Anuncian formación de la tormenta tropical 'Óscar' en el Atlántico

La mañana de este sábado 19 de octubre, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), anunció la formación de la tormenta tropical que lleva por nombre ‘Óscar’.

Esta nueva formación se ubica actualmente en el Atlántico, al este de las Islas Turcas y Caicos. Por esta razón, el NHC informó que se han aplicado avisos de tormenta tropical para el sureste de Bahamas y las provincias del noreste de Cuba.

