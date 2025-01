Así es como termina el 2024 y empieza el 2025, bajo la nueva administración de la 4T

Empecemos con el primer día del año 2025, donde México alcanzó la cifra de 60 homicidios, de acuerdo con los datos de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, que fueron reportados por las Fiscalías Estatales y Dependencias Federales, según un documento publicado por el Gobierno de México.

Las entidades donde se reportaron más homicidas fueron en Guanajuato, Chihuahua, Estado de México, Michoacán y Sinaloa.

La violencia marcó el inicio del 2025 en Culiacán, en donde fueron asesinadas más personas en diferentes hechos, de acuerdo con datos de la Fiscalía General de esa entidad.

Y ya que hablamos de la violencia en México, la cifra de homicidios dolosos en el 2024 fue de 27 mil asesinatos, es decir un promedio diario de 82 víctimas, de las cuales el 49.6 por ciento de estos crímenes se concentraron en 7 estados, destacando Guanajuato, Baja California y el Estado de México.

Esto ya no puede seguir sucediendo en nuestro país.

Estados Unidos empieza el año

con nuevas acciones

Debemos enfocarnos en que solo faltan 14 días, para que el señor Trump tome la presidencia de Estados Unidos, y él ha dicho que va a aumentar las tarifas de importación, también que ya declararon terroristas narcos a los socios del ex presidente, por lo que a todas las gentes que hayan ocupado dinero del narco para campañas, para gastos o para promover la corrupción entre los mexicanos, pues está marcado como un delito y esas gentes van a tener que responder por su sinrazón y sus estupideces.

Por ahora pronostican que el peso va a llegar a 30 pesos por unidad del dólar y este es el principio de todo el abuso de impunidad que ejercieron los políticos, con el único fin de que no se llevara a cabo la acción de la justicia, por lo que esto se demuestra que cometieron delitos para proteger a estos traidores.

Así es que la luna de miel del señor “hablador” y sus “socios”, los carteles con sus coyotes, sus hijos, pues tendrán que enfrentar a la justicia, por lo que ya tienen comprobadas y verificadas las acciones de estos delincuentes, en el gobierno de Estados Unidos.

¡Muerte a los traidores! a las asociaciones delictuosas y a los narco gobernadores, que tienen cola que les pisen, y no solo les van a cortar nada más la cola, sino también la cabeza, además de que les serán confiscados todos sus bienes.

Así es que si pensaron que podrían salir triunfantes de estas asociaciones delictuosas y traiciones al Estado de Derecho, muy pronto verán y correrán con la misma suerte que tuvo Noriega, otro narco, narcotraficante.

En otro tema es importante mencionar que por la situación difícil que se atraviesa con los extranjeros que han entrado a México, incluidos los inmigrantes, se les invita a que se vayan a sus países, ya que en muchas ocasiones es difícil poder convivir con personas de diferentes modos y creencias. He aquí un poco de la información que es necesaria se conozca para entender el porqué de la invitación de regresar a sus lugares de origen.

- De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO) se estima que viven en la CDMX más de 106 mil personas de origen extranjero; un incremento que indica la popularidad de la capital como un destino atractivo para quienes buscan un nuevo lugar para vivir

- México tiene el mayor número de expatriados estadounidenses. Las cifras reales son un poco imprecisas, pero el gobierno de Estados Unidos estima que la cifra supera los 1.5 millones. Entre ellos se incluyen personas que trabajan en México, personas que simplemente pasan el rato, mexicanos estadounidenses y muchos jubilados estadounidenses.

- El número de centroamericanos y caribeños inmigrantes a México está aumentando en la actualidad debido a diversos factores, como la crisis económica, oportunidades de vida, la situación política como el refugio y asilo, la transmigración, entre otros.

- Como ejemplo, entre enero y mayo de 2024, las autoridades mexicanas detectaron, a 27.404 migrantes cubanos en situación migratoria irregular, según datos recientes del Instituto Nacional de Migración (INM).

