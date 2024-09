Ataque armado en el mercado ‘Chetumalito’ de Cancún deja un herido

Durante la lluviosa mañana de este martes, 24 de septiembre, se registró un violento ataque armado en las inmediaciones del mercado ‘Chetumalito’, ubicado en la supermanzana 67 de Cancún.

Según los primeros reportes, una persona, presuntamente de sexo femenino, fue herida por disparos de arma de fuego al interior de un negocio de venta de artículos plásticos como platos y vasos.

El incidente ocurrió alrededor de las 08:25 de la mañana en una zona del popular mercado.Aunque al inicio no se tenía certeza de la identidad de la víctima, trascendió que presuntamente se trate de la dueña del establecimiento, quien fue atacada por sujetos armados aún no identificados. Los primeros informes sugieren que podría tratarse de un ajuste de cuentas vinculado al cobro de derecho de piso, aunque las autoridades no han confirmado esta teoría.

La mujer fue estabilizada en el lugar por paramédicos y trasladada de urgencia a una clínica Duarte. Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, fue derivada al Hospital General del IMSS en la Supermanzana 75. Lamentablemente, trascendió que la víctima habría perdido la vida poco después de su ingreso al nosocomio.

El área permanece bajo resguardo de la policía local, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) ya se encuentran en el lugar recabando evidencia para esclarecer los hechos. Se espera la llegada de personal de Servicios Periciales para el procesamiento adecuado de la escena del crimen.

Hasta el momento no se tienen detalles sobre la identidad de los responsables ni los motivos detrás del ataque, y las autoridades continúan investigando para dar con los implicados.

