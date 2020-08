Así fueron los depósitos de origen desconocido y reparto de millones en efectivo de Morena

El fideicomiso "Por los demás", creado por legisladores, militantes y simpatizantes del partido Morena para donar dinero a damnificados por los sismos de septiembre 2017, recibió aportaciones de origen desconocido por más de 40 millones de pesos en efectivo, violando la ley electoral y las normas del propio contrato del Fideicomiso.

Este fideicomiso sirvió como un mecanismo de financiamiento paralelo y opaco para Morena, de acuerdo a una investigación realizada por el INE, que también determinó que hubo triangulación de recursos procedentes de empresas y particulares.

El origen de estos recursos no está claro pues se depositaron en efectivo, a través de cheques de caja y por transferencias bancarias y SPEI.

El dinero, posteriormente, fue sacado del fideicomiso y repartido en efectivo a operadores de Morena, quienes viajaron por el país para repartir “en mano” millones de pesos a los damnificados que elegían a partir de un padrón elaborado por los integrantes del partido.

Ante estas operaciones, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) ratificó una multa por 197 millones de pesos a Morena por un “intento de fraude” a las reglas electorales.

El instituto electoral determinó que, aun cuando no hay pruebas de que el dinero del fideicomiso hubiera sido desviado para campañas de Morena, el partido no reportó el gasto del recurso, ni la procedencia del mismo.

Morena, anunció que recurriría ante el Tribunal Electoral por considerarla injusta, debido a que, aseguran, se trata de un fideicomiso con recursos privados y no públicos, a pesar de que en un inicio la promesa del líder del partido, AMLO, fue donar la mitad de las prerrogativas que el INE le entregaría al partido para su campaña; cosa que finalmente no hizo.

Asimismo, el comité directivo del fideicomiso rechazó que hayan cometido irregularidades en el ingreso y en la entrega de dinero a los damnificados.

El contrato del fideicomiso solo permite cheques y transferencias.

Una semana después del sismo del 19 de septiembre, que dejó 369 muertos y 12 millones de afectados en 400 municipios de 10 estados del centro y sur del país, el dinero en efectivo comenzó a ingresar en el fideicomiso Por los demás; un plan propuesto por López Obrador, entonces líder de Morena, hoy presidente, para ayudar a damnificados con una donación de más de 78 millones de pesos que se entregarían en pagos únicos de 2 mil 400 pesos por afectado.

Aun cuando el objeto planteado del fideicomiso es loable, coincidieron los consejeros del INE en la reunión del consejo general, el comité de fiscalización encontró irregularidades.

De acuerdo con la investigación de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, el fideicomiso propuesto por AMLO recibió, entre el 26 de septiembre de 2017 y el 31 de mayo de 2018, un total de 78 millones 818 mil pesos, de los cuales 44 millones 407 mil pesos fueron depositados en efectivo.

Ciro Murayama, consejero del INE, denunció que los más de 44 millones depositados en efectivo debieron haber sido rechazados por el comité directivo del fideicomiso por 3 motivos.

El primero, porque al ser depósitos en efectivo, no es posible saber la procedencia del dinero, por lo que no se tiene la certeza de que sean recursos lícitos.

El segundo, porque los depósitos en efectivo violan la ley electoral de financiamiento de partidos políticos.

Y tercero, porque incluso el contrato del fideicomiso subraya que solo puede recibir aportaciones a través de transferencias electrónicas y cheques.

Conforme al contrato de la banca Afirme número 73803, estipula que, para evitar entradas de dinero de procedencia ilícita, no se permiten aportaciones en efectivo, ni en especie.

“Los fideicomitentes expresamente acuerdan que no estará permitido aportar al presente Fideicomiso bienes muebles, inmuebles o derechos, estando permitido únicamente la aportación de recursos mediante transferencias electrónicas y cheques”, señala la cláusula cuarta, inciso dos, relativa al ‘Patrimonio del Fideicomiso’.

Depósitos por más de 1 millón en efectivo, en solo 20 minutos.

