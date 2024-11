Argentino contagiado con viruela símica continúa internado en Playa del Carmen

Un joven argentino de 28 años, identificado como Santiago Molina, continua hospitalizado en terapia intensiva, tras ser víctima de la viruela símica en Playa del Carmen.

El argentino originario de La Calera, Córdoba, ha estado en México desde hace un mes y medio, momento en el que comenzaron a manifestarse los síntomas de la enfermedad y su estado de salud ha empeorado notablemente en los últimos diez días.

Según Claudia Follin, quien se identificó como madre de Santiago, aseguró que su hijo se encuentra en estado crítico en el municipio de Solidaridad, en Quintana Roo.

Los médicos especulan que debido a su condición de portador del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) esto ha influido en la gravedad del cuadro de la también conocida como viruela del mono.

Follin detalló para distintos medios argentinos, que su hijo presenta complicaciones en su sistema respiratorio, genital y otras áreas del cuerpo. Actualmente, Santiago está conectado a una sonda pulmonar para drenar líquido y a sondas pélvicas para tratar una infección en esa zona.

A pesar de la gravedad de su estado, la familia ha enfrentado la dificultad de no poder visitarlo debido a las restricciones del hospital.

Octavo caso de viruela de mono está en Playa del Carmen

Cabe destacar que ayer jueves, 22 de agosto, autoridades confirmaron que el octavo caso de viruela símica en Quintana Roo está ubicado en el municipio de Solidaridad.

Santiago Molina es el único caso en seguimiento en el estado, y, según los Servicios Estatales de Salud, su condición ya no es contagiosa, ya que el contagio ocurrió hace más de 40 días. Las autoridades señalaron que el tratamiento médico que recibe Santiago no tendrá ningún costo y han aclarado que su caso no está relacionado con una nueva cepa de la enfermedad.

Además, indicaron que mantienen medidas de vigilancia para identificar cualquier posible complicación y asegurar que se brinde el apoyo necesario. En cuanto a la cepa de viruela símica que afecta a Molina, se ha descartado que sea la cepa letal que se encuentra en África.

Contexto de México y la viruela de mono

Hasta el 10 de agosto de 2024, el país ha registrado un total de 53 casos confirmados de Mpox (Monkey Pox), de los cuales 51 corresponden a hombres. Quintana Roo se mantiene como el segundo estado con mayor número de casos registrados en México, con un total de ocho.

Esta cifra representa un incremento en comparación con la semana 31, según el último informe del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave).

El informe epidemiológico de la semana 32 de la Secretaría de Salud indica que ninguno de los casos confirmados en México corresponden a un brote de la cepa letal presente en África. De los ocho casos registrados en Quintana Roo, siete corresponden a hombres y una a una mujer, de los cuales siete ya han sido dados de alta sin problemas, y solo uno sigue bajo seguimiento.

Follin pide ayuda para su hijo contagioso en Playa del Carmen

La mujer pidió ayuda y apoyo a través de redes sociales para su hijo Santiago Molina, solicitando una cadena de oración. La familia agradece cualquier muestra de apoyo durante este difícil momento. La situación del argentino refleja la gravedad que puede alcanzar la viruela símica, especialmente en personas con condiciones preexistentes como el VIH.

Las autoridades continúan monitoreando la situación de cerca y trabajando para prevenir la propagación de la enfermedad.

