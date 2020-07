Mago Ari Sandy estrena “Colegas de la Magia”

Cancún.- Con el objetivo de realzar y difundir la magia, y adaptándose a la tecnología, el legendario mago Ari Sandy estrena este domingo, a las 11 de la mañana, el programa “Colegas de la Magia”, en el que demostrará la buena calidad de magos que hay en México, así como presentar a nuevos talentos, compartió en entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo.

“Siempre que he tenido oportunidad he presentado magos en televisión, cuando estaba en Súper Vacaciones, en Tempranito, Venga la Alegría, porque creo que si vemos un buen mago, todos los que hacemos magia nos beneficiamos, entonces mi idea de promover magos es para que se vea la buena calidad de magia que hacemos en México, y el día de mañana ganaré al presentar a mis colegas, porque estoy generando un gusto por la magia, ahora utilizando la tecnología de las redes sociales”, refirió Ari Sandy y argumentado que la televisión ya no es lo que era antes.

“Yo viví la época de oro de la televisión, cuando las audiencias eran tremendas y si salías en un programa todo el mundo se enteraba, ahora ya no es así”, detalló el mago, a quien podremos ver en su cuenta de Facebook o en su canal de YouTube cada domingo.

“Mi generación todavía vive de ver la televisión; sin embargo, esto está cambiando, los chavos son nativos de esta tecnología, nosotros como migrantes debemos adaptarnos, si no nos subimos a este tren nos quedamos en la estación, es por eso que estoy ya subiendo en redes magia, chistes y ahora este programa que es ‘Colegas de la magia’, donde invitaré a varios magos”, aseguró.

Tendrá invitados famosos y nuevos talentos

Cada domingo Ari Sandy charlará con grandes magos mexicanos, mostrará sus rutinas de magia y lo mejor, podremos conocer interesantes historias de vida de las leyendas, así como de las nuevas promesas de la magia.

“Tendré de invitado a un mago diferente cada domingo, el cual presentará su magia y luego una entrevista del mago y sus inicios, es muy interesante saber por qué decidieron dedicarse a la magia, hay muchas historias detrás de los magos, y es muy interesante conocer su historia de vida, es un oficio muy difícil y muy competido, son pocos los que pueden vivir de la magia”, agregó.

Este domingo entrevistará al mago Aramiz, posteriormente estarán Hobbie el mago, mago Roy, Jack el duende y el mago Frank, entre otros.