Cancún: así se realizará el Miércoles de Ceniza en tiempos de COVID

El Miércoles de Ceniza, también conocido como día de la imposición de la ceniza, marca el inicio de la Cuaresma para la Iglesia Católica, un período de reflexión y acercamiento a Dios.

Este año, el Miércoles de Ceniza se realizará el próximo 17 de febrero y de forma distinta a lo habitual debido a la pandemia de COVID 19.

Con el fin de evitar contagios de coronavirus, la Diócesis de Cancún-Chetumal dio a conocer cómo se deberá tomar la ceniza en 2021. Destaca que es la misma Iglesia Católica quien determinó la forma correcta del rito acorde con las medidas sanitarias.

Por tanto, la imposición de la ceniza se llevará a cabo de la siguiente manera:

El sacerdote pronuncia la oración de la bendición de ceniza.

Tras asperjar las cenizas con el agua bendita, el sacerdote se dirigirá a los fieles.

Se dirá a una sola voz, y para todos los presentes: <<conviértanse y crean en el Evangelio>> o <<en polvo eres y en polvo te convertirás>>.

Enseguida, con el cubre bocas y sin decir nada, impondrá la ceniza dejándola caer sobre la cabeza de los fieles se acerquen, siempre respetando la sana distancia.

¿Qué pasa si no puedo asistir a la iglesia el Miércoles de Ceniza?

La Iglesia Católica autorizó que alguna persona pueda llevar la ceniza a sus familiares, siguiendo el rito y las oraciones propias de la celebración.

Puede ser utilizado el subsidio dado por la Vicaría de Pastoral que ha sido distribuido a través de las redes sociales (WhatsApp) a todos los sacerdotes de nuestra nueva Diócesis.

Subsidio para orar en familia

La celebración en familia puede ser guiada por el papá o la mamá, o el miembro que haga cabeza en la familia.

Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todos: Amén Guía: Queridos hermanos, por una larga tradición, la Iglesia inicia la Cuaresma, un tiempo intensivo de purificación, con la celebración del miércoles de ceniza, en el cual los cristianos, al recibir este signo que denota la condición del hombre pecador que confiesa públicamente su culpa delante de Dios, por lo que expresa su voluntad interior de conversión, impulsado por la esperanza de que Dios sea apiade en su misericordia. Todos guardan un momento de silencio. Guía: Tú que borras nuestras culpas: Señor, ten piedad de nosotros. Todos: Señor, ten piedad de nosotros. Guía: Tú que creas en nosotros un corazón puro: Cristo, ten piedad de nosotros. Todos: Señor, ten piedad de nosotros. Guía: Tú que nos devuelves la alegría de la salvación: Señor, ten piedad de nosotros. Todos: Señor, ten piedad de nosotros. Guía: Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Todos: Amén

Tras esto, se lee el santo Evangelio según san Mateo 6, 1-6. 16-18.

Cuando se tiene ceniza ya bendecida por el sacerdote, el que guía dice una sola vez para todos:

Guía: Recuerda que eres polvo y al polvo has de volver. Después, toma la ceniza y la deja caer sobre la cabeza de cada miembro de la familia, sin decir nada.

Mientras cada uno de los miembros de la familia, traza sobre sí mismo la señal de la cruz en la frente, el que guía dice:

Guía : Conviértanse y crean en el Evangelio.

Padrenuestro

Guía: Oremos al Padre, pidiendo que perdone nuestras ofensas; hagámoslo como el Señor Jesús nos enseñó: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre; venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal.

Comunión Espiritual

Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente en el Santísimo Sacramento del altar; te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi interior. Pero ya que ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubiera comulgado, te abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti.

Guía: El Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.

¿Qué significa la imposición de ceniza?

El origen de la imposición de la ceniza se encuentra en la cultura judía, donde se acostumbraba echarse ceniza sobre la cabeza para indicar que estaban en penitencia.

Los cristianos tomaron esa costumbre al empezar la cuaresma, tiempo de conversión para volver a Dios.

La ceniza significa que es polvo, por ser polvo podemos llegar a convertirnos en Cristo que es vida eterna y alegría completa

¿Necesito preparación espiritual previa al Miércoles de Ceniza?

La fe es lo más importante. Para poder recibir la imposición de ceniza, la Iglesia únicamente pide que se acepte libremente. Aunque también hay unos requisitos opcionales para los fieles católicos.

Durante el miércoles de ceniza se pide ayunar a los fieles mayores de 18 y menores de 65 años, excepto si esto implica un riesgo para su salud.

Sin embargo, se puede sustituir el ayuno realizando buenas obras o evitando nuestros alimentos favoritos como un símbolo de sacrificio.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Tres de cada 10 iglesias de Cancún prefieren no tentar su suerte

Iglesias de Chetumal seguirán cerradas una semana más

Iglesias retoman actividades con el tema de moda: el coronavirus