No obstante lo anterior, en tan solo 7 días, entre el 26 y el 29 de diciembre de 2017, y los días 23, 27 y 28 de marzo de 2018, se realizaron depósitos en efectivo por 19 millones 736 mil pesos, cifra que representa el 44% de la totalidad de los recursos en efectivo que se recibieron en el fideicomiso.

“Las aportaciones en efectivo que ingresaron al fideicomiso, además, se realizaron bajo un patrón atípico y poco convencional que presumen un modus operandi en el que un grupo pequeño de personas realizan las operaciones bancarias de forma secuencial y con diferencia mínima de segundos”, expuso Murayama.

El comité de fiscalización, incluso, utilizó los videos de seguridad proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para documentar que en la sucursal San Ángel de Banca Afirme, el día 28 de diciembre de 2017, seis personas realizaron 28 operaciones consecutivas y con depósitos de 50 mil pesos, para entregar a dos cajeros recursos por 1.4 millones de pesos en un lapso de 20 minutos.

Igualmente, en tan solo cuatro días -del 26 al 29 de diciembre de 2017-, ingresaron al fideicomiso otros 12.9 millones de pesos, en montos en metálico que iban desde los 25 mil pesos hasta los 200 mil.

Ante la contradicción de lo que estipula el contrato sobre recibir únicamente recursos por cheques y transferencias, y lo que documentó el INE de ingresos millonarios en efectivo, un medio electrónico buscó a un integrante del comité directivo del fideicomiso, quien aceptó la entrevista, pero pidió omitir su nombre. Cuestionado sobre los depósitos, señaló que en el contrato no hay una prohibición expresa de recibir depósitos en metálico, y que en el citado apartado de ‘Declaraciones’ se habla también de “recursos líquidos”.

“El contrato lo prohíbe y no (el dinero en efectivo) -expuso-. Hay una ambigüedad deliberada por la razón de que teníamos una situación de emergencia, una premura, con los damnificados. Se agregó ese término porque vimos absurdo cerrarnos la puerta de manejar efectivo, dada la situación crítica de los damnificados”.

“Dijo que había poca gente que pudiera hacer transferencias electrónicas a Banco Afirme, no todos estaban en esa posibilidad. Y por eso también se aceptaron los depósitos en efectivo”.

Operadores de Morena viajaban con millones en efectivo

Otra irregularidad que detectó el INE, es que el fideicomiso de integrantes de Morena también sacó millones en efectivo que repartió entre integrantes del propio partido, a pesar de que el objeto de la propuesta de López Obrador era beneficiar a los damnificados.

Entre el 26 de septiembre de 2017 y el 31 de mayo de 2018, se retiraron del fideicomiso 64 millones 481 mil pesos en 169 cheques de caja que después se convirtieron en dinero en efectivo.

El INE detectó que 70 personas recibieron esos cheques. Y de éstas, 56 tienen relación directa con Morena, 12 de ellas participan en algún órgano directivo del partido; 39 están en su nómina, y 9 fueron candidatos en el proceso electoral 2017-2018, propuestos por Morena.

El integrante del comité admitió que, en efecto, el dinero se sacó en cheques y posteriormente se convirtió en dinero efectivo. Sin embargo, recalcó, que el recurso no terminó en los bolsillos de los integrantes de Morena para financiar campañas, sino que estos fueron los encargados de repartir “en mano” más de 78 millones de pesos a 27 mil damnificados que eligieron tras realizar recorridos por las zonas afectadas por los temblores.

“Los integrantes de Morena, entre dirigentes y simpatizantes, tenían la tarea de recoger el dinero en efectivo y repartirlo”, dijo el miembro del fideicomiso, que agregó que esos integrantes fueron apoyados para repartir el dinero en cada una de las zonas afectadas por “gente de confianza”, como “activistas, amigos, o hasta por la mamá”.

-¿Pero, por qué se les daba el dinero en efectivo? –se le cuestionó.

