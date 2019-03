Chetumal estrena presidente municipal

Joel Zamora/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Otoniel Segovia Martínez asumió formalmente el cargo de presidente municipal de Othón P. Blanco, tras tres días de espera, y aseguró que no habrá cambios, sino una revisión en todos los puestos clave.

La protesta se llevó a cabo ayer, durante la Séptima Sesión Extraordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco, en la sala de cabildo “Mariano Angulo Bastos”.

Posteriormente, Segovia Martínez tomó del mando de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, donde se comprometió a dar continuidad a los trabajos, sobre todo, en el tema de la basura, seguridad y bienestar para los empleados.

Dijo que se unirá al equipo de regidores, directores y demás servidores públicos, pero descartó que se realicen cambios, debido a que entrará en un proceso de revisión para que todos cumplan con los objetivos que asumió Hernán Pastrana Pastrana, ex alcalde.

También te puede interesar: Boicotean protesta del presidente municipal suplente

“No habrá movimientos, porque el personal que tenemos en las direcciones, son perfiles, en su tiempo se valoraron, se les ha dado la confianza, lo que sí debemos de hacer es una revisión, si encontramos algunas cosas que no son correctas los vamos a exhortar que encaucen sus oficios”.

Explicó que hasta el momento no hay fallos, al contrario afirmó que se están haciendo gestiones importantes, de las cuales, habrá resultados en un corto tiempo.

“No puedo ocultar la alegría que tengo, a pesar de que el compromiso es gigantesco, pero estoy alegre porque la sociedad ha dado seguimiento a la situación de nuestro municipio y hay algunas manifestaciones de inconformidad que no hemos cumplido, como las expectativas, pero no son muy duros, porque entienden que la situación no la generamos nosotros”, dijo el presidente.

Indicó que en el tema del saneamiento y recolección de basura se pidió la colaboración del Gobierno del Estado, con el que habrá un trabajo cercano para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Chetumal.

“Ya lo hicimos, acabo de mandar un mensaje también, para que a la brevedad me den audiencia y yo sé que el (gobernador) tiene las mejores intenciones para los chetumaleños. Somos un pueblo noble y trabajador, por lo que confiamos en nuestras decisiones y también lo hemos comunicado ante el Gobierno Federal”, puntualizó.