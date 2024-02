Apoyemos todos, México necesita un cambio, pero positivo y verdadero

Estamos en un parteaguas de la historia de México y por ello tenemos que entender que nuestro país se encuentra por ahora en las manos de un narco gobierno, de narco diputados y narco senadores, quienes se han apoderado del 85 por ciento del país, ya que las investigaciones que se han llevado a cabo, por parte de los grupos que representan el combate a la drogas en Estados Unidos, específicamente el Departamento del Tesoro y la DEA, han confirmado que la asociación delictuosa del gobierno actual, es una realidad irrevocable, es una realidad que tiene que digerirse y entenderse desde lo más profundo de nuestra reflexión, ya que esto demuestra la demencia total de estos caballeros, que después de mentir, engañar, insultar a las fuerzas armadas, insultar a los empresarios, engañar al pueblo y pretender manipular a la opinión pública, todas estas acciones solo demuestran, a todas luces, que todo esto ha llegado a un nivel jamás nunca antes visto.

Ni Alfred Hitchcock, en su peor película de terror, pudo haberse imaginado que algo así pasaría en México, que es una república donde tradicionalmente, “con hechos y no con dichos”, se había ganado el respeto, la aceptación y el aprecio de todos los habitantes del planeta.

México es un país que tiene una gran diversidad de ecosistemas, animales y plantas, que además de una riqueza cultural, cuenta con su hermosa música y sus mariachis, al igual de contar de una riqueza étnica, al tener la fortuna de contar con todos nuestros diferentes hermanos y compatriotas, de grupos como los yaquis, los mayas, los tarahumaras, los huicholes y muchas otras etnias, quienes lamentablemente han visto como este país se ha llenado de “ninis”, quienes forman parte de la mafia en el poder, y es por ello, que para poder rescatar al país y a las futuras generaciones, será necesario buscar que la juventud reflexione y entienda, que el camino correcto será que todos se conviertan en “sisis”, es decir, los que si estudian, los que si trabajan, los que si aprenden, los que si cooperan, los que si cumplen, los que si respetan y entienden que sólo la gente de bien tiene la costumbre de trabajar y cumplir con sus obligaciones como los ciudadanos honestos y respetables que son.

Por la época que estamos atravesando, nos queda muy, muy claro, que el país se encuentra infestado de “ninis”, que son los que ni estudian, ni trabajan, ni producen, ni respetan, ni nada, pero en cambio sí han permitido que los cárteles, a lo largo y ancho de la república, se conviertan en verdugos, al actuar a través de la sinrazón, para poder destruir a los mexicanos de todas las clases sociales.

En algunas ocasiones México ha sido invadido, antes por franceses, ahora por colombianos, venezolanos y cubanos, como ejemplo en este último caso, donde se aprovecharon de la nobleza de nuestro sistema para poder robar al pueblo mexicano un millón de barriles de petróleo y poder regalárselo a este país, igualmente en Cuba, dónde ahora tienen la oportunidad de consumir carnes de res, la cual solo es autorizada para la élite en el poder, pero cuando se descubre que algún cubano compra carne, en el mercado negro, para su consumo, claro está que son fusilados, sin tener la oportunidad de llevar un juicio previo.

En otro tema, se dijo que fue detectado un avión, cuya matrícula estaba sobre puesta, el cual fue confiscado por las autoridades americanas, ya que contenía un cargamento de varias toneladas de oro, que el señor Maduro pretendía introducir ilegalmente a los Estados Unidos.

El fin de estos masiosares, de estos extraños enemigos, está cerca, ya que hay ejemplos como en El Salvador, donde han respetado por voluntad del pueblo, amenazas, como los maras, dónde existe una megacárcel y donde hay más de 40 mil detenidos, quienes son unos hijos de satanás y que no pueden gozar de ninguno de los derechos, sólo vivir su propio infierno en la tierra.

