¿Ya escuchaste "Caribe solo hay uno"? Esto la inspiró

Cancún.- “Caribe solo hay uno” es una bella iniciativa que surgió con el objetivo de salvar al medio ambiente del deterioro humano, en especial el Caribe mexicano.

El proyecto es idea de la cantante cubana Karenka Juantorena, quien parada frente al mar de Playa del Carmen, pensó en un himno dedicado a sacudir conciencias. Esta iniciativa que se asemeja a “We are the world” de Michael Jackson, ya se han sumado más de 40 artistas de latinoamérica.

También te puede interesar: Video: Con las voces de más de 40 artistas lanzan “Caribe solo hay uno”

La iniciativa tiene tres fases, la primera es generar conciencia a través de la música, la segunda es una gira de conciertos con las estrellas involucradas y la tercera es llevar acciones físicas concretas. Se planea que el “tour” inicie en Holbox y de ahí al resto del Caribe mexicano. El movimiento ya cuenta con una mesa directiva con científicos y biólogos expertos en el tema y en cuanto se tengan fondos, se plantearán los proyectos indicados para que la ayuda sea efectiva y los recursos sean usados adecuadamente.

Karenka y su esposo Kubila Sener, se encontraban parados frente al mar cuando pensaron en hacer una canción, asemejandose a “We are the world”, así que la actriz decidió componer una canción e invitar a todos sus amigos artistas para que se sumen a este movimiento que busca preservar el Caribe mexicano, así como crear conciencia en los niños y jóvenes.

Lorena Herrera

“Muy contenta por esta idea de Karenka, una extranjera cubana con un corazón más mexicano que muchos y deseo que nos vaya muy bien. La canción está muy linda e invito a la gente que la descargue y se sume a la causa. El objetivo es crear conciencia y cuidar nuestra naturaleza ya que estamos acabando con ella. Cancún es la entrada más fuerte de turismo, entonces no podemos dejar caer nuestro Caribe mexicano que es hermoso, vamos a hacer una gira con los artistas que son más de 40 y lo recaudado de los conciertos será al 100 por ciento para la fundación”.

Joel Montero

“Fue una invitación que me hizo mi amiga Karenka con la que he grabado otros temas en el pasado. Me dijo que iniciaría un movimiento para ayudar con la problemática del Caribe mexicano y pues sin dudarlo acepté la invitación, grabé un fragmento que se oye en el video. Sobre todo porque se trata de sumarse a una causa y compartir el deseo de muchos artistas. Para mí, México, el Caribe y su conservación son algo muy importante”.