Por ejemplo, Panamá acaba de dar instrucciones respecto a que si Estados Unidos intenta regresar a Panamá a todos los panameños que han entrado ilegalmente a Estados Unidos, ellos van a sacar a todos los militares americanos de Panamá.

Esto es una aberración, pero como dice el dicho, ojala les vaya bonito, ratas almizcleras.

El fin del "superpeso": la moneda mexicana se

depreció más de 22% en 2024 (Agencia EFE)

La moneda mexicana se depreció el 22,5 % con respecto al dólar en 2024, con lo que revirtió por completo el fenómeno del 'superpeso', la apreciación récord de casi 13 % en 2023, ante la incertidumbre creada por la reforma judicial de México y el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

El tipo de cambio terminó este 31 de diciembre en 20,88 pesos mexicanos por dólar estadounidense, por encima del nivel de 17,04 de la primera jornada del año, el 2 de enero, según el dato final del Banco de México.

En contraste, el peso mexicano terminó la última jornada de 2023 en 16,96 unidades por billete estadounidense, una valoración de 12,89 % ante la cotización de 19,47 del primer día hábil de ese año.

Con ello, la moneda de México acaba 2024 como la tercera divisa emergente más depreciada, solo por detrás del real brasileño y el peso argentino, apuntó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico del Banco Base.

El peso mexicano, que no se depreciaba tanto en un año desde 2008, cuando comenzó la crisis financiera en Estados Unidos, tuvo su cuarto peor desempeño anual desde que en el país existe un régimen cambiario de libre flotación, en diciembre de 1994, recordó la analista.

"El peso mexicano perdió terreno por la mayor aversión al riesgo por el resultado de las elecciones (mexicanas del 2 de junio), la aprobación de reformas constitucionales controversiales y las amenazas de Donald Trump sobre México", explicó Siller en su 'Reporte 2024: Mercado cambiario'.

El efecto de las políticas de México

El Banco de México reportó una cotización de 16,97 el 31 de mayo, la última jornada antes de los comicios del 2 de junio en los que ganó la candidata presidencial del oficialismo, Claudia Sheinbaum.

Una semana después, la moneda mexicana cayó el 8,19 % al cerrar el viernes 7 de junio en 18,36 unidades, entonces su peor nivel desde marzo de 2023.

Esto refleja que los analistas anticipaban la victoria de Sheinbaum, pero no preveían que su alianza de partidos obtuviera una mayoría calificada, de dos tercios, en el Congreso, con lo que puede reformar la Constitución sin negociar con la oposición.

En particular, el mercado ha reaccionado con nerviosismo a la reforma judicial que a partir del 1 de junio de 2025 permitirá la elección popular de jueces, magistrados y la Suprema Corte, y a la eliminación este diciembre de los reguladores autónomos de competencia económica, telecomunicaciones y energía.

El golpe de Trump

Además, los analistas coinciden en que ha pesado la incertidumbre provocada por la victoria electoral el 5 de noviembre de Trump, quien ha prometido imponer aranceles de 25 % a todos los productos mexicanos, si México no frena "la invasión" de migrantes y drogas.

Como muestra, la agencia Moody's rebajó en noviembre a la mitad, al 0,6 %, su pronóstico de crecimiento de la economía mexicana para 2025 ante las políticas del republicano.

"Existe cautela ante el inicio de la presidencia de Donald Trump el próximo 20 de enero por lo que pueda pasar en materia arancelaria y de inmigración", indicó este martes un reporte de CiBanco.

(c) Agencia EFE

A la conquista de Justicia

Lic. Alberto Woolrich Ortíz

En éste dos mil veinticinco, el cual se inicia, el más profundo y conocido de los deseos que México expone, es el de recuperar o conquistar a la justicia la cual se extravió con el neoliberalismo y perduró durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El hecho de que el Foro Independiente de la República hable de la “conquista de la justicia” y, no mencione a poderes facticos, se debe a la circunstancia de que en la Carta Magna solamente se habla de una justicia igualitaria, natural y transparente y esa justicia es una garantía que se otorga como algo obligatorio del Estado para procurarla e impartirla, algo que debe y tiene que ser existente y latente para mantener un “Estado de Derecho”.

