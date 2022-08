Arman concierto en apoyo a Hirán Sánchez

Luego de los problemas de salud que el actor Hirán Sánchez Esparza ha presentado en los últimos meses, la comunidad artística une voluntades en un concierto con causa que lleva por nombre El amor existe, esto con el objetivo de recaudar fondos para el tratamiento del actor.

El evento se llevará a cabo el próximo 1ro de septiembre en Casa de Cultura Cancún y es el mismo Hirán, quien comparte con Novedades los detalles de su padecimiento y de la iniciativa de sus colegas.

“Desde el año pasado empecé con retención de líquidos, esto hizo que mi corazón dejara de funcionar al 100%, se empezó a llenar mi caja torácica de agua y algunas válvulas dejaron de funcionar provocándome insuficiencia cardiaca, a principios de este año mi corazón funcionaba al 25%, estuve hospitalizado y con medicamentos todo funcionó muy bien…”.

En mayo el actor nuevamente sufrió una recaída que se agravó por la diabetes que anteriormente le había sido diagnosticada y tras nuevos estudios, un medicamento inyectado directo al corazón es lo que lo mantuvo estable; sin embargo, luego de dos meses, de nueva cuenta volvió a recaer y ahora necesita un medicamento más fuerte y costoso.

20jdhirán (1)

Al quedarse sin trabajo y necesitar este tratamiento para tener una mejor calidad de vida, sus compañeros actores comenzaron a ofrecer su trabajo en apoyo al actor y así surge la idea de llevar a cabo el concierto “El amor existe”, frase que ha caracterizado como lema de vida a Hirán Sánchez a lo largo de su carrera.

“Dejé de trabajar porque no me daba la salud, dejé de dar clases presenciales y lo hago todo por internet porque me canso muy rápido, por eso mis amigos se han dedicado a hacer eventos para apoyarme a seguir viviendo. El pintor Luis González donó un cuadro y lo que salió me lo dio para medicamentos, Daniela Palacios y Juan Rojas donaron algunas piezas plásticas que estamos rifando”.

Será el 1ro de septiembre a partir de las 19:30 horas en Casa de Cultura Cancún, cuando el cariño y el talento de sus amigos se convertirán en donaciones a través de un concierto en el que participan Martín de la Vega, Mariath Pons, Mirelle Anaya, Scarlet Arias, Felipe Reyes, Luis Caballero, entre otros llevando al público un espectáculo de poemas, música y sobre todo mucho amor.

Lo recaudado será utilizado por Hirán para compra de medicamentos, ya que cada una de las inyecciones que necesita cuestan cerca de 14 mil pesos y con el cariño y apoyo del público sabe que lo logrará.