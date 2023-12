Alrededor de media tonelada de langosta se perdió debido a una falla del servicio de energía eléctrica que impidió la conservación del crustáceo que se almacenaba en las instalaciones de la Cooperativa Pesquera Cozumel.

De acuerdo con datos proporcionados por José Ángel Cato Noh, los apagones son frecuentes y hasta por 24 horas, lo que dejó sin posibilidades de poder salvar el producto que se intentaba comercializar.

El líder de los pescadores lamentó está situación que viene agravar las pérdidas económicas que vienen resintiendo desde el 2022 con el descenso del precio de la langosta que va de 20 a un 25%.

Canto Noh hizo publicó que el pasado fin de semana un apagón que se prolongó dio al traste con más de 500 kilos de langosta vivas y congeladas, que esperaban comercializar para la temporada decembrina y que forma parte de la cuota que se les autoriza de 25 toneladas de langosta viva y 15 toneladas de colas de langosta.

A lo largo del año en la isla Cozumel se han presentado varios apagones que han dejado sin energía eléctrica a toda la ciudad, sin que hasta el momento los representantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Apagones generan pérdida de media tonelada de langosta / (Foto: Gustavo Villegas)

Al cierre del 30 de noviembre se había contabilizado alrededor de 22 toneladas y la perdida de hace unos días les golpea económicamente afectando a los 48 miembros de la cooperativa que encabeza, ya que las ventas son bajas y el precio paso de 500 pesos el kilo en el año 2022 a 350 en este 2023.

Uno de los factores que incide en la baja del precio es que existe actualmente en la isla de las golondrinas, es una sobre oferta y explotación de este marisco por parte de personas que no son pescadores, pero que extraen estos organismos marinos para comercialización de manera descontrolada, incluso fuera de temporada sin respetar la veda.

La Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera S.C. de R.L. es titular de una concesión para la extracción de langosta del caribe en Cozumel y bahía del espíritu santo en la reserva natural de la Biosfera de Sian Ka´an.

Sus instalaciones se localizan en la quinta avenida con calle 9 de la colonia Centro donde cuenta con sus refrigeradores y congeladores para la conservación de los productos que extraen de mar.

Otra cuestión que les provoca disminuciones en sus ingresos, son los temporales ya que cuando no es posible salir a trabajar por las malas condiciones climatológicas, los ingresos que se pierden no son repuestos por nadie, pues no existe programas de apoyos económicos para los pescadores por parte de ningún nivel de gobierno.