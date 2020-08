Atacan hasta con machete a los Chalecos Amarillos

Además de mantenerse en constante riesgo de infección y pasar horas bajo el sol, las brigadas conocidas como Chalecos Amarillos tienen que lidiar también con la falta de colaboración de la población.

Su labor es recorrer las calles aconsejando a la gente de tomar las medidas necesarias para evitar contagiarse de coronavirus, tales como portar debidamente su cubrebocas, los cuales también reparten gratuitamente, evitar las aglomeraciones, lavarse las manos constantemente y utilizar también el gel antibacterial; sin embargo, se encuentran con la resistencia de las personas e incluso, han sufrido intentos de agresión.

David Andrade, un joven que forma parte de estas brigadas en Chetumal, compartió algunas de las amargas experiencias a lo largo de estas jornadas.

Pero eso no es todo, Geovany Sánchez, otro joven que forma parte de estas brigadas, comenta que lo más grave es que aún con las altas cifras de casos de personas infectadas de Covid-19, hay personas que no toman en serio la pandemia, ignorando las recomendaciones sin ninguna preocupación.