-Porque no le puedes hacer una transferencia electrónica al campesino de Huajuapan de León, en Oaxaca, a quien se le cayó la casa encima –argumentó-, o a alguien de una comunidad de Chiapas, en donde no tienen ni cuenta de banco, o a la señora que no tiene tarjeta de débito, o que se le quedó entre los escombros. Por eso tienes que dar dinero en mano.

-El INE dice que se sacaron 64 millones en metálico. ¿Por qué tanto dinero?

-Porque en el lugar donde vive la gente afectada no hay Banca Afirme, y ni modo que les digas que vengan a la ciudad de México a cobrar un cheque por 2 mil 400 pesos. Entonces, por eso había que retirar cantidades importantes de dinero para mandarlas a estos lugares en efectivo.

-¿Cómo eligieron a las personas para repartir esos millones en ayuda?

-A nuestra gente de confianza en cada lugar se le dijo: oye, tienes que repartir 2 millones 400 mil pesos en 100 apoyos para tal sitio. Y esa gente dijo: bueno, los voy a repartir, y distribuyó la tarea para repartir la ayuda yendo a 100 domicilios.

Asumieron un riesgo

Sobre este punto, se cuestionó al integrante del comité directivo del fideicomiso qué hubiera sucedido si, como pasó en la Ciudad de México el 25 de junio de 2018, cuando la policía detuvo a 2 personas que transportaban 20 millones de pesos en efectivo que tenían como destino la sede del PRI en la capital, la policía también hubiera detenido a alguien de Morena transportando el dinero en metálico del fideicomiso.

-Por supuesto, es un problema -admitió-. Pero la gente que repartió el dinero traía en mano el padrón de las solicitudes de apoyo, que es el destino del recurso. Es decir, cada solicitud del apoyo de 2 mil 400 pesos venía acompañada con la foto y con la credencial y firma del beneficiario. Estaba todo documentado.

Por último, sobre la multa del INE, el integrante del fideicomiso insistió en los argumentos expuestos por Horacio Duarte, el representante de Morena ante el órgano electoral, al apuntar que el fideicomiso fue integrado por “morenistas’, pero a título privado y con recursos privados. Por lo que el partido no tendría ninguna responsabilidad.

“Este no es un fideicomiso de Morena, sino de particulares. Y por tanto, el INE no tiene nada que ver con esto porque no tiene la facultad para investigar actividades de particulares”, subrayó, quien concluyó asegurando que ya dieron a Hacienda las actas de entrega-recepción que tienen en su poder, las cuales comprobarían que los apoyos llegaron a los damnificados.

Por su parte, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE insistió en que el fideicomiso no es ajeno a Morena, ya que de los 58 fideicomitentes que aportaron dinero, 47 son diputados y 3 senadores por el partido de López Obrador. Incluso, señala la investigación, el domicilio fiscal del fideicomiso es el mismo que el de la sede de Morena en la ciudad de México.

Tras la imposición de la multa, el INE también dio vista a otras instituciones, como la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y la Procuraduría General de la República (PGR), para que investiguen la existencia de posibles delitos en el fideicomiso de integrantes de Morena.

¿Qué dicen las autoridades correspondientes?

Esto se debe investigar, dónde está la oficina del señor Gertz Manero, dónde están las oficinas de Hacienda, se supone que ya están haciendo todo lo posible para que no exista el “lavado” de dinero, qué está pasando, por qué no actúan, esto refleja un muy alto nivel de impunidad, esto ya es inaceptable, a todos los involucrados se les debería de pedir que renuncien, esa es la realidad.

Es indispensable que se aclaren de donde vienen estas grandes cantidades de dinero, estos movimientos, estas relaciones de compadrazgos, el tráfico de influencias, las fábricas de chocolate y los tenis de 6 mil y tantos pesos que usan los Juniors de este señor, porque no es algo que se pueda decir que es en beneficio o a favor de la pobreza, la pobreza se combate con educación, con capacitación y con trabajo para que los jóvenes sean productivos y así puedan formar parte del engrane productivo que tanto necesitan los países para tener un desarrollo, un Producto Interno Bruto positivo y con ello demostrar que están activos en la economía globalizada.

