Aprehenden en un hospital al ex abogado de Borge

Benjamín Pat/SIPSE

CANCÚN, Quintana Roo.- César Celso González Hermosillo y Melgarejo, ex abogado y considerado prestanombres del ex gobernador Roberto Borge Angulo, enfrentará en el Estado de México acusaciones relacionadas a operaciones con recursos de procedencia ilícita, los mismos cargos que se le siguen al ex mandatario estatal.

El litigante fue detenido la madrugada del ayer en un hospital de Cancún, en donde se encontraba registrado bajo otro nombre, lo que había dificultado su localización.

De acuerdo con la información, el arresto fue realizado en un trabajo conjunto de agentes de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de Quintana Roo y elementos de la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (Seido) y de la Procuraduría General de la República (PGR).

La orden de aprehensión fue girada por un juez federal de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, y fue cumplimentada cerca de las tres de la mañana de ayer sábado.

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado (FGE) se limitó a informar sobre su papel de colaboración en la investigación y aprehensión realizada, pero aclaró que no posee la información.

La detención del abogado derivó de la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-QR/749/2016, integrada por la Seido).

En su momento, un diario nacional dio a conocer que el SAT presentó cinco denuncias penales en contra supuestos prestanombres del ex gobernador, entre ellos, González Hermosillo y Melgarejo.

Según la nota nacional, las denuncias fueron por presuntamente no avisar sobre un cambio de domicilio fiscal, además ocultar, alterar o destruir datos sobre contabilidad.

Además de la empresas Barcos Caribe, que cubría la ruta entre Cozumel y Playa del Carmen, el abogado era también socio y administrador de las empresas Caracol 65 S.A. de C.V. y Syenat del Caribe S.A. de C.V., ambas tenían reportado un domicilio fiscal en la isla de Cozumel.