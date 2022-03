Atletas de bádminton logran su pase a los Nacionales Conade

Quintana Roo tendrá representación en los Nacionales Conade 2022 en la disciplina de bádminton, luego de que 4 atletas lograron su pase durante el Torneo Clasificatorio que tuvo lugar en Aguascalientes, competencia obligatoria del proceso hacia la justa nacional.

Luego de su participación en el Torneo Clasificatorio, celebrado en Aguascalientes, Diego Castro, Maximiliano Barreto, Isabel Meling y Patricio Meling lograron el pase a la justa nacional en esta disciplina.

En este evento clasificatorio, que tuvo una gran participación de atletas con más de 240 inscripciones de Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Nuevo León, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Ciudad de México, Estado de México, San Luis Potosí, Morelos, Nayarit, Veracruz, Yucatán, Guerrero, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Quintana Roo.

Bádminton de Quintana Roo con boletos para los Nacionales CONADE 2022



•Luego de su participación en el Torneo Clasificatorio celebrado en Aguascalientes, Diego Castro, Maximiliano Barreto, Isabel Meling y Patricio Meling lograron el pase a la justa nacional pic.twitter.com/PqpTjrvnvC — Tony Lopez (@TonyLopezPinzon) March 30, 2022

Los badmintonistas quintanarroenses que clasificaron fueron Diego Castro en singles y dobles en la categoría sub 17; Maximiliano Barreto en dobles en Sub 17, Isabel Meling, sub 15, y Patricio Meling, sub 15, en dobles mixtos.

El entrenador Alejandro Orozco señaló que “para lograr el pase en individuales, los atletas buscaron estar entre los 17 mejores del país, mientras que en dobles varonil, femenil y mixtos, la meta era establecerse entre los primeros 12 para clasificar, siendo este evento uno de los más exigentes a nivel nacional”.

En la competencia, Diego Castro venció al representante de Chihuahua en dos sets similares 21-12 y 21-12, posteriormente se enfrentó al atleta de Guanajuato finalizando 21-12 y 21-19 y conseguir su pase directo ganando al seleccionado michoacano con marcador de 21-18 y 21-19.

En dobles varonil, Diego Castro y Maximiliano Barreto consiguieron su pase ganando al dueto de Nayarit 21-12 y 21-12, y finalmente superando a los anfitriones en tres aguerridos sets.

En la categoría Sub 15, los mellizos Patricio e Isabel Meling, consiguieron su pase en dobles mixtos en una complicada ronda de partidos, donde vencieron a Veracruz, perdiendo ante Jalisco, y remontando con triunfos frente a San Luis Potosí y Ciudad de México.

El representativo de Quintana Roo de Bádminton se estará preparando rumbo a los Conade 2022, que se llevarán a cabo en Tijuana, Baja California, el próximo mes de mayo.