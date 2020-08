Arrestarán a taxistas o mototaxistas de Cancún que provoquen disturbios

Las autoridades municipales de Benito Juárez reconocen que el aumento en el número de mototaxis representa un serio problema tanto en la operación como en otros aspectos.

Además, también responsabilizaron a los taxistas de Cancún de "hacer justicia por su propia mano", como la pelea ocurrida hace dos días contra mototaxis.

Sin embargo, reconocieron que el ámbito municipal no tiene facultades para sancionar a los mototaxistas por lo que aplicarán la fuerza pública para dirimir diferencias entre gremios.

Pablo Gutiérrez Fernández, regidor que preside la Comisión de Desarrollo Urbano y Transporte; reconoció que hay crecimiento de los mototaxis con respecto al último padrón municipal realizado hace casi dos años y que establecía alrededor de 738 vehículos de este tipo.

"Sin embargo, hemos descubierto que han aumentado este tipo de unidades, no sabemos en cuánto, pero se puede afirmar que han aumentado en número", comentó.

Agregó que pese a que los mototaxis no están contemplados los mototaxis en la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, ofrecen transporte en algunas zonas -la mayoría irregulares- a las qie no acceden taxis, vans, ni autobuses.

Sin embargo, reconoció que pese a que se establecieron zonas en las que no deben circular, los mototaxis incumplen el acuerdo.

"Lo que tenemos que buscar es que no salgan de estas zonas de operación en la que ellos pueden hacerlo sin problema, porque no hay un riesgo tanto para el operador como el usuario, como en las grandes avenidas en las cuales se les ve circulando y es el origen del problema con los taxistas".

Reconoció que es complicado para el gobierno municipal ordenar este tipo de transporte porque no están dentro de la ley.