Los alumnos de nivel básico reanudaron sus inscripciones en Quintana Roo, pero esta vez en todos los grados de secundaria, primaria, y preescolar, lo cual no pudo ocurrir en el primer periodo del 2024

Miguel Medina Cortázar, subsecretario de Educación de la zona norte de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), señaló que para el segundo periodo de inscripción al nivel básico los niños de primero de preescolar también podrán solicitar cupo en alguna escuela.

Esto luego de que no se había manejado la inscripción en primero de preescolar durante enero y febrero pasado.

¡Atentos padres de familia! Inician inscripciones de nivel básico en Q. Roo / (Foto: José Aldair)

¿Cómo realizar las inscripciones para el nuevo ciclo escolar?

Cabe señalar que, según datos de la SEQ, en el nivel preescolar se inició con 18 mil 827 espacios disponibles. En el nivel primaria la disponibilidad inició en nueve mil 437 espacios, y en el nivel secundaria fue de dos mil 172.

El enlace donde se hacen las inscripciones es https://padresenlinea.seq.gob.mx y funciona las 24 horas.

En el sitio se debe seleccionar la opción para realizar una inscripción de nuevo ingreso. En este enlace los padres de familia deben usar su nombre de usuario del sitio Padres en Línea para registrar a sus hijos.

Aquellos padres que hagan este proceso por primera vez deben crear un usuario en el portal web.

Dentro del sitio en línea los padres tienen las opciones para dar de alta la información de sus hijos, descargar el formato para inscripción, y otros movimientos para sus escuelas.

El subsecretario aclaró que el segundo periodo de inscripción al nivel básico dura desde este lunes hasta el 15 de mayo.

“Para que se puedan hacer inscripciones, movimientos de turno, cambios de mañana-tarde o tarde-mañana, sujetos y siempre supeditados a que los espacios estén disponibles”, detalló

Medina Cortázar mencionó que también se van a tener 11 módulos abiertos en horario de oficina en cada municipio, para aquellos padres de familia que no tengan computadora, no tengan algún teléfono, no tengan acceso a internet, que se les dificulte el proceso o que no quieran hacer las inscripciones en línea.

Según información de la SEQ, el trámite es gratuito y para el próximo ciclo escolar originalmente se tenían 33 mil 512 lugares para el nivel preescolar, 15 mil 371 en el nivel primaria, y siete mil 932 en el nivel secundaria.