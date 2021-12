Arriba otro grupo de más de 20 haitianos a Cancún

Un nuevo grupo de más de 20 haitianos llegó a Cancún en busca de realizar sus trámites en esta ciudad.

Michael, uno de los migrantes, comentó que llegaron antier alrededor de las 6:00 de la tarde y pernoctaron cerca de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM).

Refirió que entró a México a través de Tapachula, Chiapas, y que personal de las oficinas del INM en ese lugar, les recomendó trasladarse a Cancún para realizar los trámites migratorios correspondientes para una estadía temporal.

“Vengo aquí, no tengo dinero para comer porque sólo tenía dos mil pesos y pagué casi mil 800 pesos por el pasaje del autobús para venir aquí”.

Tras horas de espera, el grupo finalmente fue atendido por el personal del INM, el cual les entregó una cita para recibir sus documentos el próximo 20 de diciembre, pese a que para recibir la cita les pidieron copia de su pasaporte y de un salvoconducto otorgado por el INM en Tapachula.

Ante la espera de cinco días para poder iniciar sus trámites migratorios correspondientes, los migrantes mostraron su preocupación, pues al no tener dinero no tienen dónde alojarse y cuentan con escasa comida, como lo expresó Beaumont.

“Nosotros dormimos aquí. No tenemos ayuda, ni dónde pasar la noche, no tenemos dinero ni casa. Estamos en la miseria, no tenemos nada, por eso queremos ese documento para tener algo para la familia, que está pasando hambre”.

Tanto Michael como Beaumont comentaron que necesitan el documento para trabajar y no permanecer en las calles, por qué la dependencia les da una cita días después para empezar los trámites.

"No sé qué va a pasar el día 20. El problema que tenemos es que no tenemos dinero para rentar un hogar, para comer. Necesitamos trabajar”.

Ante esta situación, admitieron que tanto a ellos, como a sus compañeros de viaje, nos les quedará otro remedio más que pasar los días en la calle, administrando los pocos recursos que cuentan para sobrevivir.

La preocupación del grupo creció y aún más, por la presencia de niños e, incluso, de una mujer embarazada de ocho meses que tendrán que soportar la burocracia migratoria sin dinero.

Al igual que el grupo anterior de migrantes oriundos de Haití, la mayoría de ellos busca de hacerse recursos para partir hacia Estados Unidos o Canadá, aunque hay otros que buscan encontrarse con parientes o amigos radicados en el país, pero la principal preocupación ahora es la de resolver su situación migratoria.