Cuando en el curso de los acontecimientos políticos se asuma o impulse al gobierno a disolver los vínculos jurídicos que lo unen con su Pacto Federal, para asumir un ‘’estado diferente’’; el pueblo está obligado a exigir el cumplimiento a lo que le da derecho la letra y espíritu de la Ley Suprema; que lo es un elemental respeto a la dignidad de la justicia.

La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México considera como evidente dichas verdades: la justicia debe de ser igual para todos; no solamente para aquellos que son afectos de la Cuarta Transformación de la Nación, esos que son dotados por el gobierno para obtener beneficios, aunque esos patrocinios sean contrarios a la ley.

Para garantizar los referidos derechos de igualdad, en el ayer el Congreso Constituyente promulgo la Carta Republicana, cuyo poder radica y deriva en la igualdad entre los mexicanos y esa es la única forma para interpretar la norma, la cual jurídica y constitucionalmente demerita cualquier otro principio que tienda a favorecer a los incondicionales de la gobernanza.

México y sus gobernados por desgracia han sufrido una serie larga de abusos, arbitrariedades, tráfico de influencias, iniquidad del poder e injusticias, tendientes invariablemente a servir a la corrupción o a poderes facticos, con ello sólo se demuestra el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto; ese es el preciso momento en que al pueblo le nace el derecho y deber de exigir se provea e imparta justicia con aquellas salvaguardas instituidas en nuestro Supremo Documento, mediante las cuales se concede la seguridad jurídica que nuestra Patria exige y requiere.

Nuestra Nación ha sido demasiado paciente y tolerante al padecer y sufrir injusticias; pero ha llegado el momento en este dos mil veinticinco para obligarnos a exigir justicia, una justicia igual para los iguales, sin distingos, sin arbitrariedades, sin complicidades, por tal hecho la Primera Magistrada de la República, está obligada a emitir medidas políticas para reformar las anteriores formas en las que se procuraba e impartía justicia, para favorecer solamente a aquellos afectos de anteriores sistemas de gobierno.

La historia actual de México es una historia de repetidos agravios y abusos de poder, encaminados todos directamente a instaurar una falsa justicia. Para probarlo, sometemos los hechos al juicio de un México imparcial.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortiz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

Presupuesto para elegir Magistrados NO alcanza para proceso

como el INE acostumbra: Consejera Presidenta (Ricardo TV)

No era posible desarrollar el mismo modelo de elecciones con el ajuste presupuestal que la cámara de diputados acordó.

Por lo tanto lo primero que tuvo que hacer esta institución fue redefinir rutas de trabajo y nuevas formas de asegurar una elección confiable, una elección jurídicamente impecable y una elección con la participación ciudadana como siempre ha sido el sello de esta institución.

Noma De La Cruz, Consejera Electoral: “Esta nueva realidad presupuestal nos exige como órgano del estado, como personas servidores públicas a accionar y encontrar soluciones para hacer lo que se nos demanda, es decir organizar elecciones de calidad con certeza y confiables y todas las demás actividades propias de este instituto.”

Carla Humphrey, Consejera Electoral: “El recorte no fue menor, lo sabemos, de hecho es el más grande de la historia de casi 35 años de esta institución, pero no solo eso, es un recorte superlativo del presupuesto frente a un incremento sustantivo de responsabilidades y atribuciones constitucionales y legales.”

Dania Ravel, Consejera Electoral: “Los ajustes realizados por las áreas conllevarán el aumento de cargas de trabajo para el personal, que no se haga el mantenimiento previsto a algunos sistemas e incluso, que se cancelen algunos proyectos y otros no se lleven a cabo con los alcances planeados.”

