Ari Telch vuelve a Cancún con la obra "D’Mente"

Será este 10 de abril que el actor Ari Telch pisará el Teatro de Cancún para presentar su unipersonal D’Mente, espectáculo que hace un análisis profundo del cerebro, su composición y sus enfermedades desde sus propias vivencias, logrando confrontar al público con datos duros y estadísticas para demostrar que todos en algún momento vivimos algún episodio de enfermedad mental.

“Regresamos con D’Mente, una obra que habla de las enfermedades mentales, que regularmente asociamos con camisas de fuerza, choques eléctricos, manicomios, gente muy malita encerrada en una especie de prisión, pero no, todos tenemos episodios de enfermedad en nuestras vidas, hay gente que recorre cuatro horas de su vida en el transporte público, eso resulta difícil y el cerebro se enferma como le pasa a cualquier órgano… Nosotros lo que hacemos es un divertimento donde la gente se la pasa bien, pero se lleva de postre datos bien importantes para aprender a cuidarnos”,

dijo.

D’Mente es un monólogo en el que a través del humor se habla de la salud mental y de lo importante que es cuidar al cerebro, compartió Telch, quien orgulloso recuerda que a pesar de que esta obra es un divertimento ha logrado salvar vidas entre su público.

“El suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 24 años, acabo de contestar un tweet a alguien de Mérida que quiere llevar a su hija quien sobrevivió a un intento suicida, alguna vez unos chavos llevaron a su mamá, quien había pasado 15 años en depresión y gracias a esta obra la llevaron al psiquiatra y en seis meses cambió su vida… estas son las satisfacciones que me ha dejado esta obra de teatro. Afortunadamente ha ayudado a mucha gente, al menos a acercarse al médico psiquiatra”,

puntualizó.

Actualmente Ari Telch se dedica a llevar D’Mente a varias ciudades de la República Mexicana, a la espera de algún proyecto que lo atrape.