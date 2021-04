Arquitectos realizan observaciones al proyecto de desarrollo urbano de Playa del Carmen

El Colegio de Arquitectos de la Riviera Maya puntualizó observaciones al Plan de Desarrollo Urbano (PDU) para que los edificios no excedan los 12 metros de altura y conservar el paisaje verde de la ciudad.

Javier Pérez López, presidente del Colegio de Arquitectos de la Riviera Maya, sostuvo que buscan que haya una armonía con la propuesta de la autoridad local para que los edificios no rebasen la altura de los árboles más altos de la localidad.

“Les hicimos llegar las observaciones desde que ellos ponen los antecedentes en la que se está estudiando el plan, les falta información de cómo se encuentra y cómo se en encontraba antes (…) lo que vemos es que en sitios, como en Cruz de los Servicios, Villas del Sol, y no está especificado la altura, eso es lo que queremos que respeten en el PDU y no aumentar pues la característica de Playa del Carmen cuando se fundó es que no sobrepasen la altura de las copas de los árboles”, explicó Pérez López.

De acuerdo con el entrevistado, han notado que muchos edificios, principalmente del centro de la ciudad, sobrepasan los 12 metros de altura, sin embargo buscan que las nuevas construcciones les sea aplicado la nueva reglamentación del PDU y no sobrepasen dicha medida.

Señaló que han existido inversionistas que han sabido aprovechar la falta precisa de reglamentación y en el pasado emprendieron edificaciones fuera de toda norma, por ello actualmente es posible observar en varias partes de Solidaridad edificios con una altura considerable.

“Llamemos a esto inversionistas, muy astutos, muy hábiles (…) la vigilancia es tanto de federal, estatal y municipal… el municipal le debe de informar para que se respete”, comentó.

Al final mencionó que no tienen un cálculo de cuántos edificios rebasan dichas alturas, no obstante cada vez son más evidentes estas construcciones en la demarcación municipal.

Actualmente el PDU y su conformación, aunque con polémica, se discute y analiza por parte de miembros de diferentes cuerpos colegiados, tanto de sociedad civil, como gubernamental.