Es por ello que necesitamos que las fuerzas armadas reflexionen y entiendan que su obligación es proteger a las instituciones y que se entienda que todos los diputados, incluidos los plurinominales, que por ahora están apoyando y protegiendo a diversos grupos de asesinos, secuestradores, violadores y envenenadores, son una verdadera lacra porque han creado una verdadera atmosfera de pánico y de miedo, debido al altísimo nivel de inseguridad que tiene preocupado a todo el país.

Es difícil creer que lugares como Tabasco, Colima, Guerreo, Mórelos, Zacateas, León, Guanajuato, Jalisco, Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Chiapas, Quintana Roo, Campeche y Michoacán, entre algunos otros, viven la peor barbarie que jamás se imaginó podría existir, ya que han llegado al nivel máximo de inseguridad, gracias al apoyo y a la asociación delictuosa que tienen con muchos de los actuales actores de la política, pero que recuerden que son empleados de los mexicanos, y que con estas acciones lo único que nos provocan es asco y pena ajena.

¡Viva México! ¡Viva la libertad! ¡Viva nuestra Constitución! ¡Vivan nuestros derechos constitucionales! Hagamos lo necesario para rescatar el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos ya que la verdad siempre brilla y opaca al engaño y la mentira.

Saecula, saeculorum. Amén.

Le deseamos el mayor de los éxitos y le enviamos todo nuestro apoyo a Xóchitl y a todos los que integran la coalición Fuerza y Corazón por México, para que no dejen de luchar y con ello hacer realidad un verdadero y positivo cambio para México, a través de la democracia, ya que esperamos se consiga la mayoría en el Congreso para lograr un futuro positivo, como lo hizo El Salvador, y para ello, es necesario llevar a cabo una cacería de todos estos hijos de satanás.

Tres días en la vida de Álvaro Redondo (Jorge Bustos)

Excelentísimo señor Álvaro Redondo Hermida.

Tres días en la vida de un hombre dan para mucho. En tres días un pagano puede escuchar la voz de Dios, como Saulo camino de Damasco. O puede jurar amor eterno a una mujer apenas entrevista, como le sucedió a Dante al topar con Beatriz en Florencia. O puede destruir su reputación ante los ojos de todos los españoles, empezando por sus compañeros de carrera, que no dan crédito al cambio obrado en su criterio jurídico entre el 26 y 30 de enero, fecha en que se reunió con su superior jerárquico, primer fiscal general reprobado por desviación de poder.

No dudo que haya llegado usted al Supremo por méritos. Quienes le conocen –o creían conocerle- alababan la solidez de sus conocimientos, su bonhomía conservadora, su destreza de virtuoso al piano. Por eso no quieren creer lo que ven: el espectáculo obsceno de un servidor de la Justicia degradado a servidor del Poder cómplice de un canje corrupto que suspende la aplicación de la ley y blinda la impunidad. Usted no se encerró durante años entre libros sabios, no aprobó unas duras oposiciones para terminar así, arrancando a su diosa la venda de los ojos, trucándole la balanza y mellándole la espada para no herir a los delincuentes privilegiados por una carambola de la aritmética parlamentaria.

¿Qué ocurrió en aquella reunión con García Ortiz?

¿Qué argumentos usó para persuadirle? ¿Cómo logró quebrar su conciencia hasta el punto de defender lo contrario de lo que defendía la víspera? ¿Fue el palo o fue la zanahoria, la amenaza de truncar su carrera o la promesa de empujarla? ¿Cuánto tiempo le queda en el cargo a García Ortiz para consumar su amenaza o su promesa? Y sobre todo: ¿merece la pena venderse al Gobierno más arbitrario de la democracia? Con usted en Berlín el capricho del emperador no habría conocido límite. Con héroes como usted, la democracia española no necesita enemigos.

