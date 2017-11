Arte: La solución (primera parte)

Por: Mario Monroy

Durante mi adolescencia me preguntaban a qué me iba a dedicar o que iba a estudiar y a la hora de contestar las personas me decían: ¿Música? Que bien, pero ¿y de qué vas a vivir? Y había otros que decían: ¿Música? ¿Y no vas a estudiar algo en serio? Y así les puedo dar una lista interminable cuestionamientos de gente ignorante.

Recuerdo cuando me iba a casar, mi novia tenía una profesión y todos los títulos universitarios y aún así yo ganaba en una noche lo que ella ganaba en un mes. Conozco abogados, contadores e ingenieros pobres, médicos taxistas, vendedores sin carrera universitaria muy ricos.

He mantenido a mis hijos y les he pagado una carrera gracias a la música. Con esto no quiero decir que la gente tenga que dedicarse a las artes, pero si quiero decirles que este país podría salir del hoyo en que se encuentra si todos tuvieran la oportunidad de aprender alguna disciplina relacionada. Verían la vida de forma diferente y serían mejores personas.

El arte es una de las expresiones más especiales del ser humano. Desde que los primeros habitantes forjaron su forma de vida y exploraron nuevos territorios, hemos sido testigos de la capacidad creadora y creativa del hombre.

El arte implica música, danza, pintura, escultura y todas aquellas expresiones que hacen voltear nuestra mirada y darnos cuenta que esa no es una creación cualquiera. Sino que sólo personas con un don especial realizaron eso, ya que no todos tenemos la habilidad de crear una pintura que se muestra en un museo o demostrar nuestra habilidad para la danza en una temporada de ballet clásico.

Si bien es cierto que tenemos una noción de lo que significa el arte, vale aclarar que los estudiantes también deben crecer teniendo conocimiento de todas las expresiones que engloban a este término.

Siempre se toma en cuenta a las materias como literatura o matemáticas, pero muy pocos toman en cuenta una materia que permita formar la capacidad creativa de los alumnos.

No es posible enseñarle a alguien que sea un excelente pintor o el mejor músico de su país, ya que en principio, las personas nacen con determinadas habilidades y si esas se refuerzan y practican, entonces, pueden mostrarlas a un cien por ciento. Continuaré el tema la próxima semana.