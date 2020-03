Antonio Fortier dará vida a un villano en su nuevo proyecto

Cancún.- El guapo actor Antonio Fortier, quien da vida al policía Jerónimo Márquez en la teleserie “Los pecados de Bárbara” y desde casa disfruta de los últimos capítulos de la historia a la par que prepara lo que será su próximo personaje de villano. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, comparte los detalles de su salto a la cadena Telemundo.

“Llevo dos semanas resguardado en casa, tratando de cumplir pendientes que tenía y que ya había olvidado, y con mucha responsabilidad de no salir a la calle, en 13 días he salido 3 veces a comprar provisiones”, indicó.

“La mayor parte del tiempo la he dedicado a preparar mi nuevo personaje, regreso a una serie ahora que pase esta situación, estoy dedicado al ejercicio a cuidarme y estudiando. Estoy terminando pendientes de una pequeña casa productora que tengo”, detalló Antonio, quien tiene la esperanza de que la situación mejore prontamente, ya que se ha dado cuenta que la sociedad está tomando conciencia y no sale de casa.

No se considera un galán

“No me considero galán, sino un actor con esa idea romántica de la profesión más allá de los perfiles, trabajo diario, hago ejercicio, estudio mis capítulos del próximo proyecto y disfruto los capítulos de ‘Los pecados de Bárbara’, un proyecto diferente que el público recibió muy bien y en el que me la pasé muy bien, aprendiendo de todos los actores súper buenos, yo que de cierta manera voy empezando mi carrera, fue de mucho aprendizaje, creo que como actor me benefició muchísimo tocar este género y este tono de actuación, fue positivo y provechoso”, añadió.

“Hace un mes y medio comencé el proceso del personaje en una nueva serie con otra productora, no podemos contar más allá para que se arme una expectativa del proyecto, pero te puedo decir que es en Telemundo, va primero para Estados Unidos y voy con un personaje totalmente diferente a lo que he hecho, estaré de maloso medio bueno, físicamente es distinto, es muy bonito y estaré rodeado de grandes y tremendos actores”, reveló el actor, quien comienza con buenos proyectos su carrera actoral y se encuentra ya entre los galanes favoritos de la televisión.