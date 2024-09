Anuncian línea de apoyo emocional para jóvenes cancunenses

Lanzarán el programa “Rotary Te Ayuda”, que es una línea telefónica en apoyo para la salud emocional de los jóvenes, quienes pasan por problemas de soledad, alcohol, drogas u otros problemas familiares, dijo Jesús Ordaz, presidente del club Rotario Cancún Conmemorativo.

Indicó que con la línea telefónica se puede brindar ayuda a través de psicólogos, con la finalidad de ayudarlos en sus problemas emocionales y evitar que puedan tomar decisiones desesperadas.

“Es una línea para la atención mental, pues hay chicos y chicas que no le encuentran sentido a su vida”, expresó. No tienen el apoyo de un psiquiatra o de un psicólogo o no cuentan con el poder económico para consultarlos, pues por lo regular cada sesión con estos especialistas tiene un costo entre los 800 a mil pesos.

“Nosotros hemos creado una base por medio de celulares para que la asociación de psicólogos del estado puede tener estos cinco o seis teléfonos y al 01 800 (Gratis) para la atención inmediata de estos chicos que sepan que no están solos, que podemos apoyarlos” , explicó el entrevistado.

Reconoció que la ansiedad y la depresión son enfermedades que han ido en franco crecimiento en Cancún, especialmente entre el sector joven y migrante, quienes se sienten frustrados pues llegan a Cancún con altas expectativas y de pronto no tienen trabajo, ni dinero, ni para comer, por lo que se sienten en desesperanza por no alcanzar sus metas.

Esta línea de apoyo estaría funcionando a finales de septiembre; sin embargo, también es importante recalcar que actualmente hay otras formas de apoyar a jóvenes que tienen crisis emocionales, con atención disponible las 24 horas del día, como el Sistema Nacional de Apoyo Saptel: (55) 5259 8121 o la Línea de la vida: 800 911 2000.

