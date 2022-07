Atlas de Riesgo de Benito Juárez incumple con la ley

El Atlas de Riesgo del municipio de Benito Juárez no cumple con lo establecido por la Ley General de Protección Civil, por lo que incluso no es aceptado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

Rubén Borau García, presidente del Capítulo Quintana Roo del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgo y Protección Civil, señaló que muestra de ello es que incluso este documento local no aparece en el Atlas Nacional.

“(El Atlas de Riesgo del municipio de Benito Juárez) ya no cumple con las normas oficiales federales que salieron en 2019 (...) Lo que pasa es que no cumple con los requisitos, no lo podemos subir a la plataforma nacional, esa fue decisión del Cenapred. Tenemos un atlas nacional, hecho con trabajos de la UNAM, de Cenapred y otras instituciones como el Servicio Geológico Mexicano, Servicio Meteorológico Nacional , así como de todos los atlas tanto estatales como municipales” .

Explicó que en 2019 se establecieron cambios en la forma de realizar los atlas de riesgos, como que tenían que contar con estudios socioeconómicos y un sistema por computación parecido a una aplicación, en el que el ciudadano pueda visitar el área y saber de los riesgos de los terrenos que va a comprar, ya sea para construir o invertir.

Su estructura está diseñada como una plataforma informática apoyada en sistemas de información geográfica y bases de datos.

Los atlas de riesgos integran información sobre:

- Mapas de peligros por fenómenos perturbadores.

- Mapas de susceptibilidad.

- Inventario de bienes expuestos.

- Inventario de vulnerabilidades.

- Mapas de riesgos.

- Escenarios de riesgos.