Asociados Náuticos reportan cerca de 300 embarcaciones irregulares

De acuerdo con los Asociados Náuticos de Quintana Roo existen cerca de 300 embarcaciones que están de manera irregular y que en algunos casos se rentan sin las protecciones correspondientes.

Francisco Fernández Millán, presidente de los Asociados Náuticos de Quintana Roo, mencionó que esto ya lo han reportado, además de que esto ha llevado a que se reporten incidentes como en el cruce hacia Isla Mujeres, aunque estas muchas veces son de particulares que buscan darlos en renta.

Desde la pandemia muchas embarcaciones privadas, de empresas o empresarios comenzaron a rentarlas incrementando así el pirataje, y que solo hacen algunos viajes o actividades de manera particular, lo cual no es positivo ya que esto no genera impuestos, y además es un riesgo.

No cuentan con los certificados de seguridad marítima, sistemas de seguridad o resguardo, que al final pudieran ser un mal sabor de boca, pues con ello también puede haber accidentes y esto termina afectando al destino.

“Lo que tenemos detectado es solo en Cancún, y es complicado ya que si hay cerca de 500 muelles y en la asociación solo hay agremiados 50 empresarios, es por ello que se requiere de mayor atención”, agregó.

Explicó que es importante meter mano dura para que tanto Capitanía de Puerto, así como la Guardía Nacional, hagan algo al respecto, así poder regular la situación y con ello evitar algún problema mayor.

Ya los Asociados Náuticos han denunciado esta problemática que va en aumento y que además afecta a los negocios establecidos.

Prevén que poco a poco siga el aumento de los visitantes para impulsar las ocupaciones, ya que iniciaron con una operación de 50%, lo que si bien es bueno esperan la llegada de más segmentos de mercados.

Durante los últimos meses se han reportado algunos hechos con embarcaciones que no han cumplido con las medidas de seguridad.