Una cosa es que tengan intenciones de que gane su partido con la compra de votos mediante “apoyos” y otra muy diferente sería que busquen invertir por el futuro del país y para garantizarles la oportunidad de una buena educación y una alta capacitación tanto a niños como a jóvenes, es bien importante que tengamos claras estas cosas.

En Europa y en Estados Unidos si un grupo deposita dinero en algún partido, ya sea de izquierda o de derecha, este pierde el registro como partido político y no puede volver a participar en las elecciones, lo curioso es existen reglas, tenemos conocimiento de causa, de que están incluidas de que esto no puede ser llevado a cabo, por qué no se han cumplido ya que es una violación total a la Ley Federal Electoral.

Deberían de quitarle el registro como partido a quien utilice este tipo de “gansterismos” y si eso no se lleva a cabo quedará demostrado que hay corrupción en el Instituto Nacional Electoral y entonces deberá ser investigado por la Fiscalía General.

Hermano del presidente recibió dinero para campaña según lo demuestra un video

Pío López Obrador, hermano del presidente habría recibido dinero para la campaña electoral de 2018 de un personaje que hoy es funcionario gubernamental, según videos divulgados por una plataforma.

Con fecha del 2015, los videos muestran al hermano del presidente recibiendo en 2 ocasiones paquetes que supuestamente tienen dinero de parte de David León, presunto representante del Gobierno de Chiapas y ahora funcionario.

David León le dice al hermano del presidente en un video del 26 de junio del 2015, que le lleva “uno”, aunque no se especifica que sea dinero.

El 31 de mayo, 3 semanas antes, ambos se reunieron en un restaurante y en algún momento, puso sobre la mesa un paquete amarillo y le dijo la frase “aquí te traigo 400”.

En ambas ocasiones, Pío López Obrador recoge los paquetes sin abrirlos.

Ambos conversan sobre el destino que tendrán los recursos, Pío López Obrador dijo que serían para fortalecer al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de cara a las elecciones de 2018.

Pío López Obrador se desempeñó en ese tiempo como operador de la campaña electoral rumbo a la Presidencia del 2018, ganada por Andrés Manuel López Obrador.

León ha sido en el Gobierno de López Obrador coordinador de Protección Civil y ahora ha sido designado como responsable de la entidad que regula la distribución de medicinas.

En los videos, León reitera a Pío López Obrador que le mencionará, al entonces candidato, que tenía el apoyo del Gobierno del estado de Chiapas, donde laboraba como asesor de comunicación social y operador político del gobernador Manuel Velasco, actual senador de PVEM.

La publicación de los videos sale después que se divulgaron otros en los que se ve a un par de funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), cuando entregan dinero a empleados del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, presuntamente para apoyar la reforma energética aprobada en el 2013.

Esto se relaciona con el caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien está acusado de recibir fondos de la empresa Odebrecht que fueron usados en la campaña electoral del presidente Enrique Peña Nieto y para comprar apoyos a la reforma energética.

El presidente del PAN, Marko Cortés Mendoza, demandó a la Fiscalía General de la República investigar “los sobornos entregados a la campaña del presidente López Obrador” exhibidos en los videos publicados.

Y con respecto al hermano Pío, quien no dice ni pio porque está más embarrado que las moscas que atropelló un camión de Cuernavaca a México, es impresionante la cantidad de dinero que estas gentes están obteniendo y que no se sabe de dónde, que al parecer sirven para comprar votos, afianzar la permanencia y tener el control en la Cámara de Diputados.

Si no declaran la procedencia del dinero para que se demuestre que es legal o de procedencia licita, se puede “pensar” que viene de los narcos, de los cárteles.

