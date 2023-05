Un promotor de la lengua y cultura maya de Felipe Carrillo Puerto (FCP) sampleó y tradujo la famosa canción titulada “Peaches” que forma parte del Soundtrack de la película de Mario.

Se trata de José Manuel Poot Cahun promotor de la comunidad de Tihosuco y catedrático de la Universidad Interculturalidad de Quintana Roo (Uimqroo), sostuvo que la intención es que la lengua se posicione en la memoria social de los menores, sobre todo cuando se ha convertido en una canción de top mundial.

Poot Cahun, dijo que para hacerla se llevó algunos días y una vez que lo culminó, la lanzó a través facebook con la intención de darla a conocer, que los padres de familia, se las reproduzcan a sus hijos y cumpla con la idea del porque fue creada, de esa forma, sería la manera de que tenga el resultado esperado.

“Esta canción no tiene otros fines, más que una herramienta didáctica, auditiva para que los niños aprendan un poco más de este idioma que cada vez tiene más auge, como promotor estoy creando mis propias estrategias, porque si no, no hay como hacerle, no existen las herramientas”.