Atlante se mantiene en el liderato

Raúl Caballero/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- “No es casualidad que el equipo se mantenga en el liderato general, y mucho menos que sea el goleador del torneo, todo se debe al trabajo y entrega, pero sobre todo a la armonía que prevalece en el equipo”, así se refirió el cancunense Lizandro Echeverría Pacheco, delantero de los Potros de Hierro del Atlante de Quintana Roo.

El jugador es actualmente líder de goleo con cinco tantos y se ha mantenido como uno de los hombres de confianza del técnico Gabriel Pereyra. Sus anotaciones han sido fundamentales para que Atlante se mantenga con 18 puntos y como líder general del Apertura 2018 de la Liga de Ascenso MX.

“Me siento muy contento con este gran inicio, la confianza que me ha dado el técnico la estoy aprovechando al máximo, es una segunda oportunidad que el fútbol me está dando, después de que la temporada pasada no pude jugar debido a la fractura que tuve”, manifestó.

“Mi entrega en cada partido es al cien por ciento, siempre con la mentalidad positiva y gracias a dios eso me ha ayudado para anotar y ayudar a mi equipo a estar donde está en este momento”, dijo.

El jugador señaló que Atlante es líder general, pero no es gracias a la casualidad, si no al trabajo que han venido desarrollando y a la unidad que existe con el técnico Gabriel Pereyra.

“El gran paso que tiene Atlante es gracias al trabajo que venimos haciendo todos, a la unidad como grupo, pero sobre todo a las ganas de jugar y destacar, todos somos importantes y cada uno busca ganarse el lugar”, indicó.

Sobre su lesión que lo marginó de la temporada pasada el delantero dijo que “fue muy complicada la lesión, el año pasado pintaba para ser algo grande, sin embargo hoy soy un Lizandro maduro, con ambición, metas y sueños que espero cumplirlos”.

“Las cosas pasan por algo y a cada persona le llega su oportunidad, quizás el año pasado no era mi momento, la lesión me ayudó para reactivarme y pensar mejor las cosas, ahora estoy al cien y entregado al Atlante”, finalizó.