“Estoy arrepentido”, cantaba el joven asesinado en Isla Mujeres

Isla Mujeres.- “Estoy arrepentido, quisiera volver a ser solo un simple niño… Estoy agradecido de que Dios me permita estar contigo”, son estrofas de la canción “Para mi madre”, escrita por Rusel N., el joven rapero que la noche de martes fue asesinado a tiros fuera de su domicilio en Isla Mujeres.

El asesinato de Rus, como él se hacía llamar, de 22 años de edad, era conocido en redes sociales por escribir y cantar canciones de rap, además de trabajar como barbero.

El martes a las ocho de la noche, una llamada al número de emergencias 911 movilizó a policías de Isla Mujeres hacia la colonia La Gloria, tras el reporte de detonaciones de arma de fuego.

Al arribar, los uniformados encontraron a un joven recostado en una banca de concreto con heridas de proyectil de arma fuego en el cuerpo, de inmediato solicitaron una ambulancia, sin embargo, al llegar, paramédicos solo confirmaron que el joven no contaba con signos vitales.

De acuerdo con reportes preliminares, Rusel salió de su casa y se sentó sobre una especie de banca de concreto para “tomar el fresco” cuando sujetos armados arribaron al lugar y le dispararon, para después escapar con rumbo desconocido.

Creó el “rap isleño”

Rusel Quintana escribió, cantó y grabó varias canciones a las que nombró “rap isleño”, contenido que subió a la plataforma de YouTube, entre ellas una con dedicatoria a su madre.

“Estoy arrepentido, quisiera volver a ser solo un simple niño. Estoy perdido en el camino de la mala vida sometido. Estoy agradecido de que Dios me permita estar contigo. Estoy también herido por darte problemas y causarte líos”.

“Bonitas palabras antes de dormir, el tiempo pasó y me encuentro aquí, no he sido feliz pero te tengo a ti, ni yo mismo entiendo porqué he sido así, quiero salirme de donde me perdí, ya no quiero llantos solo verla sonreír, de mi corazón hoy le pido perdón por darle molestias y haber sido un cabrón.

Me encuentro en un lugar donde nunca me perdonaras, me encuentro en un lugar en busca de la felicidad”, son los párrafos que escribió el joven para su canción.

Entre sus canciones también están “Gracias vida”, “De esquina a esquina”, “Quiero estar”, El aroma de tu pelo”, “Es real” y “Ya estoy cansado”.

Autoridades policiacas resguardaron el área donde ocurrió el ataque, mientras personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió para el procedimiento de rastreo criminalístico, el levantamiento del cuerpo y la apertura de las indagatorias.

(Con información de De Peso)