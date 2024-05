Apagones en México: la importancia de las energías renovables vs. la ola de calor

¿Ha sido afectado por los apagones en México relacionados con los efectos de la segunda ola de calor de este 2024? Si el gobierno mexicano no invierte en energías renovables y no atiende las medidas contra el cambio climático es posible que haya más cortes en el suministro de energía eléctrica a consecuencia de los estados de alerta y emergencia en el Sistema Eléctrico Nacional. Así lo advirtió Oscar García, director de crecimiento de Enlight, la empresa de soluciones energéticas más grande del país.

El consultor de energía aseguró que los apagones en México son “preocupantes”, debido a que impactan de manera significativa la generación de energías renovables, así como a la economía mexicana.

“En México, el carbón, el gas y las energías térmicas nos sacan del apuro; sin embargo, los apagones son preocupantes. Pueden colapsar el sistema de salud, así como muchísimas industrias y, por ende, tener un impacto fuerte en la economía”, advirtió el especialista.

Para Oscar García, los cortes de luz son resultado de los efectos del cambio climático, que vulnera las centrales de generación de energía, por lo que, señaló que se necesita generar energía renovable, así como infraestructuras para la distribución y transmisión de la energía eléctrica. “El cambio climático podría ocasionar más apagones debido a que las centrales de generación de energía se vuelven ineficientes”, dijo.

Ola de calor causa apagones en 23 estados. Al menos una veintena de estados reportaron apagones entre el 7 y 8 de mayo pasados. El Estado de México, la entidad más poblada del país registró cortes de energía en municipios como Ecatepec y Naucalpan ambos días. Esta es la lista de entidades afectadas por los cortes de luz han sido:

Aguascalientes; Campeche; Chiapas; Chihuahua; Ciudad de México; Coahuila; Colima; Guanajuato; Hidalgo; Jalisco; Nuevo León; Oaxaca; Puebla; Querétaro; Quintana Roo; San Luis Potosí; Sinaloa; Tamaulipas; Veracruz; Yucatán; Zacatecas; y Morelos.

La mayoría de los estados afectados por los apagones en México están bajo los efectos de la segunda ola de calor en México, que provoca temperaturas superiores a 30 grados, condición que implica un aumento en la demanda de energía eléctrica y pone a la red de distribución en alerta y propensa a cortes de luz.

¿Qué hacer desde casa contra los apagones por olas de calor? El consultor en energía de Enlight explicó que el estilo de vida demanda cada vez más energía, debido al uso constante de electrodomésticos, por lo que, señaló la importancia del uso consciente de ese tipo de dispositivos.

“Nuestra capacidad de generar energía no crece al mismo ritmo de la demanda energética. Es importante que de manera individual se busque la eficiencia de electrodomésticos. Quizá sea conveniente darle mantenimiento al refrigerador, al horno, la lavadora etc. Es importante que los consumidores usen estos aparatos de manera más consciente para no contribuir a esta problemática de los apagones”, dijo.

Aseguró que una manera para mitigar los cortes de luz por fallas en el Sistema Eléctrico Nacional como los ocurridos en días recientes es que se empiece a invertir en energías renovables, así como en el almacenamiento de energía, no solo gubernamental, sino también a nivel privado.

“Vivimos en una economía que está completamente energizada desde la agricultura, salud, industria y producción. Por ello se necesita hacer inversiones más robustas en energías renovables. Hay que entender que el sector privado es un aliado para hacer esta transición energética y sobre cómo cimentar las bases para tener ciertos beneficios y facilidades para las empresas”, concluyó.

Tormenta geomagnética G4 amenaza las redes eléctricas y sistemas de navegación en el mundo

Una gran tormenta solar amenaza con provocar este fin de semana apagones, perturbar los sistemas de navegación y desactivar las radios de alta frecuencia en todo el mundo. Esta es la primera vez desde enero de 2005 que el Centro de Predicción del Clima Espacial de Estados Unidos emite una alerta de tormenta geomagnética G4 (la segunda más alta en una escala de cinco), cuando múltiples ondas de energía solar azotan el planeta.

El organismo prevé que cinco erupciones de material de la atmósfera solar lleguen a partir de este viernes 10 de mayo por la noche y persistan hasta el domingo. “Las alertas a este nivel son muy inusuales”, explicó el Centro de Predicción del Clima Espacial.

Al menos siete eyecciones de masa coronal (CME) dirigidas a la Tierra están en tránsito" procedentes de una región de manchas solares en plena actividad, coincidiendo con el pico del ciclo solar, precisó la NOAA (Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica) de Estados Unidos.

La NOAA señala que la probabilidad de riesgo de tormenta geomagnética continue durante el fin de semana, "aunque el momento exacto sigue siendo algo incierto".

Como resultado de un evento clasificado como G4 en una escala de 5 como el previsto, pueden registrarse efectos en las comunicaciones de Alta Frecuencia (HF), la red GPS, centrales eléctricas (control de voltaje), naves espaciales, navegación por satélite, y otras tecnologías. La NOAA afirmó que "se ha notificado a los operadores de infraestructuras críticas".

A modo de contexto, solo tres tormentas geomagnéticas severas han sido observadas en lo que va de este ciclo solar que comenzó en 2019; la último fue un breve suceso en marzo de 2023. Sin embargo, este es el primer aviso de nivel G4 emitido por el SWPC desde 2005.

El último evento extremo (G5) ocurrió con las Tormentas de Halloween en 2003. La causa del riesgo de tormenta geomagnética estriba en un gran y complejo cúmulo de manchas solares en la región solar 3664, que tiene 16 veces el diámetro de la Tierra, donde se sigue esperando más actividad en medio del actual máximo de actividad del ciclo solar.

El Sol ha intensificado la emisión de poderosas llamaradas en la última semana. Las erupciones solares son poderosas explosiones de energía. Las llamaradas y erupciones solares pueden afectar las comunicaciones por radio, las redes de energía eléctrica, las señales de navegación y representar riesgos para las naves espaciales y los astronautas.

¿Qué puede pasar? Si bien las personas estarán protegidas por el campo magnético de la Tierra, las redes eléctricas no preparadas podrían sufrir interrupciones, las tuberías podrían cargarse de corriente y las naves espaciales podrían desviarse de su curso. La última vez que la Tierra fue azotada por una tormenta G5 —la peor de la escala— fue en octubre de 2003, provocando cortes de energía en Suecia y daños a transformadores en Sudáfrica.

La verdadera potencia de la tormenta se conocerá entre 60 y 90 minutos antes de que golpee la Tierra, cuando los satélites midan las ráfagas de energía que se aproximan. Según la Oficina Meteorológica del Reino Unido, es posible que en grandes zonas de Asia, Europa y Norteamérica se vea una aurora boreal durante la noche donde los cielos sean lo suficientemente oscuros y despejados. Es probable que también sea visible en todo el Reino Unido.

Además, es probable que los vuelos transpolares entre Europa, Asia y Norteamérica sean desviados para evitar una mayor exposición a la radiación de pasajeros y tripulaciones. El culpable es un cúmulo de manchas solares visible en el lado derecho del disco solar que es 16 veces más ancho que la Tierra. El sol, que recorre un ciclo de 11 años en el que el número de manchas aumenta y disminuye, se acerca al pico del actual que comenzó en diciembre de 2019.