Árboles: una herramienta para mitigar el calor en Cancún

Cuidar los árboles en Cancún es más urgente actualmente ante el calor del 2024, pero los permisos de tala han sido cada vez más con el paso de los meses a pesar de que el calor ha aumentado.

Según información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las temperaturas máximas de enero a abril en Cancún han registrado desde 30.9 hasta 33.9 grados centígrados.

Pero según información de la Dirección General de Ecología, los permisos de tala que se han otorgado durante los meses siguientes a enero han sido cada vez más, ya que en el primer mes del año se otorgaron 12 permisos de derribo de arbolado, pero en febrero y marzo se otorgaron 23 y 19 permisos.

Los derribos de árboles han ocurrido en diversas regiones de la ciudad, pero entre las más frecuentes están las de la zona centro como la 20, 25, 40, 45, y también las colonias 200 en adelante, al norte de la ciudad.

Cabe señalar que durante este año los derribos de árboles han sido por la construcción de establecimientos, que desmontaron vegetación sin justificación. Aunque, según Ecología, también ha pasado porque los árboles fueron evaluados con debilidad o porque eran un peligro para la gente.

Edgar Domínguez Lara, director de la empresa Jardinería Integral Corporativa (JIC), señaló que los árboles que se derriban son esenciales para disminuir la sensación de calor, proporcionan el oxígeno del medio ambiente, y hacen otras funciones.

“Simplemente no talar ayudaría a disminuir el calor. Al final la tala desmedida es la responsable de este clima. El servicio ambiental que da un árbol no se puede comparar con los pequeños, que aún no cumplirán tal trabajo, y que para ellos les llevará muchos, muchos años”, dijo.