Con la finalidad de poder destinar más recursos a la elección judicial, se eliminaron 60 proyectos de diversas áreas.”

Jorge Montaño, Consejero Electoral: “La democracia no puede quedar supeditada ni depender de un recorte presupuestal y de circunstancias coyunturales y por eso, se deben adoptar todas las medidas y emprender todas las acciones necesarias para propiciar su desarrollo y fortalecimiento.”

“No obstante las circunstancias actuales, esta autoridad continuará buscando canales de comunicación y de construcción de acuerdos.”

Claudia Zapala: “A esta institución del estado mexicano integrada por muchas personas servidoras públicas que trabajan con absoluto compromiso a lo largo y ancho del país para que más de 99 millones de mexicanas y mexicanos puedan hacer efectivo, no solo su derecho a voto, sino otros derechos alineados a los político electorales, cumplirá su responsabilidad constitucional.”

Rita Bell López, Consejera Electoral: “El día de hoy tenemos un proyecto en el que las áreas han hecho un gran trabajo, es importante reconocer una vez más este profesionalismo del que siempre hemos hablado, la experiencia el hacer frente a, pues a las condiciones que se nos presentan.”

Uuc-kib Espadas, Consejero Electoral: “El INE ha puesto su libra de carne para poder sacar adelante el proceso electoral judicial y sus otras obligaciones.

Esto disminuye sus capacidades funcionales y afecta el servicio que el Instituto Nacional electoral presta a la sociedad.”

Confío en que un diálogo de Estado, permitirá resarcir a través de una ampliación presupuestal estas partes fundamentales del trabajo del instituto que han sido afectadas.

Arturo Castillo, Consejero Electoral: “Vale la pena en este caso hacer un nuevo llamado a asumir plenamente la responsabilidad histórica que tienen todos los poderes de la Unión en esta encomienda constitucional, que es la elección del poder judicial de la federación, al Poder Ejecutivo Federal para que desde su vocación democrática otorgue la ampliación presupuestal que se requiera para llevar a buen término esta elección y para mantener a flote nuestra democracia y sus instituciones.”

Jaime Rivera, Consejero Electoral: “Y por desgracia también es inevitable en las condiciones financieras que se han puesto al instituto y hay que decir que en esa medida no solo se afecta al INE y su…, una serie de proyectos y funciones y actividades que tiene que cumplir, se afectan derechos ciudadanos.”

El cambio de estrategia del gobierno de Sheinbaum

ante amenazas de Donald Trump (Loret de Mola)

Hay un cambio en la estrategia de seguridad en México, no es un cambio obligado ante los nulos resultados del “abrazos no balazos” implementados por López Obrador, es un cambio acelerado por las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles de 25 por ciento a nuestro país si no hace algo para impedir el tráfico de fentanilo.

Qué hemos visto en los últimos días, el operativo Enjambre para detener a funcionarios vinculados con cárteles, el decomiso histórico de más de una tonelada de fentanilo en Sinaloa y ahora la presidenta envió a su Secretario estrella a vivir a Sinaloa con el único objetivo de pacificar un estado que lleva días ahogado por la violencia, una apuesta políticamente arriesgada, se están jugando un todo o nada, o van a regresar a Harfuch aun cuando el problema no se haya resuelto y en todo caso ¿Qué es resolver el problema?

Diario 3 de Enero 2025

Brenda Peña (Latinus)

México es el tercer país con más periodistas asesinados en el mundo, solo por detrás de Palestina y Pakistán.

En 2024 mataron a siete comunicadores en nuestro país, en la lista de comunicadores muertos están Roberto Figueroa en Morelos, Víctor Manuel Jiménez en Guanajuato, en Chiapas a Víctor Alfonso Culebro, Alejandro Martínez Noguez en Guanajuato y a Enrique Hernández en Guerrero.

Mauricio Cruz Solís en Michoacán y también Patricia Ramírez González en Colima.

