¡Al fin! Parque Maya en Cancún abrirá en febrero

Eva Murillo/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El empresario Francisco Córdova Lira informó que para febrero del 2018, el Parque Maya en Cancún abrirá sus puertas tras casi cinco años de saltar obstáculos relacionados con trámites y permisos, y tiene como meta recibir a 45 mil personas el primer año de funcionamiento, hasta lograr un tope de 200 mil.

Córdova Lira, director general del parque, habló sobre los avances del lugar: “Llevo 50 años trabajando, no pensé que un parque de esta dimensión y trascendencia me fuera a costar tanto trabajo, no es justo, ético, ni razonable que cueste tanto el trámite y cuesta no por conservación ni protección, si no por la profunda ineficacia y corrupción del Estado mexicano”, señaló.

El nuevo atractivo se ubica en el kilómetro 16.5, durante este diciembre las obras alcanzaron un 95% de avance, para que en enero ultimen detalles y realicen las pruebas de los juegos y el nivel de agrado entre los clientes, en una especie de pre apertura para representantes de agencias de viajes.

Según lo planeado, será el 1 de febrero cuando inicie operaciones a todo el público, ofreciendo diversas actividades, la mayoría de ellas dentro la Laguna Nichupté, pues contempla tirolesas y la difusión de la cultura maya como principales atractivos.

“No me interesa tanto el volumen de asistentes si no la satisfacción con que se vayan del parque”, aseguró el empresario que ha participado en la realización de la mayor parte de los que operan en el Estado.

Se trata del primer parque temático en la zona de hoteles de Cancún, el cual requirió 110 millones de pesos de inversión, durante su construcción generó 300 empleos directos e indirectos, y durante la operación la plantilla laboral requerida será de 150 personas.

“Espero que sea el último parque, posiblemente ya no haya proyectos, me llevó muchos años de trámites éste, me decepcionó y cansó, estamos mal en el país en ese sentido”, remarcó.