Apuesta cultural

Al llegar a Quintana Roo nunca pensé que tendría que lidiar con la ignorancia de la gente sobre temas culturales tan básicos.

Y no me refiero a que no sepan de las disciplinas artísticas. Me refiero específicamente a que la gente con ciertas facilidades económicas, envía a sus hijos a estudiar alguna disciplina artística por snob, por moda o por lo que sea; pero nunca por el derecho mismo que tenemos los seres humanos de tener acceso a la cultura.

Mis compañeros y amigos del Consejo Consultivo Ciudadano de Cultura del Estado de Quintana Roo, coincidimos mucho en este punto.

Podemos estar convenciendo a la clase política de la importancia de la cultura, y podemos presentarles los puntos de la agenda 2030 de la ONU para tener un planeta más sustentable en todos los sentidos.

Y podemos ser miembros de cuanta cámara empresarial exista, al igual que a cuantos consejos de cultura existan o vayan a existir.

Si no convencemos de este derecho a todos, y sí digo a todos, no funcionará ningún esfuerzo por titánico o ambicioso que este sea.

Ahora que estamos en época electoral en nuestro estado, sólo un candidato a la gubernatura habla de cultura.

Y me pregunto entonces, ¿de verdad no han entendido ni siquiera en número de votos lo que los artistas representamos? No quiero pensar que sepan de cultura, eso sería pedirle peras al olmo, pero, aunque sea por interés de campaña. Pues que creen, no lo entienden y no les interesa.

La cultura resuelve problemas muy importantes como la restructuración del tejido social. Agresiones, estrés, educación, convivencia, bienestar y un sinfín de ventajas.

Países como Colombia recuperaron ciudades enteras perdidas entre el narcotráfico gracias a la cultura y al arte; y el mayor ejemplo es la ciudad de Medellín.

Países como Venezuela son un ejemplo mundial en la implementación del sistema de orquesta juveniles que creó el maestro José Antonio Abreu (q.e.p.d), en el año 1975, y a pesar de los problemas económicos y políticos de Venezuela lo siguen manteniendo.

El acceso al arte y a la cultura es un derecho humano y no es negociable. De verdad espero que no echen esto de lado y que le apuesten alto al tema de cultura. Hasta la próxima semana.