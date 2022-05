Apagón masivo golpea los bolsillos de los comerciantes en Carrillo Puerto

Más de una centena de comerciantes de Felipe Carrillo Puerto tuvieron pérdidas monetarias en sus ingresos y hasta posibles daños en sus productos refrigerados por la falla en la distribución eléctrica.

El pasado viernes, usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se quedaron sin corriente por una tormenta de descargas atmosféricas que provocó el corte eléctrico a nivel peninsular, conformado por los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, informó la paraestatal en un comunicado.

En el caso de la zona maya, la falla en la energía eléctrica en diversos puntos como colonias y comunidades se comenzó a reportar desde las 5:00 de la tarde y fue que hasta las 8:00 de la noche que hubo un apagón masivo y se restauró hasta las 2:00 de la mañana.

Edgar Santiago, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco-Servytur) en el municipio, expresó que esta problemática causó pérdidas en los ingresos de los más de 200 comerciantes que están afiliados en la cámara, tuvieron que cerrar temprano y productos refrigerados corrieron el riesgo de echarse a perder.

“Tal vez no sean pérdidas que podemos cuantificar, pero claro que tuvo una repercusión negativa, cerrar temprano implica no vender y eso nos afecta, aunque no tuvimos reportes de afectación en los productos, es claro que algunos corrieron el riesgo a que se les dañe, si no es que haya pasado”, aseguró.