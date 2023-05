Atención deficiente en Quintana Roo: falta personal capacitado contra VIH

Quintana Roo carece de prevención de enfermedades sexuales, muestra de ello es la dificultad de acceder al tratamiento profilaxis preexposición (PrEP), que consiste en una serie de medicamentos que se deben tomar 72 horas después de tener sexo sin protección, para prevenitr contagios del virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

Edgar Mora Ucán, presidente de la organización Círculo Social Igualitario, señaló que incluso en las clínicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) ni siquiera hay tratamiento, por lo que los trabajadores del estado quedan en un limbo en caso de solicitar dicho tratamiento preventivo.