Usted calificó así los hechos sucedidos en El Prat: “No son meramente constitutivos de desórdenes públicos. Cumplen claramente las previsiones típicas del delito de terrorismo con la finalidad de atentar contra la paz pública y forzar a los poderes públicos a negociar”. Usted escribió: “La finalidad de las actuaciones de tsunami, favorecidas por las directrices, apoyo y patrocinio intelectual y ético del señor Puigdemont, era desestabilizar gravemente las estructuras económicas de España”. Usted firmó esas líneas libres. Hoy firma una nota esclava. El problema, don Álvaro, es que con su sumisión decreta la de todos.

Xóchitl Gálvez reacciona a las burlas de AMLO por su pronunciación del inglés: “Me encantaría un debate con él” (Por César Jiménez)

Xóchitl Gálvez, precandidata de Fuerza y Corazón por México, reaccionó a las burlas del presidente Andrés Manuel López Obrador por su pronunciación del inglés, esto durante una petición que le realizó al presidente estadounidense Joe Biden.

La precandidata presidencial finalmente regresó a México luego de su gira por Estados Unidos que dejó encuentros con líderes de organizaciones internacionales, pero también burlas por su pronunciación del inglés, específicamente por la frase: “You have to walk the talk”.

Y durante su Mañanera de la verdad de este jueves, Gálvez Ruiz se pronunció en torno a la petición del presidente López Obrador para que las aspirantes presidenciales realicen un debate en inglés.

Al respecto, Xóchitl Gálvez aceptó sostener un debate bajo los términos planteados por el presidente López Obrador, aunque aprovechó el momento para plantear temas para un debate, pero con la candidata presidencial de Morena.

“Como el candidato es el presidente me encantaría tener un debate con él en inglés (...) Con el presidente me encanta, que hagamos un debate en inglés el presidente y yo”, dijo la aspirante de la oposición, conformada por el PAN, PRI y PRD.

Sobre el tema del debate en contra de la aspirante presidencial de Morena, Xóchitl Gálvez señaló que el debate pendiente, entre ingenieras, es en torno al informe de la empresa DNV sobre la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.

La respuesta de Gálvez Ruiz fue motivada por lo dicho por el presidente López Obrador en la recta final de su mañanera del miércoles 8 de febrero, cuando habló sobre un posible debate en inglés entre las aspirantes a la Presidencia, aunque él aceptó que no domina el inglés.

“Ya ven que hay que ser internacionalista, no hay que ser aldeano. Yo no hablo inglés y apenas castilla, decían antes que ni siquiera tenía yo pasaporte, ‘¡cómo de Tepetitán al mundo!’.

“Pero ahora el diablillo está sugiriendo que como somos internacionalistas, ¿no?, y es importante la globalidad, ¿o no? ¿No eso es lo que sostienen los tecnócratas?, sugieren que un debate de los candidatos y candidatas se haga en inglés”, dijo el presidente entre risas antes de finalizar su conferencia.

¡Los narco políticos no merecen respeto!

El neoliberalismo con su narco-política y la Cuarta Transformación de la Nación, con la protección a ella, han creado un precedente que resulta muy adverso a nuestra democracia y al Pacto Federal. Ello se debe en buena parte a la ineficacia de la Procuraduría General de la Federación y a la complacencia y omisión de la Fiscalía General de la República para investigar dicho fenómeno, y con ello hacer frente a las desgracias que prevalecieron en nuestro México. Adversidades que dieron origen a los hechos de Llano de Víboras, Lomas Taurinas, homicidio del Cardenal Posadas y largos etcéteras que han desmejorado la justicia en este sagrado suelo; sin omitir que ello se debe a la alianza creada entre la política y la delincuencia.

En lo político la democracia permitió la libre intervención de las minorías delincuenciales y las hizo participar en el hecho de que la justicia se sometiera al capricho de los gobernantes; utilizando a la Procuraduría General de la República para que desviara aquellas investigaciones en beneficio y protección de la narco-política, dando con ello impunidad al artífice de la alianza “Estado y delincuencia”.

