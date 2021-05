Quiero para ustedes una isla más segura: Atenea Gómez Ricalde.

Atenea Gómez Ricalde, candidata a presidenta municipal por la coalición “Va por Quintana Roo”, hizo un llamado a los habitantes de Isla Mujeres para que este 6 de junio el voto sea contundente y quede claro el hartazgo que existe hacia esos malos gobiernos que solo se han enriquecido a costillas del pueblo y que no han hecho nada por garantizar la seguridad de nuestras familias.

Dijo que lamentablemente el municipio de Isla Mujeres desde hace cinco años se encuentra abandonado e inmerso en graves problemas, uno de ellos y el más preocupante para las familias es la inseguridad.

“Quienes vivimos en Isla Mujeres sabemos de lo que estamos hablando, pero a los de enfrente les molesta que les digamos la verdad, porque son los mismos que antes estaban en el gobierno y no hicieron nada para ponerle una solución” comentó.

La candidata por la coalición “Va por Quintana Roo” dijo que tiene propuestas importantes en materia de seguridad, tales como el programa “Escudo Isla Mujeres” con el que se invertirá en la adquisición de más patrullas así como en la contratación de más policías, entre otros.

“Vamos a instalar cámaras que sí funcionen en todas las colonias de Isla Mujeres, para que tú y tu familia se sientan más seguros” comentó. Insistió en que es urgente hacer frente al problema de la inseguridad y no cerrar los ojos y simular que no sucede nada

“Deseo ser presidenta municipal porque ya no quiero vivir con esa inseguridad… durante mis recorridos, las mujeres me dicen que ya no pueden salir con sus hijas al parque durante las noches, es en verdad indigno lo que está ocurriendo hoy en Isla Mujeres, por eso les pido que nos ayuden, para que este 6 de junio voten por el cambio real que representa nuestra coalición” comentó.

Atenea Gómez Ricalde señaló que lamentablemente la delincuencia no solo ha aumentado en la zona continental, sino también en la zona insular, en donde ya es común escuchar sobre delitos de alto impacto.

Finalmente mencionó que quien vive con miedo nunca será libre, por eso convocó a todos los isleños a salir este próximo 6 de junio y votar por la coalición “Va por Quintana Roo” encabezada por el PAN, para que Isla Mujeres vuelva a ser el municipio seguro que merecemos.