Se tiene que entender que nosotros somos mexicanos y nuestro objetivo es defender al país y en este caso demostrar que no somos miembros de ningún cartel político tal como ya lo han demostrado diversos partidos políticos al tener muchísimas fallas.

Lo impresionante son los millones de pesos que se depositan, cómo va a ser, el mismo presidente habla que en México hay muchos pobres, entonces quien tiene 70 millones de pesos para darlos en efectivo si no son los narcos.

Esto demuestra que la corrupción ya está hasta adentro del tuétano de este partido.

López Obrador confesó la comisión de un delito

El señor Presidente reconoció en una de sus conferencias mañaneras la comisión de un delito, por lo que ahora los mexicanos deben exigir el respectivo castigo.

Aquí no importa si es mucho o es poco, delito es delito, así como tampoco importa si era “apoyo” personal o “apoyo al movimiento”, lo relevante es la tendencia de la sociedad mexicana para consentir o permitir la violación de las leyes.

El propio presidente decía que a los políticos del pasado “los acusamos de corruptos, no de tontos”, pues hacían todo lo posible para borrar las huellas de su corrupción, pero cuando eran descubiertos, eran capaces de negar todo, aunque fuera evidente a todas luces.

Ahora en la restauración dictadora de López Obrador son corruptos, tontos y cínicos.

Dijo en la mañanera el presidente, entre otras cosas:

“Con David León son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba, básicamente, nosotros hemos venido desde hace muchos años y nos ha financiado el pueblo, como ha sucedido cuando se han llevado a cabo revoluciones”

“No es lo mismo la operación ilícita que está denunciando el señor Lozoya donde cobraron 200 millones de dólares de más en la venta de una planta chatarra, que esto que puede significar 2 millones de pesos”.

En relación a este tema la esposa del presidente comparó el hecho con Leona Vicario financiando la independencia, y, la cuenta oficial del Gobierno de México secundó su temeraria y absurda afirmación.

Algunas precisiones: Por un lado, la operación ilícita de Lozoya involucra grandes cantidades de dinero porque se hizo desde el poder. Habrá que ver al final del sexenio los saldos que entrega el actual gobierno cuando más del 80% de los contratos son por adjudicaciones directas y, por ejemplo, un compadre de Rocío Nahle recibe un contrato con una empresa recién creada por cinco mil millones de pesos en dos bocas.

Eso no implica sin embargo que la corrupción por un monto menor sea menos grave, ni que solo se trate de 2 millones de pesos. Estamos hablando de solo uno de los financieros de AMLO quien, por lo visto, tiene esta práctica arraigada con sus más de 18 años de campaña.

David León en uno de los videos entrega un millón de pesos y habla de una próxima entrega de otro millón. En otro video entrega 400 mil pesos y hace referencia (que Pío acepta) de que llevaban año y medio de entregas similares. Dieciocho meses por 400 mil pesos da un aproximado de 7 millones 200 mil pesos, más los otros 2 son 9 millones, sólo con este financiero y en ese lapso de tiempo. Por cierto, David León dice en el video que mantendrá su apoyo hasta el 2018.

Además, quieren vender la idea de que David León recaudaba aportaciones voluntarias de la gente y las entregaba a López Obrador. ¿Por qué entonces llevar registro en “la Biblia” de Pío López?, ¿por qué establecer un monto fijo e incluso decir que le quedaba a deber 30 mil cuando no logró ese monto? Y lo más importante, ¿por qué grabó los videos David León?

Cuando se trata de verdaderas aportaciones voluntarias no hay montos fijos ni fechas inamovibles, se lleva un registro, quizá, como bitácora de ingresos, no como constancia de cumplimiento y el emisor no graba a nadie, porque es voluntario. Graban quienes financian políticos porque es su garantía de que el político, en caso de ganar, cumpla los compromisos adquiridos. Por eso lo hizo Ahumada y por ello lo hacía David León. El primero los exhibió por no cumplir. Al segundo le habían claramente cumplido, quizá nunca se sepa cómo y porque se revelaron los videos.

