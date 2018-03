¡Wow! Alan Vázquez lleva su arte a Culiacán

Faride Cetina/ SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El artista ecológico Alan Vázquez pintó un mural en Culiacán, Sinaloa, llamado “Tlaneci, despertando la cultura 2018”, donde se incluyó cultura, arte, moda, gastronomía y deporte, al evento se dieron cita reconocidos chefs, actores, actrices, diseñadores de joyas y diseñadores de moda y, por supuesto, el artista visual dejó su huella.

“Fue un evento cultural donde se reunió lo mejor de la República Mexicana, con el fin de promover en Sinaloa la cultura, las artes, la moda, etcétera, entre los más destacados invitados está el chef Dante Ferrera, que ha visitado varias veces Quintana Roo, y que promueve un concepto llamado ‘La vaca es mía’, donde prepara la carne de la vaca como si fuera un cabrito y es el único que ha hecho eso; también estuvo Gustavo Olvera, un diseñador de joyas reconocido a nivel nacional e internacional, entre muchas otras personalidades más”, expresó el artista.

En la plástica el artista que participó fue Alan Vázquez, quien fue invitado por la organizadora del evento Adriana Barquin, interesada en fomentar la cultura en los jóvenes, por lo que como un gesto de agradecimiento, el artista le regaló una pintura con su rostro.

Vázquez pintó un mural al que nombró “Tlaneci”, en uno de los jardines más bonitos en todo el mundo “El jardín botánico de Culiacán, Sinaloa”.

“Me siento muy orgulloso de representar a Quintana Roo en este importante y exitoso evento, me siento muy agradecido con la generosa invitación de Adriana Barquin para pintar el mural conmemorativo, y pinté corazones porque creo que es lo que me distingue ahora, últimamente he estado pintando ese tipo de cosas para enaltecer el amor en cualquiera de sus ramificaciones”, expresó el artista.