A consecuencia de lo escrito en párrafo que antecede, nació el hecho de desdeñar las leyes sistemáticamente para obstruccionar aquellas investigaciones del entorno de aplicación de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por otra parte y dado el deleznable fenómeno de referencia, en la actualidad nuestros procedimientos electorales se prestan a dubitaciones y desconfianzas de la voluntad popular. El electorado vota por gobernantes que carecen de la capacidad para combatir tan anómalo sistema político, por lo que el combate a dichas conductas delictivas se posterga y los intereses de la Patria quedan a merced de esos gobernantes que continúan dando al responsable de aquella alianza entre “Estado y delincuencia” impunidad, dando lugar con ello a que la narco-política continúe; lo que se traduce en un desacuerdo entre el gobernante y la opinión pública del gobernado.

En México el problema de la narco-política entraña deficiencias tan radicales y por ello la justicia no existe. Sería tan fácil y necesario que los gobernantes suplantaran su omisión por la decisión de aplicar la ley para con ello obtener respeto.

¿Será el caso que nuestros futuros gobernantes alcancen ese respeto?.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz. Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México.

Xóchitl Gálvez en EU: Pide ‘poner la lupa’ a las elecciones ante penetración del crimen organizado (Por EFE)

La candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, afirmó este lunes 6 de febrero, que la democracia está en peligro en su país y pidió a Estados Unidos que observe de cerca las elecciones del próximo 2 de junio ante la presencia del crimen organizado.

”Les pido que estén atentos y nos acompañen en este difícil período. Sigan de cerca lo que pasa en México. No dejen a la democracia mexicana fuera de la agenda bilateral”, expresó en un discurso en el Centro Wilson de Washington.

La aspirante de la coalición PRI-PAN-PRD dijo que los comicios son un asunto que “solo compete al pueblo de México”, pero “las circunstancias actuales hacen indispensable que las fuerzas electorales de todo el mundo observen el proceso electoral”.

Una victoria de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, que es cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador, supondría un “regreso al autoritarismo en México” y un “intento de terminar con la joven democracia mexicana”, expresó Gálvez Ruíz.

La opositora, quien va muy por detrás de Sheinbaum en las encuestas, afirmó que las elecciones tienen “los dados cargados en favor de la candidata del presidente” y acusó a Sheinbaum de usar “recursos del Gobierno para intentar comprar el voto de los mexicanos más pobres”.

Gálvez también afirmó que la penetración del crimen organizado en México ha alcanzado niveles sin precedentes durante el sexenio de López Obrador, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Advirtió incluso que detrás de los aguacates de Michoacán, que muchos estadounidenses comerán durante la próximo Super Bowl, evento deportivo previsto para este domingo 11 de febrero, se esconden las “extorsiones” del crimen organizado.

La candidata presidencial del blanquiazul también acusó a López Obrador de coquetear con Rusia y China, y de utilizar la inmigración y el fentanilo como una herramienta de “chantaje” contra el gobierno estadounidense.

¡Hostia, Xóchitl! Gálvez, sigue en España: ¿Con quiénes se reunirá? (Por EFE)

La candidata presidencial de la coalición opositora mexicana, Xóchitl Gálvez, anunció este jueves una gira por España en la que se reunirá con grupos empresariales, medios de comunicación y políticos entre el domingo y el lunes próximos.

Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía mexicano y quien forma parte del equipo de campaña de Gálvez, precisó que esta gira está “centrada en tres esferas de la comunidad mexicana en el extranjero”.

“En los grupos empresariales sobre todo la parte española que está fuertemente invertida en América Latina, y específicamente en México, y adicionalmente la parte mediática, donde el acercamiento es muy importante para darle balance a los medios de comunicación que se acreditan en España y que tienen influencia en los medios mexicanos”, dijo.

Además, precisó, está la parte político gubernamental, donde la aspirante presidencial de Fuerza y Corazón por México, rezagada en las encuestas frente a la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum, tendrá reuniones con el Gobierno y la oposición españolas.