Lo importante es que el presidente reconoce que sabía del dinero y lo justifica, reconoce que cometió un delito ya que él era el máximo dirigente del movimiento y sabía que, por ley, estaba impedido para recibir ese tipo de financiamiento y piensa que el fin justifica los medios. No niega su corrupción ni su delito, sino que los purifica porque eran llevados a cabo para lograr el triunfo de su movimiento. Claro que para él es insignificante el hecho de que el triunfo del movimiento era también su triunfo personal, el cumplimiento de su más importante anhelo y su llegada al mayor espacio de poder en el país, eso pareciera secundario.

Se atreve a compararse con Madero y su esposa compara el hecho con Leona Vicario. Pero ni ella recibía recursos de la Corona para su lucha ni él del porfiriato. Una revolución es un acto de ruptura con el orden legal y de transformación radical de la sociedad. AMLO nunca rompió con el sistema, ha vivido toda su vida en él y de él.

En el momento en que registra un partido en los cauces institucionales y recibe financiamiento público queda sujeto a las reglas del juego en el que él mismo, nadie lo obligó, decidió participar. No puede seguir creyendo que la ley se acata sólo cuando él considera que es importante hacerlo.

Él no era un revolucionario cambiando al país contra el sistema. Era un hombre dentro del sistema, viviendo del sistema y aprovechando las bondades del sistema para su provecho personal. Eso se exhibe en los videos. Lo demás, son maromas.

Ahora le toca al INE tomar cartas en el asunto

A partir de la reforma constitucional de 2014, el INE evolucionó hacia una Institución de carácter nacional a partir de la cual los estándares con los que se organizan los comicios electorales, se homologaron para fortalecer la democracia electoral y garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía.

Sus principios rectores son: legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, independencia y máxima publicidad, establecidos en el mandato legal que dio origen al IFE y que se enriquecieron con el INE.

Artículo 70

Ley General de Transparencia

Obligaciones Generales: Información sobre sus facultades, atribuciones, funciones, administración de recursos y objeto social del INE.

Rendición de cuentas : A través del portal Rendición de cuentas y resultados de fiscalización podrás consultar información referente al origen y destino de los recursos que utilizan los partidos políticos, precandidatos, aspirantes y candidatos durante los periodos de precampaña, campaña y su ejercicio ordinario.

Fiscalización: El Instituto Nacional Electoral, por conducto de la Unidad Técnica de Fiscalización debe recibir y revisar los informes que presenten los actores políticos respecto al origen, monto, destino y aplicación que reciban por cualquier tipo de financiamiento, así como investigar las quejas en materia de rendición de cuentas de dichas figuras.

Para cumplir con estas actividades, el Instituto ha implementado una serie de herramientas, las cuales deben atender lo establecido en la normatividad de la materia.

Fiscalización Electoral : En México contamos con un sistema de financiamiento mixto para los partidos políticos: público y privado. (LGPP, art. 53)

La fiscalización se asegura que el origen de los recursos que utilizan los partidos y candidatos provenga de las fuentes permitidas por la ley, que no pasen los topes establecidos y que se realicen a través del sistema bancario mexicano.

Bajo ninguna circunstancia, los partidos políticos o candidatos podrán recibir aportaciones o donativos de Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial (local y federal), dependencias públicas, partidos políticos, iglesias, organizaciones civiles ni mercantiles; tampoco de personas físicas con actividad mercantil, personas morales, mexicanas o extranjeras, colectas públicas, ni de personas no identificadas.

Una justicia electoral más efectiva

Se fortalecen las condiciones de equidad durante las elecciones, al mejorar la impartición de justicia electoral y hacer más eficiente la imposición de sanciones.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será la instancia encargada de resolver procedimientos sancionadores expeditos y no el INE como antes ocurría.

Gracias a ello, se delimitan mejor las competencias de las autoridades jurisdiccional y administrativa, y así se permite que la labor del INE se concentre en la organización de procesos electorales.

