Para conmemorar el ‘Día Nacional del Binomio Canino’, la Compañía Canofila de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional en el Estado de Quintana Roo, se presentó en las instalaciones del Instituto Regina Cancún.

Alrededor de las 8 de la mañana de este martes 19 de septiembre, personal de la Guardia Nacional inició la demostración de adiestramiento canino, en compañía de 20 profesores y 60 alumnos.

La Guardia Nacional realizó demostraciones de control y agilidad. (Foto: Cortesía)

Compañía Canofila de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional en el Estado de Q. Roo. (Foto: Cortesía)

La dinámica inició con la demostración del concepto de obediencia básica con ejercicios como quedarse quieto, echarse al suelo, dar una vuelta, sentarse en posición o caminar según las indicaciones del entrenador.

Seguido de esto, se prosiguió con una pista de obstáculos, con la finalidad de demostrar la agilidad y destreza de los canes, ante una situación real donde se requiera de su ayuda.

La Guardia Nacional señaló que los obstáculos se asemejan a los posibles escenarios que los canes pudieran enfrentar en un futuro.

Así celebró el ‘Día del Binomio Canino’ el Instituto Regina Cancún. (Foto: Cortesía)

En la primera etapa el can pasa conducido con correa y posteriormente avanza sin ayuda de esta.

Después, se realizó un ejercicio que simula la búsqueda y detección de una sustancia química llamada pseudo aromas, con características similares a la marihuana, cocaína y heroína.

Sin problema, los perros pudieron detectar este peculiar aroma.

Algo que impresionó tanto a docentes como estudiantes, fue el ejercicio de control.

En esta dinámica, se demostró que a pesar de cualquier incitación u orden que provenga de otra persona que no sea el manejador del can, este no responderá al llamado del sujeto ajeno.

Por otra parte, realizaron la simulación de un robo con violencia, donde el perro reaccionó ante una agresión tratando de disuadir, intentando controlar la situación sin necesidad de atacar, al no obtener una respuesta positiva del agresor y al observar que la vida de la persona corre riesgo, salió a ‘atacar’ para repeler el peligro.