De acuerdo con la UNESCO, es la misma cifra registrada en 2023, mientras que hay que recordar que en 2022 hubo 19 homicidios.

Este sábado 4, México por cierto conmemora el Día Nacional del Periodista.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

En otros temas, 471 aspirantes rechazados para participar en la elección judicial presentaron ya recursos de inconformidad ante la Suprema Corte de Justicia, según el acuerdo general los casos deberán resolverse la próxima semana, esto será entre el lunes 6, el jueves 9, las resolución tienen que contar con una mayoría de al menos ocho votos de Ministras y Ministros.

Estos recursos solo están previstos para quienes fueron declarados como no elegibles por el comité de evaluación del Poder Judicial Federal.

El 15 de diciembre, desechó 2768, el 73 por ciento de las 3814 personas inscritas para ser postuladas a alguno de los 881 cargos para la elección del primero de junio

No cumplieron con los requisitos básicos, qué es lo que sigue, bueno 1046 aspirantes elegibles van a continuar en la siguiente fase de este proceso, que incluye exámenes escritos, van a tener entrevistas públicas para los cargos superiores, por lo pronto la presidenta Claudia Sheinbaum publicó en el diario oficial de la federación dos leyes secundarias de la Reforma al Poder Judicial, hablamos de la carrera judicial y también las reformas a la Ley General de responsabilidades administrativas.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Y cómo va el proceso de Elección Judicial en los Estados, bueno ya son 16 los Congresos Locales que han modificado su elección, su legislación, acorde a la Reforma Judicial, hablamos de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, la Ciudad de México, también están Coahuila, Durango, el Estado de México, Michoacán, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y también Zacatecas.

Van a votar por jueces estatales en junio, tal como va a suceder a nivel Federal, con la iniciativa avalada hace 3 meses.

El 15 de septiembre entró en vigor el decreto de Reforma Constitucional al Poder Judicial a partir de entonces corrieron los 180 días para que las 32 entidades homologuen.

Chocan gobierno de México y NYT por reportaje sobre fentanilo

(El Universal)

"Acabábamos de ingresar al laboratorio de fentanilo cuando el cocinero vertió un polvo blanco en una olla llena de líquido", así inicia el reportaje publicado por The New York Times, el cual ha levantado polémicas dentro del gobierno mexicano.

Escrito por Natalie Kitroeff y Paulina Villegas, con la fotografía y video a cargo de Meredith Kohut, el texto publicado el 29 de diciembre de 2024, titulado "Así es un laboratorio de fentanilo del Cártel de Sinaloa", relata cómo fue atestiguar el proceso de producción de fentanilo en un laboratorio secreto de Culiacán, Sinaloa, operado por uno de los grupos delictivos más poderosos de México.

A lo largo del texto, se menciona que el acceso de las reporteras fue logrado por uno de sus contactos que conocía a un narcotraficante que hacía negocios con los cocineros. "El contacto convenció a los hombres de que no revelaríamos sus identidades ni la ubicación del laboratorio. Ellos dijeron que al hablar con periodistas se arriesgaban a represalias mortales, y hablaron bajo la condición de mantener el anonimato", explica.

En "Así es un laboratorio de fentanilo del Cártel de Sinaloa" también se muestran fotografías y videos en los que se observa una "cocina" que utilizan como laboratorio en la que se ven elementos como ollas, cervezas, cuadros religiosos e instrumentos de cocina.

"No son creíbles las fotografías", dice Claudia Sheinbaum sobre reportaje del NYT de producción de fentanilo

Un día después de la publicación del escrito, durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no es creíble la información presentada por el medio de comunicación estadounidense.

Sheinbaum Pardo señaló que la producción de fentanilo es diferente a como la presentó el The New York Times y argumentó que las fotografías no corresponden a dicho proceso.