Con el propósito de sancionar conductas que pretendan vulnerar las condiciones de equidad en las elecciones, se establecen tres causales para la anulación de elecciones:

Exceder el gasto de campaña autorizado en un cinco por ciento. Comprar tiempo o cobertura informativa en radio y televisión. Recibir o usar recursos ilícitos o públicos.

Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento.

Se establecen obligaciones para vigilar de modo más efectivo el uso de recursos que hacen los partidos durante las campañas, lo que fortalecerá la transparencia y la equidad en las contiendas.

Ahora el INE se encargará de fiscalizar los recursos de los partidos políticos no sólo a nivel federal, como sucedía antes de la reforma, sino también a nivel local.

Para generar resultados más oportunos, el INE realizará la fiscalización de forma expedita, es decir, en el transcurso de las campañas y no una vez que terminen.

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales es la Institución que procura justicia en materia penal-electoral

La FEPADE fue creada el 19 de julio de 1994 adscrita a la Procuraduría General de la República, con autonomía técnica y de gestión; está previene, investiga y persigue las conductas tipificadas como delitos electorales en el marco legal vigente.

Busca garantizar la equidad, legalidad y transparencia de las elecciones federales y locales en los casos que resultan de su competencia. Plantea legalidad en los procesos electorales en conjunto con Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Asimismo, la FEPADE realiza diversas acciones en prevención de delitos electorales, para tal efecto cuenta con un equipo de profesionales que dan a conocer mediante cursos, platicas informativas, conferencias, las consecuencias jurídicas en las que puede incurrir una servidora o servidor público, las personas militantes de un partidos político, las candidatas y candidatos, cuadros y dirigentes de partidos políticos, así como cualquier persona que realice hechos constitutivos de delitos en materia electoral; adicionalmente elabora y difunde materiales impresos, como son carteles, postales, guías, entre otros, mediante plataformas tecnológicas y páginas Web, elabora contenidos para que toda la ciudadanía tenga acceso a la información relativa a la materia.

De igual manera, se cuenta con un Programa Nacional de Blindaje Electoral, el cual consisten en una serie de acciones preventivas mediante las cuales se concientiza a las y los servidores públicos sobre sus derechos y obligaciones político-electorales, así como la importancia de no utilizar los recursos y programas institucionales con fines políticos.

Hasta no ver los hechos no se podrá creer en la verdadera impartición de justicia

Y ahora los demás partidos tienen que exigir a las autoridades y al señor fiscal Gertz Manero que se presenten todas las pruebas, porque si hubo “aportaciones” de dudosa procedencia, para que sea el INE quien revise porque eso no fue reportado, ya que de no quedar claro no se puede pensar que sea dinero limpio como para que pueda ser usado en las campañas políticas, esto da a entender la existencia de un fraude enorme.

Sobre todo que este se entregó en manos de su hermano, parece que su familia y entre ellos su esposa también lo han apoyado, total “se dice” que toda la familia ha depositado dinero ilegal ya que nunca ha sido declarado, ahí están las acusaciones que les están haciendo, la “asociación delictuosa”, ahora los partidos tienen que irse a fondo para sacar la verdad ya que normalmente cuando un partido hace este tipo de cosas pierden derecho al registro como partido político y se les prohíbe cualquier tipo de elecciones.

Como dicen, les está lloviendo pero duro por todas las cosas que están haciendo sus “amigos”, “parientes” y “hermanitos”, cada vez está más turbia el agua ya que cada vez son más las acciones ilícitas que violan todas las leyes y los derechos de los demás partidos.

La realidad es que con todo esto Morena está demostrando que es un partido “corrupto” igual que todos los demás, ellos se daban sus baños de pureza y resulta que están más infectados que el propio coronavirus, pues en México hasta el momento son más de 60 mil muertos, en Estados Unidos más de 81 mil muertos y a nivel mundial 839 mil, según las fuentes; Organización Mundial de la Salud (OMS), Universidad Johns Hopkins (JHU) y el Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas (Center for Systems Science and Engineering, CSSE), datos actualizados al 29 de agosto de 2020.