La gira de tan sólo 36 horas a España se da apenas unos días después de que Gálvez realizó una visita a Nueva York y Washington, en la que tuvo encuentros en el Congreso de Estados Unidos, el Departamento de Estado y la Organización de Estados Americanos (OEA) para abordar temas como la crisis migratoria y el fentanilo.

En su visita a Estados Unidos, Gálvez Ruiz pidió a Estados Unidos que observe las elecciones del próximo 2 de junio.

“Les pido que estén atentos y nos acompañen en este difícil periodo. Sigan de cerca lo que pasa en México. No dejen a la democracia mexicana fuera de la agenda bilateral”, expresó en un discurso en el Centro Wilson de Washington.

Apuntó que los comicios son un asunto que “solo compete al pueblo de México”, pero “las circunstancias actuales hacen indispensable que las fuerzas electorales de todo el mundo observen el proceso electoral”.

Carta a la próxima presidenta de México Xóchitl Gálvez (No te preocupes, vas a ganar) Carlos Alazraki

Estimada Xóchitl:

En primer lugar quiero felicitarte por tu extraordinaria participación en esta última gira que tuviste en Nueva York, en Washington.

Nuestro próximo Secretario de Relaciones Exteriores, Idelfonso Guajardo, te creó una agenda estupenda, llena de actividades que estoy seguro fortalecerán tu liderazgo a partir del 1 de octubre, día de tu toma de posesión.

Mientras tú estabas fuera de México, tengo que confesarte con mucha tristeza, que por órdenes de Andrés, o alguien por ahí, le dio instrucciones precisas a todos los medios abiertos, que no digan ni una palabra sobre tu gira.

Excepto el Reforma, ningún periódico o noticiario de radio publicó tu gira.

Ningún medio abierto tiene los pantalones bien puestos para desobedecer al dictador.

Afortunadamente habemos medios muy poderosos en internet para informarle a la opinión pública la realidad de tus giras.

Atypical TV y Latinus con el apoyo de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, son unos ejemplos de medios en los cuales no vamos a permitir que Morena te bloqueé y te calle la boca.

Como esta es tu primera experiencia como candidata a la presidencia, te voy a explicar que es lo que va a pasar en estos cuatro meses.

Marzo, mes que inician las campañas, vas a arrancar con unos nueve, diez puntos abajo de Titina, es normal. En marzo te conoce el 63 por ciento de todo el país.

Titina arranca con 41 puntos y con 92 por ciento de conocimiento de la población.

Conforme pasan los días, la gente va a ver tus anuncios, tus declaraciones en la gira y te va a ir conociendo más.

Para finales de marzo, te van a conocer más mexicanos y calculo que para inicios de abril, la ventaja de Titina se reduce a 6 puntos de ventaja.

En abril, seguirán las campañas, en este mes los mexicanos empiezan a diferenciar tu inteligencia contra Titina. Ahí les empieza a caer el veinte que Titina es una mentirosa y resentida, que quiere a un México con puros muertos de hambre, para consolidar su dictadura.

Supongo que en este mes, habrá el primer debate y tu primera mad… a la inepta de Titina.

¿Y qué crees? Para inicios de mayo, después de la mad… que le vas a poner a Titina en el segundo y tercer debate, vas a llegar al 2 de junio del 2024 con una ventaja de 4 puntos. Ese día, mi querida Xóchitl, harás historia en este maravilloso país, serás la primera mujer presidenta.

Y no solamente eso, Andrés se va a La Chingada, acompañado de Titina y toda la bola de corruptos. Te lo juro, que así será.

Xóchitl Gálvez reta a AMLO a presentar sus reformas al Senado (El Universal)

La candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, retó al presidente Andrés Manuel López Obrador, a que presente sus iniciativas para elevar los apoyos de los programas sociales a rango constitucional, el lunes en el Senado y ella las apoyará.