"Ayer salió una nota que es importante señalar, en donde presuntamente dos reporteras entran a un laboratorio de fentanilo, hoy lo comentábamos en el gabinete de seguridad, también lo vamos a presentar aquí, cómo es que se hace la producción de fentanilo, porque no son las fotografías que se muestran, ahí es muy distinto. Pero no es creíble las fotografías que se presentan ahí", mencionó la mandataria.

The New York Times respalda su investigación sobre fentanilo

Tras el pronunciamiento de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum sobre el reportaje acerca del fentanilo, el medio salió en defensa de su equipo de trabajo.

En un comunicado emitido en X, anteriormente Twitter, The New York Times señaló tener absoluta confianza en sus reportajes sobre producción y realización de pruebas con fentanilo en México.

"Nuestras periodistas pasaron meses investigando la industria del fentanilo", argumentó el comunicado.

IMSS Bienestar y Semar analizan video de NYT sobre producción de fentanilo

Posteriormente, en la conferencia matutina del 2 de enero, Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS Bienestar y la teniente Juana Peñaloza, química analista de precursores en campo de la Semar, analizaron los videos publicados en el reportaje.

"No es posible hacer fentanilo como lo he referido en la nota", mencionó Alejandro Svarch Pérez argumentando que el fentanilo comienza en 0.2 miligramos, es decir 200 microgramos, eso es lo equivalente a 3 o 4 pequeños granitos de sal, y que es 50 veces más potente que la morfina por lo que se compromete la vida del operador.

Además, señaló que tampoco existe científicamente ningún fenómeno fisiológico conocido como tolerancia letal a la toxicidad, esto explica que inexorablemente se necesite un laboratorio donde se puedan controlar las condiciones de exposición, y no una cocina doméstica como muestran el reportaje.

Por su parte, la química analista de precursores en campo de la Semar señaló que para realizar estas actividades se necesita equipo más desarrollado, no sólo una bandana como se muestra en el texto periodístico que usa el "cocinero".

"No existen los elementos suficientes para demostrar que la información presentada en el artículo de The New York Times documenta un laboratorio de síntesis de clorhidrato de fentanilo", detalló la teniente Peñaloza.

Nuevamente, New York Times defiende reportaje sobre fentanilo

Debido al análisis realizado durante las Mañaneras del Pueblo de las fotografías y videos publicados en el reportaje "Así es un laboratorio de fentanilo del Cártel de Sinaloa", el New York Times, nuevamente, defendió su escrito.

Mediante un posteo en X, señaló que sigue respaldando todos los aspectos de esta investigación. Además, defendió el papel del periodismo independiente que es "documentar al mundo tal como es, sacando la verdad a la luz en beneficio del público en todas partes".

"Si bien peligrosa, la síntesis del fentanilo ilícito en México bajo condiciones improvisadas similares a las vistas por el Times está bien establecida", señaló.

Porque no organizamos Fiestas……..

hacemos tus sueños realidad



CANCUN - RIVIERA MAYA - TULUM - ISLA MUJERES - MERIDA - MEXICO DF - ACAPULCO - CUERNAVACA

Tel. Cancún (998)8830930 – Tel. México (015)56784532/eventio.mx

www.eventiomx.com

Lo invitamos a apoyar a niños,

jóvenes y adultos mayores

La Fundación Chiara e Francesco A.C., brinda a niños y jóvenes las bases, tanto deportivas, como laborales, que necesitan para el desarrollo de sus habilidades y capacidades por medio de oficios; además de trabajar actividades de esparcimiento recreativas para los adultos mayores.

Si deseas más información y/o deseas apoyar con tu donativo (deducible de impuestos), comunícate con nosotros a los teléfonos 726 2625432 / 722 7113834 o al e-mail: [email protected] y en Facebook: “Fundación Chiara e Franceso AC”

“Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible”.

El crear una mejor sociedad, es obligación de todos, si todos ponemos nuestro granito de arena lograremos el cambio.

Personalidades

en Política

Cumplimos 49 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión. Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche); Novedades (Chetumal), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas).

Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas:

[email protected]

[email protected]