Por todo esto es que el nivel de popularidad de este señor está abajo del 40%, tanto él como el señor Trump están en la paranoia de perder todo lo que de mala fe y de mala manera han logrado, deben tener en cuenta que lo que mal empieza, mal acaba.

Por eso dicen que cuando viene una maldición, después que termina viene una bendición y aquí tenemos que ver cuál será la reacción cuando llegue la bendición ya que podrán quitar a toda esta bola de mugre de encima y revocar todas las estupideces que han hecho con una satánica acción de una cuarta transformación que solo ha sido la “cuarta transa” y una desubicación total en lo económico, en lo político y en lo social, pero siempre brilla la verdad y ahí estaremos viendo como siguen saliendo cosas raras y chuecas que estas gentes han promovido, engañando a quienes no tienen capacidad de pensar, ni de entender, pero sí de votar.

Ahora resulta que quieren cambiar la constitución por medio de una encuesta, las encuestas no dan la legalidad para modificar una constitución, eso nunca se ha dado, también seguimos viendo como insisten en la falacia de la rifa del avión, total que con esto parece que nada más están viendo de dónde sacan más recursos, la pregunta es ¿para qué o para quién?

Ni en la historia de México, ni en la historia del mundo se había visto que países se volvieran comunistas en situaciones similares a las que tiene Cuba, Venezuela y que ahora tiene México, junto con el Salvador, Nicaragua y Bolivia, todo por la aparición de espíritus maquiavélicos.

Lo que vale la pena mencionar es que el pueblo de México debe reflexionar de manera muy profunda con respecto al nivel de mentiras, engaños y movimientos sucios y cochinos que han realizado, lo cual en determinado momento, a todos los que han hecho cosas ilegales, deberán ser enjuiciados por violar la ley y el estado de derecho que amamos los que somos verdaderos mexicanos.

Nuestro partido es México y por ello deseamos un mejor futuro, principalmente para las nuevas generaciones, no podemos permitir que estos puercos marranos quieran imponer sus criterios sexenales para destruir un país que en los últimos 1500 años ha luchado por la grandeza, por el amor a nuestras tradiciones, a la patria y con rumbo hacia un futuro libre y soberano.

En México “los pobres no son secuestrables”

En una de sus conferencias el señor López señaló que: “No secuestran a un pobre, secuestran al que tiene” “entonces cómo evitamos el secuestro, con una sociedad pobre”.

Con esto queda entendido su miedo y el por qué vive en Palacio Nacional, y sus hijos que ahora ya son millonarios también deben de protegerse ya que probablemente estarán en las listas de las personas que son secuestrables, le recordamos a este señor que prometió que viviría en su departamento y sin escoltas pero eso no sucedió, esto demuestra una mentira más.

El presidente registra su nombre para poder comercializarlo en publicidad

El señor presidente y su esposa solicitaron registrar sus nombres, y las siglas de éste, como “registro de marca” o marca comercial para evitar que terceros puedan lucrar con ellos.

El 27 de abril fue abierto el expediente 2352324 para que la marca "Andrés Manuel López Obrador" pueda ser usada sólo por el Ejecutivo federal en el ámbito de la educación, en servicios de entretenimiento, así como en actividades deportivas y culturales.

De igual forma con el expediente 2352331, también se busca que el nombre del Presidente pueda ser protegido para ser comercializado en publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y de trabajos de oficina.

Notas para reflexionar

“Se dice” que un diputado señaló que se debería enjuiciar a los periodistas que hablen de este señor, pero que pueden decir los diputados cuando muchos de ellos solo estudiaron la secundaria o cuando mucho la preparatoria, antes de abrir la boca mejor deberían enviar primero sus notas a los periodistas ya que en las próximas elecciones mejor que pongan sus barbas a remojar ya que para entonces no tendrán el fuero de antes y ellos no son representantes del pueblo más bien representan los intereses del innombrable.