"Si el presidente de veras quiere, le tomó la palabra, que las presente (las iniciativas) ya, el lunes, en el Senado. Hacemos dictámenes, así como suelen hacer ellos, de un día para otro, y la otra semana estamos votándole sus reformas. Que sepan los mexicanos que esas reformas, nosotros estamos de acuerdo, ese es el mensaje que yo quiero mandar, no me distraen es tema de un día", dijo.

En conferencia de prensa, le pidió al Ejecutivo federal que deje de utilizar su paquete de reformas para hacer campaña a favor de su partido y de la aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

"Lo que quiere es usar estas reformas como la campaña política, ya su candidata nos dijo que van a hacer campaña con esto. Que no vengan con la manga del muerto, que nosotros estamos en contra de la pensión de adultos mayores, yo le voté la reforma constitucional para que la pensión sea a partir de los 68 años, ahora le quiere poner en 65", expresó.

Afirmó que está a favor de garantizar que el Estado entregue programas sociales, y dijo que apoya las iniciativas que envió López Obrador para que en la Carta Magna se establezcan la entrega de pensiones a los adultos mayores, a los jóvenes estudiantes, sobre vivienda y la protección a los animales.

"Lo que le quiero decir al presidente es que estaría dispuesta a votar el tema de vivienda, el tema de Jóvenes Construyendo Futuro, el tema de protección animal, el tema de la pensión de adultos mayores. Yo misma votaría a favor para que no tenga ninguna duda el pueblo de México, de mi convicción de apoyar a los más pobres", dijo.

Es posible anular elección por intromisión del narco, señalan magistrados del Tepjf (Por Diego Badillo)

La ley establece los supuestos en los que puede ocurrir, ya sea porque su acción ocasione violación a los principios generales de la elección o violencia generalizada, detallan.

Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), afirmaron que es posible anular elecciones por la participación de grupos de la delincuencia organizada.

La magistrada presidenta de esa institución, Mónica Aralí Soto Fregoso, explicó que hay precedentes con sentencias muy claras, donde se anuló toda una elección cuando se comprobó que no cumplió con la calidad que deben tener.

Puso como ejemplo un caso en Michoacán, donde se anularon casillas por demostrarse la intervención de delincuentes, aunque en ese caso específico, no se anuló toda la elección, porque fueron casillas focalizadas.

El magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera recordó que, para anular parte de una elección o una elección completa por esa causa, es necesario identificar violencia generalizada, así como la determinancia, es decir, si esta influyó en el resultado.

Comentó que se ha bajado el estándar probatorio para casos en los que se señala al crimen organizado como causante de violencia generalizada en una elección y esa es una política judicial que se mantendrá.

El magistrado Felipe de la Mata Pizaña explicó que la ley establece los supuestos en los que se puede anular una elección por esa razón, ya sea por violación a los principios generales de la elección o por violencia generalizada.

Sin embargo, recalcó que, si llegamos al momento en los que tenemos una elección con estos elementos, “hemos fracasado” en la organización electoral.

Ante esa situación, machacó, es preciso tomar las decisiones necesarias para que esos eventos no sucedan.

“Para eso tiene que haber una especie de profilaxis, es decir, identificar la posibilidad de que alguien, en algún determinado lugar donde haya un evento de este tipo, se tomen las decisiones que deben tomarse”.

En ese tenor, Felipe de la Mata Pizaña mencionó que la ley permite que las casillas electorales se instalen en un lugar diferente, como centros de votación especial, pues de lo que se trata es, simple y sencillamente, de buscar soluciones.

También indicó que lo que empezaría a solucionar este tipo de conflictos es la posibilidad de voto anticipado, pero eso implica una reforma electoral.

En 1997 se anuló la elección de Las Margaritas, en Chiapas, aunque una segunda instancia la revocó.

Ana Guevara y Conade ‘engañan’ al SAT simulando construcción de pista ecuestre

En su lugar hicieron una pista de ciclismo BMX con un presupuesto de 15 millones de pesos mexicanos.

