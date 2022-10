Apertura de zona arqueológica 'Ichkabal' traerá beneficios a Bacalar

Los integrantes del Ejido Bacalar insisten en ser partícipes de los beneficios que traerá la apertura de Ichkabal, zona arqueológica incluida entre los sitios que recibirán una inyección de mil millones de pesos en Quintana Roo.

Felipe Castro Gómez, presidente del Comisariado ejidal de Bacalar, señaló que comparten el interés que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y la gobernadora Mara Lezama por la apertura de la zona arqueológica de Ichkabal, pero pidieron que no se vaya a olvidar que la esencia principal de la negociación para ceder esas tierras, consiste en que se les haga partícipes de la explotación de la misma.

Enfatizó en que los integrantes del Ejido Bacalar no quieren solo una indemnización, si no que se les concesione el servicio de transporte, locales comerciales, visitas guiadas, entre otras áreas, porque no quieren terminar siendo “servidumbre” en su propia casa, como ha sucedido con varios ejidos que cuentan con zonas arqueológicas.

Apertura de zona arqueológica de Ichkabal traerá beneficio a Bacalar [Foto: Daniel Tejada]

Reconoció el interés que la gobernadora ha demostrado por la apertura de ese sitio arqueológico, pues desde los primeros días de su mandato envió a sus asesores a recibir la propuesta de los ejidatarios, por lo que confió puedan llegar a acuerdos que permitan abrir al público y desarrollar los proyectos alternos a la zona arqueológica.

El diálogo entre el Ejido Bacalar y autoridades federales y estatales se “trabó” desde hace más de dos años, por lo que no se llegó a un acuerdo en cuanto a la posesión de las 47 hectáreas de los caminos de acceso y las 108 hectáreas de los vestigios, ubicados en Bacalar.

En su oportunidad, Arturo Contreras Castillo, ex secretario de Gobierno, declaró que la apertura de Ichkabal no era un proyecto inmediato para ejecutar en la anterior administración estatal.

En 2020, los ejidatarios pretendieron entre los 20 y 30 millones de pesos por indemnización por hectárea, pero el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales les ofreció 400 mil y posteriormente, el Gobierno del Estado ofreció un millón, pero el núcleo agrario no aceptó.