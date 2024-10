Arranca campaña de vacunación invernal en Quintana Roo 2024-2025

Hoy arranca de manera formal la Campaña de Vacunación para temporada Invernal 2024–2025, por lo que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Quintana Roo, ya se encuentra listo para proteger a las y los quintanarroenses con la aplicación de las dosis de influenza, Covid-19 y neumococo.

La jefa Delegacional de Enfermería en Salud Pública, Anabel Martínez Benítez, refirió que si bien cada año en esta campaña de vacunación se aplica la dosis contra influenza y a partir del 2023 se ha sumado la de Covid-19, en esta ocasión se dará énfasis también a la aplicación de la de neumococo a población con alguna comorbilidad.

Destacó que esta campaña está dirigida principalmente a niños, adultos mayores y personas con alguna comorbilidad, “hay que recordar que todas las vacunas nos van a fortalecer el sistema inmunológico y obviamente el objetivo no es que ya no te dé la enfermedad, el objetivo es que no tengas complicaciones graves” .