Ana Guevara y la Conade de nuevo se encuentran en el centro de la polémica, debido a que se encontró la simulación de la construcción de una pista ecuestre con dinero privado que debía ser reportado al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en su lugar se empleó para otros fines. La cifra estimada es de 15 millones de pesos mexicanos.

¿Qué hizo Ana Guevara y la Conade?

De acuerdo a un reportaje de la revista Proceso, Mediante un programa de estímulos fiscales del gobierno federal la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) dio luz verde a la construcción de una pista de salto ecuestre con recursos proporcionados por la empresa Banorte, en lugar de pagarlos al SAT, sin embargo, la edificación en cuestión no existe.

El punto anterior va en contra de la normativa estipulada por el Estímulo Fiscal al Deporte de Alto Rendimiento, mejor conocido como Efideporte, la cual señala que “el dinero destinado para los proyectos autorizados no deberá ser desviado de su objetivo” y en este caso Banorte, tiene la obligación de vigilar que se aplique correctamente.

En lugar de la prometida pista de salto ecuestre, hay una pequeña pista para ciclismo BMX, la fuente señala que “si no fuera por las elevaciones que tiene, sería un simple sendero para caminar” y a eso se destinaron los 15 millones de pesos que en un inicio debía acreditarse a la Hacienda mexicana.

La Conade en lugar de cancelar el proyecto simuló que la pista de salto ecuestre fue construida y la supuesta obra se entregó el 30 de septiembre de 2022.

Ken Salazar rechazó involucrarse en las elecciones de México tras petición de senadora de Morena (Por Ximena Ochoa)

El embajador de los Estados Unidos (EU) en México, Ken Salazar, rechazó intervención en el próximo proceso electoral, luego de que la legisladora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Lucia Trasviña Waldenrath, solicitó su ayuda para evitar la escalada de grupos de derecha en el país.

Durante su respuesta a la morenista en la reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República, el diplomático sentenció que ni el gobierno que representa ni él como persona se meterá en un asunto que es exclusivo de la nación.

Asimismo, sentenció que el diálogo es una puerta que siempre estará abierta entre ambas naciones, debido a que es la fortaleza de la relación que se ha entablado entre los Estados Unidos y México.

“El diálogo siempre es importante, nosotros, yo como el embajador de los Estados Unidos, no me meto en la política de México. Yo no voy a votar en esta elección, pero importantísimo que tengamos el diálogo y la fuerte relación, como la hemos tenido”, expresó el jueves 8 de febrero.

Aunado a lo anterior, Salazar indicó que cuando surjan problemas, su papel como embajador es hablar con ambos mandatarios y trata de que se llegue a un acuerdo, tal como lo han hecho desde que asumió su cargo en tres años atrás.

“Cuando surjan problemas, que puedo yo hablar con el presidente Biden y hablar con el presidente López Obrador, yo voy a hacer que ellos discutan, que es lo que tenemos que hacer en cualquier tema que sea, ese diálogo es importante”, continuó.

Sobre el mismo tenor, el político estadounidense pidió que no se permita que se rompa la relación entre las dos naciones: “Entonces, mirando hacia adelante, viendo hacia dónde va la relación Estados Unidos-México importantísimo que la política que, a veces nos quiere dividir como dos naciones, que no la dejemos tener éxito”.

Colapsa estructura del Tren Maya en Quintana Roo; reportan dos trabajadores heridos (Por Brenda Terreros)

Una estructura del Tren Maya en Bacalar, Quintana Roo colapsó. En el accidente dos hombres que trabajaban en la obra del Tramo 6 resultaron heridos, según reportaron medios locales.

Extraoficialmente trascendió que por la tarde del 8 de febrero una base de cimbrado en el tramo Bacalar- Pedro A Santos cayó sobre los trabajadores.

Uno de los hombres habría quedado varios minutos bajo la estructura colapsada; fue trasladado en una camioneta particular junto al segundo lesionado al Centro Comunitario de Bacalar.

