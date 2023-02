Las personas mayores de 18 y hasta 65 años del centro y sur de Quintana Roo tendrán la opción de participar en el mega reclutamiento para el servicio de protección federal, para tener ingresos para llevar a sus hogares.

Se trata del macro reclutamiento que activó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y que inicia en próximos días en los municipios de Othón P. Blanco, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto.

Es una buena oportunidad para todas aquellas personas que tienen el interés o el potencial para pertenecer a las fuerzas federales y el requisito educativo que exige es solamente tener la educación básica concluida, es decir, la secundaria terminada.

Requisitos para ser elemento de protección federal

Los hombres deben tener como estatura mínima 1.60 metros, mientras que para las mujeres se exige 1.50.

El incentivo principal es un salario mensual de 11 mil 164.3 pesos mensuales, seguro de protección médica por riesgo, seguro de vida, seguridad social a través del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), crédito hipotecario, entre otros.

Otros requisitos primordiales

- No estar inhabilitado

- No tener tatuajes visibles

- Disponibilidad de viajar por el país

- No estar suspendido por resolución firme como servidor público

Anuncian mega reclutamiento para ser elemento de protección federal [Foto: Cortesía]

Además se otorgan otros incentivos laborales como prima vacacional, vales de despensa de fin de año, licencia de maternidad o paternidad, certificaciones en seguridad y viáticos cubiertos en caso de movilidad.

Los interesados podrán presentarse en Chetumal el próximo miércoles 22 de febrero en el domo del parque hábitat 3, ubicado en la calle Yaxcopoil de la colonia Payo Obispo; además, el 23, al día siguiente en el Servicio Nacional de Empleo, ubicado en la calle Cristóbal Colón.

En tanto que el 21 de febrero podrán asistir a las instalaciones del Palacio Municipal en el municipio de José María Morelos.

El 24 de febrero las diligencias serán en el Palacio Municipal de Felipe Carrillo Puerto. La recepción de documentos será a partir de las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde como tiempo límite.