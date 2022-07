Ari Telch hará reír al público con D’Mente

En una amena charla con Novedades Quintana Roo, el actor Ari Telch compartió los pormenores de su visita a Cancún, luego de siete años de ausencia, ahora con el montaje D’Mente, con el que asegura los asistentes entrarán sanos y saldrán con algún padecimiento mental.

“Hemos tenido mucha aceptación en toda la república y en streaming durante toda la pandemia, estoy muy contento de poder llegar con este divertimento al teatro de Cancún el próximo 20 de julio, D’Mente es un soliloquio para hacer reír pero también para generar conciencia en torno a esto de la salud y la enfermedad mental”, expresó Ari, autor del monólogo.

D’Mente nace de una investigación hecha por el actor para entender la química del cerebro, la cual es determinante para pasar con placer y normalidad los retos del día a día cuando se padece algún padecimiento mental.

“Todos hemos oído hablar de la serotonina, hay un montón de químicos en el cerebro que están clasificados y que los psiquiatras los conocen bien. La bronca es que la gente dice que no sabe de las enfermedades mentales pero te aseguro que todos entran sanos y salen enfermos mentales”

Cuando organizas una boda, vas a una entrevista importante de trabajo, cuando hay un examen final, todos hemos padecido ansiedad, no dormimos, no comemos porque estamos excesivamente preocupados por tonterías, eso pasa unas horas, imagínate vivir así, es la premisa del actor para demostrar que todos hemos tenido ansiedad abordada pero no lo sabemos.

“A eso se dedica la comedia, a poner el ejemplo de que todos hemos sido enfermos mentales varias veces y que no necesariamente necesitemos un médico, hay 400 trastornos mentales clasificados, que si alguien cree que está libre de todos, qué bueno que estén tan felices”, dijo Telch.

Este 20 de julio, Ari Telch hará reír a los asistentes al Teatro de Cancún. (Foto: Cortesía)

“Se trata de hacer reír pero también es activismo, esto no me lo enseñaron en la escuela, aquí la gente se ríe, toma conciencia y sobre todo se ríe, es un ejercicio muy divertido, cantamos, bailamos, hacemos personajes, hablamos de política, de todo, no nos prohibimos las malas palabras, es muy divertido”.

Actualmente, Ari se dedica en su totalidad a llevar este mensaje a cada rincón de la república mexicana.

“Ahorita estoy preocupado viviendo el aquí y el ahora, iré a dar una función a León Guanajuato, luego tomo un avión a Mérida, luego voy a Cancún con ustedes, me sigo a Hermosillo, Ciudad Obregón, afortunadamente hay mucho trabajo con D’Mente, entonces no estoy preocupado por las demás cosas, ya hubo un par de ofertas pero me quieren 24/7, ahora me la estoy pasando bien, ya habrá algo que me prenda y me regrese a esto del cine y la televisión”, puntualizó.