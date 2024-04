Arrancan festejos del 54 aniversario de Cancún, con una ofrenda

Los festejos del 54 aniversario de Cancún, que durarán poco más de dos semanas, arrancaron con la colocación de una ofrenda y la elaboración de una placa en memoria de más de cien pioneros de esta ciudad.

Guadalupe del Rosario González Gómez, presidenta de la Asociación de Pioneros de Cancún, comentó que ya es una tradición el empezar los festejos de la creación de Cancún, con una ofrenda para honrar a los primeros habitantes de esta ciudad.

En cuanto a los nombres contenidos en la placa, la entrevistada comentó que durante algunos meses se recopilaron los nombres de 145 personas, que fueron los primeros habitantes de Cancún, aunque reconoció que aún faltan algunos nombres.

Debido al paso del tiempo y que la muerte le ha llegado a varios de los primeros habitantes de Cancún, dijo que, de manera paulatina, le ha tocado a los descendientes de los pioneros encabezar los festejos del aniversario de esta ciudad.

“Yo llego a Cancún, porque me traen, en 1974; ya tengo 50 años en Cancún y me toca a mí ser un enlace, un eslabón, entre la generación de nuestros padres pioneros que llegaron a trabajar y de los otros que nacieron aquí en Cancún o los que llegaron muy pequeñitos. La asociación fue creada fue registrada hace 34 años y, por primera vez yo, una generación que no es la de los pioneros adultos mayores está dirigiendo la asociación”.