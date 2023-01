Ataques de taxistas, invisibles para la FGE

Los ataques violentos de taxistas, en contra no sólo de operadores de plataformas digitales sino de ciudadanos confundidos con Uber's, lleva varios años.

La estimación de las víctimas habla de más de 500. La Fiscalía General del Estado se ha limitado a decir que después dará los números. Lo que es un hecho es que ninguna denuncia ha avanzado.

"En mi caso, después de dos años, me dijeron que el USB con las pruebas ya no aparecía en la bodega de evidencias de Fiscalía", platica Águeda Soto, vocera de operadores de Uber.

Este fin de semana, tras una tarde de diversión en el parque Xenses, una familia vivió el infierno taxista. Los integrantes del Sindicato Lázaro Cárdenas de Playa del Carmen confundieron la camioneta en la que viajaban con una que opera en Uber.

Tres unidades de taxi, les cerraron el paso. Cuatro choferes del servicio público obligaron al conductor a descender mientras pedían documentos, en su papel de "autoridades del transporte en Quintana Roo".

Esta situación no es nueva. En septiembre de 2022, semanas antes de que el conflicto encendiera las alarmas a nivel mundial, dos mujeres fueron agredidas por tres taxistas en las inmediaciones del restaurante VIPS de la zona hotelera de Cancún. Aquella mañana, María había ido en su vehículo propio a buscar a su prima.

La denuncia quedó expuesta como parte del hackeo a los sistemas de la Fiscalía General del Estado, revelado a mediados de este mes de enero, y confirman que desde el año 2020, la autoridad tiene en sus manos casos en contra de los operadores de taxi.

La FGE le asignó el número de atención FGE/QR/BJ/DEL/2664/2022.

Al menos otras 25 denuncias "online" exponen cómo operan con total impunidad desde hace varios años, sin que haya habido alguna sanción.

Un ejemplo es la denuncia que la Fiscalía registró bajo el número FGE/QR/BJ/DEL/3192/2020.

"Estaba transitando sobre la avenida Chichén entrando por la Bonampak y un taxi de repente empezó a pegarse mucho y a pitar, intentó cerrarme el paso en varias ocasiones incluso dañando mi coche, hasta que me paré. El SR bajó del taxi y se acercó y me pidió que me bajara de mi auto, me dijo que ya me iba a llevar la madre que había visto que soy Uber", expone la denuncia de noviembre de 2020.