Los trabajadores heridos fueron identificados como Gerardo “N” y David “N”. Supuestamente uno de ellos sufrió una lesión en el ojo y otro tiene varias fracturas.

Hasta el momento la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) no ha emitido pronunciamiento alguno respecto al incidente registrado el pasado miércoles.

No es el primer incidente que ocurre durante las obras del Tren Maya. En abril del año pasado varios pilotes en el Tramo 2 colapsaron durante las pruebas de peso.

Las estructuras se derrumbaron en diferentes días en el trayecto de Escárcega a Calkiní, en el estado de Campeche. Tras el colapso, fueron demolidas.

Conviene recordar también que el pasado enero cayó una estructura del Tren Interurbano México-Toluca. El bloque colapsó debido a que la grúa que lo manipulaba presentó fallas.

La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) descartó heridos en el incidente e informó que varios autos que estaban estacionados resultaron dañados, por lo que a los propietarios se les indemnizaría.

Aunque hubo saldo blanco, causó revuelo un video captado por cámaras de video vigilancia en el que se puede ver que dos hombres que estaban revisando una camioneta estuvieron a punto de ser impactados por la dovela.

AMLO asegura que problemas en el Tren Maya se solucionarán.

Tanto durante la construcción del Tren Maya como después de la inauguración del primer tramo, la megaobra insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha recibido críticas.

Una de las razones por las que el proyecto ha sido criticado son las fallas reportadas desde el primer día de operaciones. En relación a este teme, el mandatario nacional admitió que los problemas en el tiempo de recorrido de los trenes; sin embargo, aseguró que pronto quedarán solucionados.

“Todos están haciendo su trabajo, todos están pendientes para que se haga menos tiempo, que no haya fallas en el equipo porque son trenes nuevos”, dijo el pasado 5 de enero.

Sumado al retraso en el servicio, el Tren Maya interrumpió sus operaciones por cuatro días a finales del año pasado, a dos semanas de su inauguración.

Sin embargo, López Obrador negó que la situación se debiera a fallas mecánicas en el tranvía. En cambio, explicó que se debía a que en esos días se llevarían a cabo pruebas de trenes que se integrarían al equipo que daría servicio en la ruta.

“Como se están probando, porque también son trenes nuevos hechos para estas vías, entonces ahí andan los técnicos de Alstom, que les agradecemos mucho”, destacó.

Mientras que desde la cuenta verificada del medio de transporte la explicación fue: “Debido a la pre apertura de la nueva ruta Cancún-Palenque, Tren Maya detendrá las operaciones regulares los días 28 (11 horas), 29, 30 y 31 de diciembre”.

Lo cierto es que el hecho desató la indignación de las personas que compraron sus boletos para esos días, ya que algunos de ellos planeaban viajar desde sus ciudades de origen exclusivamente para conocer el Tren Maya.

Pese a las dificultades, el proyecto sigue en marcha y se prevé que todas las rutas entren en funcionamiento tras las elecciones presidenciales del próximo 2 de junio.

Lo invitamos a apoyar a niños, jóvenes y adultos mayores

La Fundación Chiara e Francesco A.C., brinda a niños y jóvenes las bases, tanto deportivas, como laborales, que necesitan para el desarrollo de sus habilidades y capacidades por medio de oficios; además de trabajar actividades de esparcimiento recreativas para los adultos mayores.

Si deseas más información y/o deseas apoyar con tu donativo (deducible de impuestos), comunícate con nosotros a los teléfonos 726 2625432 / 722 7113834 o al e-mail: [email protected] y en Facebook: “Fundación Chiara e Franceso AC”

“Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible”.

El crear una mejor sociedad, es obligación de todos, si todos ponemos nuestro granito de arena lograremos el cambio.

Personalidades en Política

Cumplimos 48 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión. Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche); Novedades (Chetumal), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas).

Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas:

[email protected]

[email protected]