mejor que Dinamarca”.

¿Qué opina la ex secretaria del Medio Ambiente en la Ciudad de México, de la contaminación de la Refinería?

“Pues que es importantísimo seguirle apostando a la Refinería”.

Le preguntan sobre su relación con Trump o Biden.

Y nos dice “que no seremos tapete de nadie”.

Preguntan sobre las madres buscadoras.

Y ella dice “que en lugar de criticar, que se pongan a hacer propuestas”.

La invitan los empresarios a sus reuniones, los que generan los empleos en el país

Y les dice “Que está ocupada de gira por el país”.

Va a Tabasco y dice “que ella será la siguiente presidente tabasqueña”, con acento tabasqueño y todo, obviamente.

Le preguntan sobre la corrupción de los hijos del presiente.

Y ella dice “Que estos bebés son incapaces de hacer cosas tan feas”.

Se la pasa diciendo que la derecha conservadora la ataca porque quieren recuperar sus privilegios.

Que seguirán los abrazos porque los otros solo quieren guerra y sangre.

Y que todo, absolutamente todo lo que pasa en este país, es gracias al hombre más maravilloso que el mundo ha tenido, Andrés Manuel López Obrador.

Claudita, Claudita, Claudita querida, gracias, mil gracias por recordarme lo maravillosa que es la libertad.

Y también por recordarme, gracias, gracias por recordarme, lo delgada que es esa línea entre ser libre y ser rehén de un dictadorzuelo. ¡Órale!

Lo invitamos a apoyar a niños, jóvenes y adultos mayores

La Fundación Chiara e Francesco A.C., brinda a niños y jóvenes las bases, tanto deportivas, como laborales, que necesitan para el desarrollo de sus habilidades y capacidades por medio de oficios; además de trabajar actividades de esparcimiento recreativas para los adultos mayores.

Si deseas más información y/o deseas apoyar con tu donativo (deducible de impuestos), comunícate con nosotros a los teléfonos 726 2625432 / 722 7113834 o al e-mail: [email protected] y en Facebook: “Fundación Chiara e Franceso AC”

“Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible”.

El crear una mejor sociedad, es obligación de todos, si todos ponemos nuestro granito de arena lograremos el cambio.

Personalidades en Política

Cumplimos 48 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión. Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche); Novedades (Chetumal), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas).

Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas:

[email protected]

[email protected]