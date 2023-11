Arranca reemplazo de domo monumental en Cozumel

Luego de más de casi una década sin recibir mantenimiento, el domo monumental de la Unidad Deportiva Bicentenario fue demolido para dar paso a una nueva estructura, cuya instalación iniciará en el mes de diciembre.

Fuentes al interior de la dirección de Obras Públicas, revelaron que el anuncio oficial de la obra lo harán las autoridades estatales, pero no dieron detalles del monto de la inversión.

Trabajadores en el sitio dieron a conocer que en esta semana concluirá su desmantelamiento y el nuevo techo será trasladado en partes desde la zona continental del estado, ya que en Cozumel no existen materiales y suministros necesarios para el proyecto.

De manera paralela, el ayuntamiento de Cozumel lleva a cabo trabajos de rehabilitación de otras áreas de la unidad deportiva que en su momento fue la mejor del estado de Quintana Roo y en el que se invirtieron 82 millones de pesos de ese entonces.

Como se reportó de manera oportuna en este medio de comunicación, los dos domos en el interior del predio deportivo público presentaban ya severos daños por la falta de mantenimiento.

Fracturas en los postes, corrosión en las trabes metálicas y orificios en el techado eran evidentes. La unidad deportiva está en enclavada en la colonia Flamingos y era la más concurrida de la cabecera municipal.

El 10 de octubre de este año se consultó a Carlos Daniel Pomol Gómez, director de Obras Públicas del Ayuntamiento, si se tenía contemplado la atención de esa infraestructura por parte del gobierno local.

El funcionario explicó que debido a que los predios en los que se localizan los domos que cubrían las canchas de voleibol y básquetbol no son parte del patrimonio municipal esto no había sido considerado, pero, el gobierno del Estado de Quintana Roo tenían un proyecto entre manos, del cual declinó dar los detalles por no ser la persona autorizada para darlos a conocer.

Quienes asistieron el lunes al deportivo que ocupa una superficie de total de más de siete hectáreas se encontraron con que estaba cerrado en su totalidad debido a que se había estado trabajando en el desmantelamiento de estas cúpulas.

Trabajadores en el sitio mencionaron que para el miércoles se habrían concluido completamente con el retiro de los dos enormes cupulas que los remplazos comenzarán a llegar pronto.

El gobernador del estado, Félix Arturo González Canto, junto al presidente municipal, Juan Carlos González Hernández, inauguraron la unidad deportiva Bicentenario la noche del 29 de enero de 2010. En ese evento estuvo presente el diputado federal, Roberto Borge Angulo.