Sujetos roban la venta del día de un local de carne en Cancún

Eric Galindo/ SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La violencia en las calles continúa sin freno, la mañana de ayer tres sujetos ingresaron a un establecimiento de venta de carne que se ubica en la esquina de las avenidas Leona Vicario y Kabah, y se llevaron los ingresos del día.

Minutos antes de las 10 horas los empleados del local Carne Mart, que se ubica en la Región 229, se encontraban laborando con normalidad, hasta que vieron que entraron tres supuestos clientes, uno de los cuales gritó “esto es un asalto”.

También te puede interesar: Joven salía de la universidad cuando fue asesinado a balazos

No tuvieron otra opción más que obedecer sus exigencias para no ponerse en riesgo, porque uno de los individuos tenía una pistola desenfundada, pero dijeron a las autoridades policiacas que desconocen el tipo y el color. La orden fue que se tiraran al piso y no levantaran la mirada, los testigos sólo escucharon que los individuos abrían la caja registradora.

Los asaltantes tomaron 16 mil pesos que había de la venta del día y se dieron a la fuga, mientras los trabajadores alcanzaron a ver que viajaban en una motocicleta de color rojo. Los únicos en llegar al lugar fueron elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito (Smspyt) para tomar conocimiento de los hechos.

Los elementos preventivos notificaron del robo a la Policía Ministerial, pero después de 20 minutos les contestaron que no iban a llegar porque tenían trabajo. Los policías le notificaron al personal del local que tenían que trasladarse a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que interpusieran la formal denuncia por los hechos.

El personal de la Smspyt implementó un recorrido por toda la zona, y estuvo revisando motociclistas con las características de la que utilizaron los delincuentes para darse a la fuga. Las autoridades policiales señalaron que en los próximos días implementarán operativos especiales para evitar los robos por la entrega de aguinaldos.